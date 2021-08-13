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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7408740974107411
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:37

  detroytred написав:Не повинна мама при солідарній отримувати пенсію за рахунок від побудованих нею ще за часів царя Гороха електронів та тещо.
Ви б дурня не вмикали...
Повинна-не повинна.....
1 Совок розвалився бо був не ефективним...тому не залежно від тих ідеалів,які сповідували люди працюючі за совка - своїм нащадкам вони залишили економіку яка не могла конкурувати з іншими економіками
2 Україна почала з чистого листа
Роздала населенню на 300 млрд доларів житла( це єдине що реально залишилось після совка) і напрямки замість доріг , заводи з технологіями 50-тих з завищеним споживанням енергоносіїв у всіх галузях
3 Ті хто прийняв Україну,ті почали перебудову країни по лекалам успішних зовнішніх прикладів...
4 А зовнішні приклади кажуть
а - наявний капітал
б - накопичувальна пенсійна система ( при чому це витікає з пункту а, є капітал-значить є щось накопичене)
5 Тому такі як я почали накопичувати капітал
Мені особисто на це пішло 30 років і я ще й далі накопичую
6 Моїм дітям не треба буде платити мені в солідарній системі і заробляти собі в накопичувальній..по тій простій причині, що той торговий(промисловий) капітал ,який я накопичив..я віддам дітям в оренду і з цієї оренди буду отримувати те за що буду жити
Таким чином
І вовки ситі..і вівці цілі
7 Тепер наступне покоління (мої діти) які вже можуть не бути учасниками солідарної системи, зможуть зайнятись тим,що будуть накопичувати собі на пенсію і при цьому ті пенсіонери ( я) які будуть жити в той період не будуть бігати і розповідати про те що їм хтось винен.

ПС
Як на мене, то в 1990 році, коли роздавали житло ,треба було не ділити його по кількості прописаних..а ділити по робочому стажу прописаних...
Тоді б ті хто реально працював і створив це житло - отримав би по 40 м2+( а не 22 в середньому) , а їх діти,які ще не приймали участі в створенні цього житла, але претендували б в майбутньому на нього - живучи в цих м2, потихеньку викуповували б в своїх батьків ці м2 ( а для батьків продаж м2 - замінила б державну пенсію)
А відсутність Державної пенсії - створила б умови для відмови від ЄСВ..тобто діти б платили менше податків..але при цьому зобовязані були б самі створювати накопичувальні суми для того щоб в подальшому мати з чого отримувати пенсії..

Але пішли шляхом популізму..і все одно прийшли в дупу..
Ті хто вміє ефективно працювати - ті й зараз не пропали
Ті хто гарно виступав на комсомольських чи партійних зборах - ті смокчуть лапу з пенсією в 2000-4000 грн, але найстрашніше навіть не це..
Найстрашніше те, що вони продовжують переконувати себе і своїх дітей що в їх проблемах винуватий ХТОСЬ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:44

Для совківих економічних знавців...
1 Капітал треба створити
2 Капітал вкладений в щось - підлягає амортизації..тому його потрібно постійно підтримувати..а ще краще збільшувати ,оновлючи.
3 Тридцять років - це одне покоління
Якщо це покоління ввійшло в продуктивний період свого життя не маючи капіталу і в країні з відсутністю інфраструктури ( бо гроші пішли на танки і допомогу іншим), то це покоління не може
а - відновити інфраструктуру( високі капіталовкладення)
б - створити наявність вільного капіталу)
в - підтримувати високі стандарти життя для не працюючих
ОДНОЧАСНО
4 Таким чином покоління прийнявше Україну в 1990 році , в основному зайняте пунктами а і б , а пункт в-йде по залишковому принципу..по тій причині що саме сьогоднішні пенсіонери найбільше винуваті в тому розвалі який відбувся в СРСР в 1985-1990 роках.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:04

  yanyura написав:Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.
Деколи треба аналізувати що пишеш
1 Як ви памятаєте то є три періоди в житті людини
0-25 років - її годують,вчать,лікують вдягають
25-55 років - вона себе годує,лікує,вдягає і заробляє на тих кому0-25 і тих кому 55+
2 Мене не можна звинуватити в тому що я взяв у України хоч копійку, по тій простій причині що коли мені було менше 25 я брав в СРСР
А коли мені стало 25+ - Це вже була Україна..але з 1990 року і по сьогодні я не взяв жодної копійки у вигляді субсидій,державної роботи чи лікарняних в України ( за виключенням продуктових пайків на свого молодшого в 1993-1995 роках)
3 За весь час роботи я щось створив(тисячі м2 житла + сотні м2 торгової нерухомості) , яких не було взагалі+ заплатив пару мільйонів грн податків
4 Коли через 5 років я вийду на пенсію..то проживу( по оптимістичних надіях) ще років 15 ( до 75 ) і за цей час Держава у вигляді пенсій
заплатить мені 0,5 млн грн(15 років*12 місяців*2800грн/місяць)....

Так що я дико вигідний як для вас так і для Держави..
А от наскільки ви були вигідні для Держави - це ще питання.Бо для мене - ви прямі збитки як фінансові..так і політичні(бо притримуєтесь совкових принципів,не розуміючи що живете в капіталістичній Державі)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:10

budivelnikу
Забудьте, батенька, про термин "капиталистический".
Рыночный правильней
и все государства в мире социально ориентированы в большей или меньшей степени.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:53

  budivelnik написав:Для совківих економічних знавців...
1 Капітал треба створити
2 Капітал вкладений в щось - підлягає амортизації..тому його потрібно постійно підтримувати..а ще краще збільшувати ,оновлючи.
3 Тридцять років - це одне покоління
Якщо це покоління ввійшло в продуктивний період свого життя не маючи капіталу і в країні з відсутністю інфраструктури ( бо гроші пішли на танки і допомогу іншим), то це покоління не може
а - відновити інфраструктуру( високі капіталовкладення)
б - створити наявність вільного капіталу)
в - підтримувати високі стандарти життя для не працюючих
ОДНОЧАСНО
4 Таким чином покоління прийнявше Україну в 1990 році , в основному зайняте пунктами а і б , а пункт в-йде по залишковому принципу..по тій причині що саме сьогоднішні пенсіонери найбільше винуваті в тому розвалі який відбувся в СРСР в 1985-1990 роках.

Це ти точно совкоий знавець,який загубився в совковому часі.
Поглянь на темпи розвитку капіталізму та капіталізму в сучасності.
А потім співай свої совкові пісні про папередників, поволі і тещо.

Ще раз по буквах -- хто повинен створити накопичувальну пенсійну та інші ринкові інструменти, а також ринкові умови?
Що тобі рекомендував Бальцерович?
І якщо не тобі, то кому і що?

Казки про держави й суспільства, де всі громадяни такі освідчені свідомі будівника капіталізму, розказуй комусь іншому.
А в реальному управлінці-можновладці просувають реформи.
Для усіх.
Навіть для тих, хто проти або все рівно.

Саме найгірше це те -- що такі активні, як ти, такі недолугі... і бачать рішення в чеканні, поки неактивні! самі! дозріють!
Неактивні самі)))
detroytred
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  #<1 ... 7408740974107411
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