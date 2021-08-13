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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7409741074117412> Додано: Суб 14 сер, 2021 11:37 detroytred написав: Не повинна мама при солідарній отримувати пенсію за рахунок від побудованих нею ще за часів царя Гороха електронів та тещо. Не повинна мама при солідарній отримувати пенсію за рахунок від побудованих нею ще за часів царя Гороха електронів та тещо. Ви б дурня не вмикали...

Повинна-не повинна.....

1 Совок розвалився бо був не ефективним...тому не залежно від тих ідеалів,які сповідували люди працюючі за совка - своїм нащадкам вони залишили економіку яка не могла конкурувати з іншими економіками

2 Україна почала з чистого листа

Роздала населенню на 300 млрд доларів житла( це єдине що реально залишилось після совка) і напрямки замість доріг , заводи з технологіями 50-тих з завищеним споживанням енергоносіїв у всіх галузях

3 Ті хто прийняв Україну,ті почали перебудову країни по лекалам успішних зовнішніх прикладів...

4 А зовнішні приклади кажуть

а - наявний капітал

б - накопичувальна пенсійна система ( при чому це витікає з пункту а, є капітал-значить є щось накопичене)

5 Тому такі як я почали накопичувати капітал

Мені особисто на це пішло 30 років і я ще й далі накопичую

6 Моїм дітям не треба буде платити мені в солідарній системі і заробляти собі в накопичувальній..по тій простій причині, що той торговий(промисловий) капітал ,який я накопичив..я віддам дітям в оренду і з цієї оренди буду отримувати те за що буду жити

Таким чином

І вовки ситі..і вівці цілі

7 Тепер наступне покоління (мої діти) які вже можуть не бути учасниками солідарної системи, зможуть зайнятись тим,що будуть накопичувати собі на пенсію і при цьому ті пенсіонери ( я) які будуть жити в той період не будуть бігати і розповідати про те що їм хтось винен.



ПС

Як на мене, то в 1990 році, коли роздавали житло ,треба було не ділити його по кількості прописаних..а ділити по робочому стажу прописаних...

Тоді б ті хто реально працював і створив це житло - отримав би по 40 м2+( а не 22 в середньому) , а їх діти,які ще не приймали участі в створенні цього житла, але претендували б в майбутньому на нього - живучи в цих м2, потихеньку викуповували б в своїх батьків ці м2 ( а для батьків продаж м2 - замінила б державну пенсію)

А відсутність Державної пенсії - створила б умови для відмови від ЄСВ..тобто діти б платили менше податків..але при цьому зобовязані були б самі створювати накопичувальні суми для того щоб в подальшому мати з чого отримувати пенсії..



Але пішли шляхом популізму..і все одно прийшли в дупу..

Ті хто вміє ефективно працювати - ті й зараз не пропали

Ті хто гарно виступав на комсомольських чи партійних зборах - ті смокчуть лапу з пенсією в 2000-4000 грн, але найстрашніше навіть не це..

Найстрашніше те, що вони продовжують переконувати себе і своїх дітей що в їх проблемах винуватий ХТОСЬ Ви б дурня не вмикали...Повинна-не повинна.....1 Совок розвалився бо був не ефективним...тому не залежно від тих ідеалів,які сповідували люди працюючі за совка - своїм нащадкам вони залишили економіку яка не могла конкурувати з іншими економіками2 Україна почала з чистого листаРоздала населенню на 300 млрд доларів житла( це єдине що реально залишилось після совка) і напрямки замість доріг , заводи з технологіями 50-тих з завищеним споживанням енергоносіїв у всіх галузях3 Ті хто прийняв Україну,ті почали перебудову країни по лекалам успішних зовнішніх прикладів...4 А зовнішні приклади кажутьа - наявний капіталб - накопичувальна пенсійна система ( при чому це витікає з пункту а, є капітал-значить є щось накопичене)5 Тому такі як я почали накопичувати капіталМені особисто на це пішло 30 років і я ще й далі накопичую6 Моїм дітям не треба буде платити мені в солідарній системі і заробляти собі в накопичувальній..по тій простій причині, що той торговий(промисловий) капітал ,який я накопичив..я віддам дітям в оренду і з цієї оренди буду отримувати те за що буду житиТаким чиномІ вовки ситі..і вівці цілі7 Тепер наступне покоління (мої діти) які вже можуть не бути учасниками солідарної системи, зможуть зайнятись тим,що будуть накопичувати собі на пенсію і при цьому ті пенсіонери ( я) які будуть жити в той період не будуть бігати і розповідати про те що їм хтось винен.ПСЯк на мене, то в 1990 році, коли роздавали житло ,треба було не ділити його по кількості прописаних..а ділити по робочому стажу прописаних...Тоді б ті хто реально працював і створив це житло - отримав би по 40 м2+( а не 22 в середньому) , а їх діти,які ще не приймали участі в створенні цього житла, але претендували б в майбутньому на нього - живучи в цих м2, потихеньку викуповували б в своїх батьків ці м2 ( а для батьків продаж м2 - замінила б державну пенсію)А відсутність Державної пенсії - створила б умови для відмови від ЄСВ..тобто діти б платили менше податків..але при цьому зобовязані були б самі створювати накопичувальні суми для того щоб в подальшому мати з чого отримувати пенсії..Але пішли шляхом популізму..і все одно прийшли в дупу..Ті хто вміє ефективно працювати - ті й зараз не пропалиТі хто гарно виступав на комсомольських чи партійних зборах - ті смокчуть лапу з пенсією в 2000-4000 грн, але найстрашніше навіть не це..Найстрашніше те, що вони продовжують переконувати себе і своїх дітей що в їх проблемах винуватий ХТОСЬ budivelnik

