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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7407740874097410 Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:40 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.

За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр. Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр. Змушений сильно засмутити свого опонента.

1 Є три періоди в житті людини

0-25 років - людина дотаційна(її вчать,одягають,лікують..вона тільки споживає)

25-55 років - людина заробляє більше ніж віддає

55-...+ - людина знову дотаційна.

2 Навіть в періоді 22-55 років не всі зароблені кошти, а я скажу більше - навіть не всі сплачені податки або створені цінності - людина може приписати собі..бо в процесі своєї діяльності вона все одно повинна підтримувати свою працездатність.

3 А тепер крізь призму перших двох пунктів і інформації що моєму опоненту зараз 66 років... вийде

а - діяльність коли від нього був якийсь толк він почав в 1980 році..закінчив в 2010 році....

Питання на засипку до нього і аудиторії - що з того що він написав(електростанції,дороги,газопроводи, електролінії і так далі) збудувались в той час і без зносу прослужили до сьогодні і чим таким я тепер можу користатись?

4 В той самий час в період 2008-2020 я сплатив 2-7 млн грн податків(такий великий діапазон повязаний з тим що я не знаю як враховувати суми сплачені наприклад в 2008 в порівнянні з сьогоднішніми ( якщо рахуємо в привязці до 2008 - то 2 млн , якщо до 2020 то 7....)

В період 1997 по 2008 - був бардачний(коли жулікам платилось більше ніж Державі чи я перебував в перманентному банкрутстві, або в швидкому розвитку)

5 Таким чином

Єдине що совок залишив нашим пенсіонерам це....житло

При чому це 1 млрд м2 що по середній сьогоднішній ціні в 300 доларів/м2 становить 300 млрд доларів...

Так для порівняння - 100 найбагатших володіють майном на 30 млрд доларів

Те що наші пенсіонери це просрали (роздарували) своїм нащадкам - це не моя проблема..це їх проблема, але сьогодні вони живуть на шиї тих хто платить податки при чому платить податки не використовуючи(орендуючи) те що вони створили...а сам створює+сам на створеному працює+сам платить. Змушений сильно засмутити свого опонента.1 Є три періоди в житті людини0-25 років - людина дотаційна(її вчать,одягають,лікують..вона тільки споживає)25-55 років - людина заробляє більше ніж віддає55-...+ - людина знову дотаційна.2 Навіть в періоді 22-55 років не всі зароблені кошти, а я скажу більше - навіть не всі сплачені податки або створені цінності - людина може приписати собі..бо в процесі своєї діяльності вона все одно повинна підтримувати свою працездатність.3 А тепер крізь призму перших двох пунктів і інформації що моєму опоненту зараз 66 років... вийдеа - діяльність коли від нього був якийсь толк він почав в 1980 році..закінчив в 2010 році....Питання на засипку до нього і аудиторії - що з того що він написав(електростанції,дороги,газопроводи, електролінії і так далі) збудувались в той час і без зносу прослужили до сьогодні і чим таким я тепер можу користатись?4 В той самий час в період 2008-2020 я сплатив 2-7 млн грн податків(такий великий діапазон повязаний з тим що я не знаю як враховувати суми сплачені наприклад в 2008 в порівнянні з сьогоднішніми ( якщо рахуємо в привязці до 2008 - то 2 млн , якщо до 2020 то 7....)В період 1997 по 2008 - був бардачний(коли жулікам платилось більше ніж Державі чи я перебував в перманентному банкрутстві, або в швидкому розвитку)5 Таким чиномЄдине що совок залишив нашим пенсіонерам це....житлоПри чому це 1 млрд м2 що по середній сьогоднішній ціні в 300 доларів/м2 становить 300 млрд доларів...Так для порівняння - 100 найбагатших володіють майном на 30 млрд доларівТе що наші пенсіонери це просрали (роздарували) своїм нащадкам - це не моя проблема..це їх проблема, але сьогодні вони живуть на шиї тих хто платить податки при чому платить податки не використовуючи(орендуючи) те що вони створили...а сам створює+сам на створеному працює+сам платить. budivelnik

Повідомлень: 24765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:31

Рекомендую видео со статей.



