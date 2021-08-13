Ви б дурня не вмикали...
Повинна-не повинна.....
1 Совок розвалився бо був не ефективним...тому не залежно від тих ідеалів,які сповідували люди працюючі за совка - своїм нащадкам вони залишили економіку яка не могла конкурувати з іншими економіками
2 Україна почала з чистого листа
Роздала населенню на 300 млрд доларів житла( це єдине що реально залишилось після совка) і напрямки замість доріг , заводи з технологіями 50-тих з завищеним споживанням енергоносіїв у всіх галузях
3 Ті хто прийняв Україну,ті почали перебудову країни по лекалам успішних зовнішніх прикладів...
4 А зовнішні приклади кажуть
а - наявний капітал
б - накопичувальна пенсійна система ( при чому це витікає з пункту а, є капітал-значить є щось накопичене)
5 Тому такі як я почали накопичувати капітал
Мені особисто на це пішло 30 років і я ще й далі накопичую
6 Моїм дітям не треба буде платити мені в солідарній системі і заробляти собі в накопичувальній..по тій простій причині, що той торговий(промисловий) капітал ,який я накопичив..я віддам дітям в оренду і з цієї оренди буду отримувати те за що буду жити
Таким чином
І вовки ситі..і вівці цілі
7 Тепер наступне покоління (мої діти) які вже можуть не бути учасниками солідарної системи, зможуть зайнятись тим,що будуть накопичувати собі на пенсію і при цьому ті пенсіонери ( я) які будуть жити в той період не будуть бігати і розповідати про те що їм хтось винен.
ПС
Як на мене, то в 1990 році, коли роздавали житло ,треба було не ділити його по кількості прописаних..а ділити по робочому стажу прописаних...
Тоді б ті хто реально працював і створив це житло - отримав би по 40 м2+( а не 22 в середньому) , а їх діти,які ще не приймали участі в створенні цього житла, але претендували б в майбутньому на нього - живучи в цих м2, потихеньку викуповували б в своїх батьків ці м2 ( а для батьків продаж м2 - замінила б державну пенсію)
А відсутність Державної пенсії - створила б умови для відмови від ЄСВ..тобто діти б платили менше податків..але при цьому зобовязані були б самі створювати накопичувальні суми для того щоб в подальшому мати з чого отримувати пенсії..
Але пішли шляхом популізму..і все одно прийшли в дупу..
Ті хто вміє ефективно працювати - ті й зараз не пропали
Ті хто гарно виступав на комсомольських чи партійних зборах - ті смокчуть лапу з пенсією в 2000-4000 грн, але найстрашніше навіть не це..
Найстрашніше те, що вони продовжують переконувати себе і своїх дітей що в їх проблемах винуватий ХТОСЬ