Повідомлень: 24769 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 11:44 Для совківих економічних знавців...

1 Капітал треба створити

2 Капітал вкладений в щось - підлягає амортизації..тому його потрібно постійно підтримувати..а ще краще збільшувати ,оновлючи.

3 Тридцять років - це одне покоління

Якщо це покоління ввійшло в продуктивний період свого життя не маючи капіталу і в країні з відсутністю інфраструктури ( бо гроші пішли на танки і допомогу іншим), то це покоління не може

а - відновити інфраструктуру( високі капіталовкладення)

б - створити наявність вільного капіталу)

в - підтримувати високі стандарти життя для не працюючих

ОДНОЧАСНО

4 Таким чином покоління прийнявше Україну в 1990 році , в основному зайняте пунктами а і б , а пункт в-йде по залишковому принципу..по тій причині що саме сьогоднішні пенсіонери найбільше винуваті в тому розвалі який відбувся в СРСР в 1985-1990 роках. budivelnik

Повідомлень: 24769 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 12:04 yanyura написав: Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя. Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя. Деколи треба аналізувати що пишеш

1 Як ви памятаєте то є три періоди в житті людини

0-25 років - її годують,вчать,лікують вдягають

25-55 років - вона себе годує,лікує,вдягає і заробляє на тих кому0-25 і тих кому 55+

2 Мене не можна звинуватити в тому що я взяв у України хоч копійку, по тій простій причині що коли мені було менше 25 я брав в СРСР

А коли мені стало 25+ - Це вже була Україна..але з 1990 року і по сьогодні я не взяв жодної копійки у вигляді субсидій,державної роботи чи лікарняних в України ( за виключенням продуктових пайків на свого молодшого в 1993-1995 роках)

3 За весь час роботи я щось створив(тисячі м2 житла + сотні м2 торгової нерухомості) , яких не було взагалі+ заплатив пару мільйонів грн податків

4 Коли через 5 років я вийду на пенсію..то проживу( по оптимістичних надіях) ще років 15 ( до 75 ) і за цей час Держава у вигляді пенсій

заплатить мені 0,5 млн грн(15 років*12 місяців*2800грн/місяць)....



Так що я дико вигідний як для вас так і для Держави..

А от наскільки ви були вигідні для Держави - це ще питання.Бо для мене - ви прямі збитки як фінансові..так і політичні(бо притримуєтесь совкових принципів,не розуміючи що живете в капіталістичній Державі) Деколи треба аналізувати що пишеш1 Як ви памятаєте то є три періоди в житті людини0-25 років - її годують,вчать,лікують вдягають25-55 років - вона себе годує,лікує,вдягає і заробляє на тих кому0-25 і тих кому 55+2 Мене не можна звинуватити в тому що я взяв у України хоч копійку, по тій простій причині що коли мені було менше 25 я брав в СРСРА коли мені стало 25+ - Це вже була Україна..але з 1990 року і по сьогодні я не взяв жодної копійки у вигляді субсидій,державної роботи чи лікарняних в України ( за виключенням продуктових пайків на свого молодшого в 1993-1995 роках)3 За весь час роботи я щось створив(тисячі м2 житла + сотні м2 торгової нерухомості) , яких не було взагалі+4 Коли через 5 років я вийду на пенсію..то проживу( по оптимістичних надіях) ще років 15 ( до 75 ) і за цей час Держава у вигляді пенсій(15 років*12 місяців*2800грн/місяць)....Так що я дико вигідний як для вас так і для Держави..А от наскільки ви були вигідні для Держави - це ще питання.Бо для мене - ви прямі збитки як фінансові..так і політичні(бо притримуєтесь совкових принципів,не розуміючи що живете в капіталістичній Державі) budivelnik

