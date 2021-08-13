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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:40
yanyura написав:
Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.
За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.
Змушений сильно засмутити свого опонента.
1 Є три періоди в житті людини
0-25 років - людина дотаційна(її вчать,одягають,лікують..вона тільки споживає)
25-55 років - людина заробляє більше ніж віддає
55-...+ - людина знову дотаційна.
2 Навіть в періоді 22-55 років не всі зароблені кошти, а я скажу більше - навіть не всі сплачені податки або створені цінності - людина може приписати собі..бо в процесі своєї діяльності вона все одно повинна підтримувати свою працездатність.
3 А тепер крізь призму перших двох пунктів і інформації що моєму опоненту зараз 66 років... вийде
а - діяльність коли від нього був якийсь толк він почав в 1980 році..закінчив в 2010 році....
Питання на засипку до нього і аудиторії - що з того що він написав(електростанції,дороги,газопроводи, електролінії і так далі) збудувались в той час і без зносу прослужили до сьогодні і чим таким я тепер можу користатись?
4 В той самий час в період 2008-2020 я сплатив 2-7 млн грн податків(такий великий діапазон повязаний з тим що я не знаю як враховувати суми сплачені наприклад в 2008 в порівнянні з сьогоднішніми ( якщо рахуємо в привязці до 2008 - то 2 млн , якщо до 2020 то 7....)
В період 1997 по 2008 - був бардачний(коли жулікам платилось більше ніж Державі чи я перебував в перманентному банкрутстві, або в швидкому розвитку)
5 Таким чином
Єдине що совок залишив нашим пенсіонерам це....житло
При чому це 1 млрд м2 що по середній сьогоднішній ціні в 300 доларів/м2 становить 300 млрд доларів...
Так для порівняння - 100 найбагатших володіють майном на 30 млрд доларів
Те що наші пенсіонери це просрали (роздарували) своїм нащадкам - це не моя проблема..це їх проблема, але сьогодні вони живуть на шиї тих хто платить податки при чому платить податки не використовуючи(орендуючи) те що вони створили...а сам створює+сам на створеному працює+сам платить.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:43
yanyura написав: budivelnik написав:
ПС
янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.
Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.
За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься
- электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр. Такие как я содержали тебя
, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.
Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".
Ты намного моложе меня
а з сображалкою вже туговато
А что будет тогда с тобой в моем возрасте?P.S.
Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране.
Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.
А навіщо Ви повелись на цю помилку чергову?
При солідарній пенссистемі пенси й не повинні жити за рахунок створеного їми колись.
Така ситуація притаманна накопичувальній системі.
При солідарній робітники забезпечують пенсів.
Як робітники працюють, так і відповідно забезпечують.
Так повинно бути.
Раз діє солідарна пенсійна.
З.и. якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:
- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;
- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);
- або держава забила на пенсів.
В нас перший варіант. З підключенням другого.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:07
detroytred написав:
якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:
- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;
- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);
- або держава забила на пенсів.
Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..
А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...
ПС
При цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:44
budivelnik написав: detroytred написав:
якщо зараз пенсійне забезпечення бажає бути кращим, то:
- або нинішні працюючі працюють недостатньо ефективно для сьогодення;
- або в ланцюжку грошів від працюючого до пенса хтось крисятнічає (або платник податків, або держава);
- або держава забила на пенсів.
Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..
А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...
ПС
При цьому вони могли працювати важко...але толку з того якщо це було не ефективно ( росія до сьогодні воює танками збудованими тоді)...ці танки ( як і море інших глобальних речей) на сьогоднішній хліб не намажеш ( як не намажеш ті мільярди есесерівських доларів ,які та ж росія пробачає то одному то іншому.
30 років, а в когось досі папередники.
За віконцем 21 століття.
Процеси відбуваються дуже стрімко.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:05
Вкладчик1234 написав: unicdima написав: Ukrainian написав:
Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.
То озвуч ті цілі
А сколько техники они бросили в Ираке?
Были фотки, где техники как на "дизельгейтных отстойниках" или "стоянке зараженной техники в Чернобыле".
А Украине - резиновые лодки в кредит
Сейчас опять войска вводят
Переброску дополнительных сил в Кабул начали США. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле, а основная часть контингента, состоящая из трех тысяч американских военнослужащих, будет переброшена в Афганистан до конца выходных.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 06:45
budivelnik написав:
Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..
А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...
