Змушений сильно засмутити свого опонента.
1 Є три періоди в житті людини
0-25 років - людина дотаційна(її вчать,одягають,лікують..вона тільки споживає)
25-55 років - людина заробляє більше ніж віддає
55-...+ - людина знову дотаційна.
2 Навіть в періоді 22-55 років не всі зароблені кошти, а я скажу більше - навіть не всі сплачені податки або створені цінності - людина може приписати собі..бо в процесі своєї діяльності вона все одно повинна підтримувати свою працездатність.
3 А тепер крізь призму перших двох пунктів і інформації що моєму опоненту зараз 66 років... вийде
а - діяльність коли від нього був якийсь толк він почав в 1980 році..закінчив в 2010 році....
Питання на засипку до нього і аудиторії - що з того що він написав(електростанції,дороги,газопроводи, електролінії і так далі) збудувались в той час і без зносу прослужили до сьогодні і чим таким я тепер можу користатись?
4 В той самий час в період 2008-2020 я сплатив 2-7 млн грн податків(такий великий діапазон повязаний з тим що я не знаю як враховувати суми сплачені наприклад в 2008 в порівнянні з сьогоднішніми ( якщо рахуємо в привязці до 2008 - то 2 млн , якщо до 2020 то 7....)
В період 1997 по 2008 - був бардачний(коли жулікам платилось більше ніж Державі чи я перебував в перманентному банкрутстві, або в швидкому розвитку)
5 Таким чином
Єдине що совок залишив нашим пенсіонерам це....житло
При чому це 1 млрд м2 що по середній сьогоднішній ціні в 300 доларів/м2 становить 300 млрд доларів...
Так для порівняння - 100 найбагатших володіють майном на 30 млрд доларів
Те що наші пенсіонери це просрали (роздарували) своїм нащадкам - це не моя проблема..це їх проблема, але сьогодні вони живуть на шиї тих хто платить податки при чому платить податки не використовуючи(орендуючи) те що вони створили...а сам створює+сам на створеному працює+сам платить.