Повідомлень: 24769 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 12:10 budivelnikу

Забудьте, батенька, про термин "капиталистический".

Рыночный правильней

и все государства в мире социально ориентированы в большей или меньшей степени. Yuri_61 Повідомлень: 2260 З нами з: 30.09.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 12:53 budivelnik написав: Для совківих економічних знавців...

1 Капітал треба створити

2 Капітал вкладений в щось - підлягає амортизації..тому його потрібно постійно підтримувати..а ще краще збільшувати ,оновлючи.

3 Тридцять років - це одне покоління

Якщо це покоління ввійшло в продуктивний період свого життя не маючи капіталу і в країні з відсутністю інфраструктури ( бо гроші пішли на танки і допомогу іншим), то це покоління не може

а - відновити інфраструктуру( високі капіталовкладення)

б - створити наявність вільного капіталу)

в - підтримувати високі стандарти життя для не працюючих

ОДНОЧАСНО

4 Таким чином покоління прийнявше Україну в 1990 році , в основному зайняте пунктами а і б , а пункт в-йде по залишковому принципу..по тій причині що саме сьогоднішні пенсіонери найбільше винуваті в тому розвалі який відбувся в СРСР в 1985-1990 роках. Для совківих економічних знавців...1 Капітал треба створити2 Капітал вкладений в щось - підлягає амортизації..тому його потрібно постійно підтримувати..а ще краще збільшувати ,оновлючи.3 Тридцять років - це одне поколінняЯкщо це покоління ввійшло в продуктивний період свого життя не маючи капіталу і в країні з відсутністю інфраструктури ( бо гроші пішли на танки і допомогу іншим), то це поколінняа - відновити інфраструктуру( високі капіталовкладення)б - створити наявність вільного капіталу)в - підтримувати високі стандарти життя для не працюючих4 Таким чином покоління прийнявше Україну в 1990 році , в основному зайняте пунктами а і б , а пункт в-йде по залишковому принципу..по тій причині що саме сьогоднішні пенсіонери найбільше винуваті в тому розвалі який відбувся в СРСР в 1985-1990 роках.

Це ти точно совкоий знавець,який загубився в совковому часі.

Поглянь на темпи розвитку капіталізму та капіталізму в сучасності.

А потім співай свої совкові пісні про папередників, поволі і тещо.



Ще раз по буквах -- хто повинен створити накопичувальну пенсійну та інші ринкові інструменти, а також ринкові умови?

Що тобі рекомендував Бальцерович?

І якщо не тобі, то кому і що?



Казки про держави й суспільства, де всі громадяни такі освідчені свідомі будівника капіталізму, розказуй комусь іншому.

А в реальному управлінці-можновладці просувають реформи.

Для усіх.

Навіть для тих, хто проти або все рівно.



Саме найгірше це те -- що такі активні, як ти, такі недолугі... і бачать рішення в чеканні, поки неактивні! самі! дозріють!

Неактивні самі))) Це ти точно совкоий знавець,який загубився в совковому часі.Поглянь на темпи розвитку капіталізму та капіталізму в сучасності.А потім співай свої совкові пісні про папередників, поволі і тещо.Ще раз по буквах -- хто повинен створити накопичувальну пенсійну та інші ринкові інструменти, а також ринкові умови?Що тобі рекомендував Бальцерович?І якщо не тобі, то кому і що?Казки про держави й суспільства, де всі громадяни такі освідчені свідомі будівника капіталізму, розказуй комусь іншому.А в реальному управлінці-можновладці просувають реформи.Для усіх.Навіть для тих, хто проти або все рівно.Саме найгірше це те -- що такі активні, як ти, такі недолугі... і бачать рішення в чеканні, поки неактивні! самі! дозріють!Неактивні самі))) detroytred