Значительная часть инфраструктуры была создана тогда, нынешними пенсионерами. Дома, мосты, водопроводы, линии метро, ... Промышленные предприятия: электростанции, металлургические комбинаты, химпром, обеспечивающие жизнедеятельность государства и экспортные поступления - тоже тогда и ими.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:50
Tegularius написав: budivelnik написав:
Або вчорашні працівники=нинішні пенсіонери так накосячили ,що після них розгрібати і розгрібати..
А вони розуміючи що накосячили (бо та держава в якій вони працювали економічно розвалилась) замість того щоб засунути свій язик куди подалі і признати свої помилки - сидять на форумах і тявкають інших звинувачуючи...
Значительная часть инфраструктуры была создана тогда, нынешними пенсионерами. Дома, мосты, водопроводы, линии метро, ... Промышленные предприятия: электростанции, металлургические комбинаты, химпром, обеспечивающие жизнедеятельность государства и экспортные поступления - тоже тогда и ими.
1 Кожен з нас щось створив і щось зломав.
2 Будинки, тобто житло було безкоштовно роздано тим хто їх створював ще в 1991 +роках, це 300 млрд доларів
3 Якщо хтось думає , що дороги,комбінати,водопроводи чи електростанції , без постійної модернізації(ремонтів) можуть служити вічно - він помиляється
Термін служби дороги - 15 років
Термін життя технології - 20-30 років....
Так для прикладу
Моя мама будувала
Конвеєрний в 1970-1975 ,
Автонавантажувач в 1975-1980
і Електрон в 1980-1990 роках....
станом на сьогодні це не заводи які дають прибуток...це голі корпуса,які нафіг нікому не потрібні.
а це ж були капітальні вкладення,за рахунок роботи яких моя мама повинна була отримувати пенсію...
4 Оповідання про олігархів які все забрали і якби не вони то ми б прекрасно жили - казочка для люмпена, щоб він проголосував за популіста...
Економісти знають
Олігархи вкрали в кожного Українця 1000 доларів відразу ..і крадуть щороку ще по 10-15...Так,це зробило їх олігархами...але навіть якби вони не вкрали - ця б 1000+1в місяць суттєво українцю б не допомогла.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:14
budivelnik написав:
Термін служби дороги - 15 років
Термін життя технології - 20-30 років....
Спасибо мил-человек! Ты мне открыл глаза, я и не знал, что все дороги в Украине
за время ее существования (30 лет) дважды полностью перестроены (модернизированы)
, что в Украине введены новые технологии
передачи электроэнергии, подачи воды, газа, видимо методом телепортации
, а не по старинке, по проводам или трубам.
budivelnik написав:
Моя мама будувала
Конвеєрний в 1970-1975 ,
Автонавантажувач в 1975-1980
і Електрон в 1980-1990 роках....
станом на сьогодні це не заводи які дають прибуток...це голі корпуса,які нафіг нікому не потрібні.
а це ж були капітальні вкладення,за рахунок роботи яких моя мама повинна була отримувати пенсію...
Эх, не то строила твоя мама. И подсказать ей было некому, хотя в 1980-1990 (строительство "Электрона") ты был уже взрослым человеком (ГСГВ), что ж ты родной-то маме не подсказал, что ей нужно было строить?
Строила бы она АЭС или ГЭС, линии электропередач или газопроводы и получала бы пенсию (с дополнительными дивидентами) за счет их работы
. Но она не захотела уезжать из Львова на их строительство, вот и "має те що має".
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:14
Будівельник
Знов та ж помилка.
Не повинна мама при солідарній отримувати пенсію за рахунок від побудованих нею ще за часів царя Гороха електронів та тещо.
Пенсією її повинні забезпечувати працюючі.
Які за 30 років мали створити вже давно сучасну економіку, виробництво, інфраструктуру.
Але вони вдало! красиво! успішно! створили не більше, ніж для себе особисто.
Собі досить та й нехай...
По мінімуму... Для країни, суспільства.
По максимуму для себе особисто.
Тому й не розумієш ти навіщо реформи. Навіщо можновладцям виконувати свої функції.
З.и. до речі, будівельнику, так що там тобі Бальцерович рекомендував?
І кому саме і що саме він рекомендував в дійсності?
Проблема з оліпрхами не в тому, що вони по гривні з кожного вкрали.
А в моделі поведінки від цього.
Бо, якщо б не такі окупували верхи бізнесу, то на їх місці були б ті, хто досягав верховин заможності через створення-розбудову бізнесу...
З іншим світоглядом.
А не з вкрасти по гривні.
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