Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды. За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.
Змушений сильно засмутити свого опонента. 1 Є три періоди в житті людини 0-25 років - людина дотаційна(її вчать,одягають,лікують..вона тільки споживає) 25-55 років - людина заробляє більше ніж віддає 55-...+ - людина знову дотаційна. 2 Навіть в періоді 22-55 років не всі зароблені кошти, а я скажу більше - навіть не всі сплачені податки або створені цінності - людина може приписати собі..бо в процесі своєї діяльності вона все одно повинна підтримувати свою працездатність. 3 А тепер крізь призму перших двох пунктів і інформації що моєму опоненту зараз 66 років... вийде а - діяльність коли від нього був якийсь толк він почав в 1980 році..закінчив в 2010 році.... Питання на засипку до нього і аудиторії - що з того що він написав(електростанції,дороги,газопроводи, електролінії і так далі) збудувались в той час і без зносу прослужили до сьогодні і чим таким я тепер можу користатись? 4 В той самий час в період 2008-2020 я сплатив 2-7 млн грн податків(такий великий діапазон повязаний з тим що я не знаю як враховувати суми сплачені наприклад в 2008 в порівнянні з сьогоднішніми ( якщо рахуємо в привязці до 2008 - то 2 млн , якщо до 2020 то 7....) В період 1997 по 2008 - був бардачний(коли жулікам платилось більше ніж Державі чи я перебував в перманентному банкрутстві, або в швидкому розвитку) 5 Таким чином Єдине що совок залишив нашим пенсіонерам це....житло При чому це 1 млрд м2 що по середній сьогоднішній ціні в 300 доларів/м2 становить 300 млрд доларів... Так для порівняння - 100 найбагатших володіють майном на 30 млрд доларів Те що наші пенсіонери це просрали (роздарували) своїм нащадкам - це не моя проблема..це їх проблема, але сьогодні вони живуть на шиї тих хто платить податки при чому платить податки не використовуючи(орендуючи) те що вони створили...а сам створює+сам на створеному працює+сам платить.
budivelnik написав:ПС янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.
Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.
За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.
Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.
Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".
Ты намного моложе меня
а з сображалкою вже туговато
А что будет тогда с тобой в моем возрасте?
P.S. Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране. Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.
А навіщо Ви повелись на цю помилку чергову? При солідарній пенссистемі пенси й не повинні жити за рахунок створеного їми колись. Така ситуація притаманна накопичувальній системі.
При солідарній робітники забезпечують пенсів. Як робітники працюють, так і відповідно забезпечують. Так повинно бути. Раз діє солідарна пенсійна.
З.и. якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то: - або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення; - або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава); - або держава забила на пенсів.
detroytred написав:якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то: - або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення; - або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава); - або держава забила на пенсів.
Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати.. А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...
ПС При цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому.
detroytred написав:якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то: - або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення; - або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава); - або держава забила на пенсів.
Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати.. А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...
ПС При цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому.
30 років, а в когось досі папередники.
За віконцем 21 століття. Процеси відбуваються дуже стрімко.