Повідомлень: 24516 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 13:05 budivelnik написав: yanyura написав: Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя. Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя. Деколи треба аналізувати що пишеш

1 Як ви памятаєте то є три періоди в житті людини

0-25 років - її годують,вчать,лікують вдягають

25-55 років - вона себе годує,лікує,вдягає і заробляє на тих кому0-25 і тих кому 55+

2 Мене не можна звинуватити в тому що я взяв у України хоч копійку, по тій простій причині що коли мені було менше 25 я брав в СРСР

А коли мені стало 25+ - Це вже була Україна..але з 1990 року і по сьогодні я не взяв жодної копійки у вигляді субсидій,державної роботи чи лікарняних в України ( за виключенням продуктових пайків на свого молодшого в 1993-1995 роках)

3 За весь час роботи я щось створив(тисячі м2 житла + сотні м2 торгової нерухомості) , яких не було взагалі+ заплатив пару мільйонів грн податків

4 Коли через 5 років я вийду на пенсію..то проживу( по оптимістичних надіях) ще років 15 ( до 75 ) і за цей час Держава у вигляді пенсій

заплатить мені 0,5 млн грн(15 років*12 місяців*2800грн/місяць)....



Так що я дико вигідний як для вас так і для Держави..

А от наскільки ви були вигідні для Держави - це ще питання.Бо для мене - ви прямі збитки як фінансові..так і політичні(бо притримуєтесь совкових принципів,не розуміючи що живете в капіталістичній Державі) Деколи треба аналізувати що пишеш1 Як ви памятаєте то є три періоди в житті людини0-25 років - її годують,вчать,лікують вдягають25-55 років - вона себе годує,лікує,вдягає і заробляє на тих кому0-25 і тих кому 55+2 Мене не можна звинуватити в тому що я взяв у України хоч копійку, по тій простій причині що коли мені було менше 25 я брав в СРСРА коли мені стало 25+ - Це вже була Україна..але з 1990 року і по сьогодні я не взяв жодної копійки у вигляді субсидій,державної роботи чи лікарняних в України ( за виключенням продуктових пайків на свого молодшого в 1993-1995 роках)3 За весь час роботи я щось створив(тисячі м2 житла + сотні м2 торгової нерухомості) , яких не було взагалі+4 Коли через 5 років я вийду на пенсію..то проживу( по оптимістичних надіях) ще років 15 ( до 75 ) і за цей час Держава у вигляді пенсій(15 років*12 місяців*2800грн/місяць)....Так що я дико вигідний як для вас так і для Держави..А от наскільки ви були вигідні для Держави - це ще питання.Бо для мене - ви прямі збитки як фінансові..так і політичні(бо притримуєтесь совкових принципів,не розуміючи що живете в капіталістичній Державі)

Ага, лікарі за копійки лікували твою родину, вчителі вчили, і т.д.

Ти під час бізнесування безоплатно користувався дорогами та іншою інфраструктурою країни.



Я тобі відкрию маленьку таємницю - повір, що ринок - це конкуренція ... виробників.

І не було б тебе, то це побудував би, створив інший конкурент.



Ще раз -- поки є солідарна пенссистема. Є держава, яка гарантувала пенсзабезпечення та ін.

Є зобов'язання. Ага, лікарі за копійки лікували твою родину, вчителі вчили, і т.д.Ти під час бізнесування безоплатно користувався дорогами та іншою інфраструктурою країни.Я тобі відкрию маленьку таємницю - повір, що ринок - це конкуренція ... виробників.І не було б тебе, то це побудував би, створив інший конкурент.Ще раз -- поки є солідарна пенссистема. Є держава, яка гарантувала пенсзабезпечення та ін.Є зобов'язання. detroytred

Повідомлень: 24516 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 13:08 budivelnik



Во-первых, запомни на всю оставшуюся жизнь, чтобы не писать глупости - и в СССР, и в Украине с момента независимости, (т.е. с 1991-го, а не как ты пишешь, с 1990-го) и по настоящее время возраст выхода на пенсию мужчин (за исключением отдельных категорий) не 55, а 60 лет.



Во-вторых, если бы ты был принципиальным человеком и реально, а не в своих постах, отказался от всего "совкового" (т.е. созданного в СССР), ты жил бы без электричества, газа, носил бы воду ведрами из колодца (в лучшем случае из пробуренной за твои деньги скважины) и за пределами города ездил исключительно по грунтовым дорогам. Ругать все "совковое" и в то же время пользоваться им это так экзотично!



