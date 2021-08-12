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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7407740874097410
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:40

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.
За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.
Змушений сильно засмутити свого опонента.
1 Є три періоди в житті людини
0-25 років - людина дотаційна(її вчать,одягають,лікують..вона тільки споживає)
25-55 років - людина заробляє більше ніж віддає
55-...+ - людина знову дотаційна.
2 Навіть в періоді 22-55 років не всі зароблені кошти, а я скажу більше - навіть не всі сплачені податки або створені цінності - людина може приписати собі..бо в процесі своєї діяльності вона все одно повинна підтримувати свою працездатність.
3 А тепер крізь призму перших двох пунктів і інформації що моєму опоненту зараз 66 років... вийде
а - діяльність коли від нього був якийсь толк він почав в 1980 році..закінчив в 2010 році....
Питання на засипку до нього і аудиторії - що з того що він написав(електростанції,дороги,газопроводи, електролінії і так далі) збудувались в той час і без зносу прослужили до сьогодні і чим таким я тепер можу користатись?
4 В той самий час в період 2008-2020 я сплатив 2-7 млн грн податків(такий великий діапазон повязаний з тим що я не знаю як враховувати суми сплачені наприклад в 2008 в порівнянні з сьогоднішніми ( якщо рахуємо в привязці до 2008 - то 2 млн , якщо до 2020 то 7....)
В період 1997 по 2008 - був бардачний(коли жулікам платилось більше ніж Державі чи я перебував в перманентному банкрутстві, або в швидкому розвитку)
5 Таким чином
Єдине що совок залишив нашим пенсіонерам це....житло
При чому це 1 млрд м2 що по середній сьогоднішній ціні в 300 доларів/м2 становить 300 млрд доларів...
Так для порівняння - 100 найбагатших володіють майном на 30 млрд доларів
Те що наші пенсіонери це просрали (роздарували) своїм нащадкам - це не моя проблема..це їх проблема, але сьогодні вони живуть на шиї тих хто платить податки при чому платить податки не використовуючи(орендуючи) те що вони створили...а сам створює+сам на створеному працює+сам платить.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:31

Углекопов "уже нет", за чей счёт кормиться?
Рекомендую видео со статей.
Интересно, две новости одного дня 12.08.2021 года:
Из Славянска:

Со Львовщины (Червоноградского района) https://interfax.com.ua/news/general/761362.html
С Гуляйполя, Златополя, http://www.rayonka.com/news/view/name/g ... uhlikarni/
Рекомендую - Прямой текст:

И из Киева:
https://strana.ua/news/348366-serhej-le ... huhl-.html
Такое впечатление, что это не одна страна.
И Славянск, Червоноград, Златополь, Гуляйполе, ... - разве уже оккупированная зона? :shock:

Это официальная подготовка в Украине Афганского сценария.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7407740874097410
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