Из Славянска:



Со Львовщины (Червоноградского района) https://interfax.com.ua/news/general/761362.html

С Гуляйполя, Златополя, http://www.rayonka.com/news/view/name/g ... uhlikarni/

Рекомендую - Прямой текст:



И из Киева:

https://strana.ua/news/348366-serhej-le ... huhl-.html

Такое впечатление, что это не одна страна.

И Славянск, Червоноград, Златополь, Гуляйполе, ... - разве уже оккупированная зона?

Прямой текст с указанием документов на лиц заинтересованных:



Интересно, две новости одного дня 12.08.2021 года:Из Славянска:Со Львовщины (Червоноградского района)С Гуляйполя, Златополя,Рекомендую - Прямой текст:И из Киева:Такое впечатление, что это не одна страна.И Славянск, Червоноград, Златополь, Гуляйполе, ... - разве уже оккупированная зона?

Это официальная подготовка в Украине Афганского сценария. Углекопов "уже нет", за чей счёт кормиться?Рекомендую видео со статей.Это официальная подготовка в Украине Афганского сценария. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 13 сер, 2021 19:57, всього редагувалось 1 раз. Kudrjavuy

Повідомлень: 8865 З нами з: 20.09.12 Подякував: 713 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:43 yanyura написав: budivelnik написав: ПС

янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік. ПСянюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.

Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.



За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.



Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.



Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".



Ты намного моложе меня

а з сображалкою вже туговато

А что будет тогда с тобой в моем возрасте?





P.S. Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране.

Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране. Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине- электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр., выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".Ты намного моложе меняА что будет тогда с тобой в моем возрасте?Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране.Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.

А навіщо Ви повелись на цю помилку чергову?

При солідарній пенссистемі пенси й не повинні жити за рахунок створеного їми колись.

Така ситуація притаманна накопичувальній системі.



При солідарній робітники забезпечують пенсів.

Як робітники працюють, так і відповідно забезпечують.

Так повинно бути.

Раз діє солідарна пенсійна.



З.и. якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:

- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;

- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);

- або держава забила на пенсів.



В нас перший варіант. З підключенням другого. А навіщо Ви повелись на цю помилку чергову?При солідарній пенссистемі пенси й не повинні жити за рахунок створеного їми колись.Така ситуація притаманна накопичувальній системі.При солідарній робітники забезпечують пенсів.Як робітники працюють, так і відповідно забезпечують.Так повинно бути.Раз діє солідарна пенсійна.З.и. якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);- або держава забила на пенсів.В нас перший варіант. З підключенням другого. detroytred

Повідомлень: 24512 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:07 detroytred написав: якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:

- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;

- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);

- або держава забила на пенсів. якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);- або держава забила на пенсів. Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..

А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...



ПС

При цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому. Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...ПСПри цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому. budivelnik

Повідомлень: 24765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:44 budivelnik написав: detroytred написав: якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:

- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;

- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);

- або держава забила на пенсів. якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);- або держава забила на пенсів. Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..

А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...



ПС

При цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому. Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...ПСПри цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому.

30 років, а в когось досі папередники.



За віконцем 21 століття.

Процеси відбуваються дуже стрімко. 30 років, а в когось досі папередники.За віконцем 21 століття.Процеси відбуваються дуже стрімко. detroytred

Повідомлень: 24512 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:17 http://www.fin.org.ua/news/1415639

ДТЭК Рината Ахметова начал импорт угля из Польши

320 тысяч тон энергетического угля из Польши. Свою угледобычу - банкротим.



Лишние деньги для экономики Украины.

Если при "Роттердам +" средства вливались в украинскую экономику, теперь в Польскую, ибо.... на самокатах.

Интеграция - за всё платить валютой. 320 тысяч тон энергетического угля из Польши. Свою угледобычу - банкротим.Лишние деньги для экономики Украины.Если при "Роттердам" средства вливались в украинскую экономику, теперь в Польскую, ибо.... на самокатах.Интеграция - за всё платить валютой. Kudrjavuy

Повідомлень: 8865 З нами з: 20.09.12 Подякував: 713 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7407740874097410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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