А может ты опровергнешь меня и напишешь, сколько и каких АЭС, ГЭС, ТЭС, в/в линий электропередач, магистральных газопроводов, водопроводов (с 0) построено в Украине за эти 30 лет? И сравнишь их с построенными в Украине во времена СССР, а лучше, ты ведь любитель цифр, покажешь их соотношение в процентах, чтобы было нагляднее видно, что в Украине построено такового намного больше, чем "при совке". Только не приводи в пример уничтоженные львовские предприятия, которые не в последнюю очередь исчезли в т.ч. и потому, что ваши, львовские власти, палец о палец не ударили чтобы их сохранить или модернизировать (перепрофилировать) ожидая решений и разнарядок из Киева. Хотя может и пытались, но все попытки были лишь в том, что они писали письма в Киев.



Я тоже с 1990-го не взял ни копейки субсидий, государственной службы и даже продуктовых пайков на детей. Правда за эти 30 лет был пару раз на больничном (ОРЗ, а по нему больничный давался на 3 дня). И что с этого? yanyura Повідомлень: 6075 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 13:18 Будівельник

Може тепер зрозумієш, чому я, коли вирішив розібратися в суті процесів та проблемах розвитку ринку й суспільства, читав думки не аля твої, а саме тих, хто займався, вивчав, розглядав саме ці процеси -- від А.Сміта...





Бо це ж жах,коли ти користуєшся мікроскопом (інструментом свого рівня - кафе...) для розглядання планет, зірок.

І спокійнісінько екстраполюєш мікро- процеси на макро-.



Зрозумій, якщо окремій особі цілком можливо і навіть достатньо просто мати бажання, зцепивши зуби, важко і багато роками працювати, тричі банкротіти та знов, і ... стати успішним бізнесменом, мільйонером, то для КРАЇНИ, СУСПІЛЬСТВА, РИНКА КРАЇНИ таких "рекомендацій" замало й недоречно. detroytred

Повідомлень: 24516 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 13:29 yanyura написав: pesikot написав: Если пенсионер, то живешь на налоги, которые плачу я, как работающий Если пенсионер, то живешь на налоги, которые плачу я, как работающий



У нас солидарная система, поэтому когда я работал, то платил налоги, из которых получали пенсию твои дедушки и бабушки. И из моих налогов они тебе (внуку) давали денежку на мороженое. Внук вырос и все забыл. Теперь ему на грудь давит большое зеленое земноводное - как это так, что из его налогов платятся кому-то пенсии. Непорядок! У нас солидарная система, поэтому когда я работал, то платил налоги, из которых получали пенсию твои дедушки и бабушки. И из моих налогов они тебе (внуку) давали денежку на мороженое. Внук вырос и все забыл. Теперь ему на грудь давит большое зеленое земноводное - как это так, что из его налогов платятся кому-то пенсии. Непорядок!

Когда мне бабушка и дедушка давали на мороженое, то они работали и работали тяжело

И я сам работал летом с 15 лет



А тебя я что-то рядом не замечал Когда мне бабушка и дедушка давали на мороженое, то они работали и работали тяжелоИ я сам работал летом с 15 летА тебя я что-то рядом не замечал pesikot

Повідомлень: 6015 З нами з: 31.08.09 Подякував: 415 раз. Подякували: 1157 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 13:47 yanyura написав: Спасибо мил-человек! Ты мне открыл глаза, я и не знал, что все дороги в Украине за время ее существования (30 лет) дважды полностью перестроены (модернизированы), что в Украине введены новые технологии передачи электроэнергии, подачи воды, газа, видимо методом телепортации, а не по старинке, по проводам или трубам. Спасибо мил-человек! Ты мне открыл глаза, я и не знал, чтоза время ее существования (30 лет), что в Украинепередачи электроэнергии, подачи воды, газа, видимо, а не по старинке, по проводам или трубам.

Не все, но перестроены

А если ты живёшь там, где голосуешь за Партию Регионов или ОПЗЖ, то и дорог не будет



В моей стране, Чернигов-Копти - дорога отремонтирвана в 2016-2018 году. Дорога пережила много зим

В Чернигове - отремонтирвано множество дорог



А ты, продолжай нудеть, что ничего не делается Не все, но перестроеныА если ты живёшь там, где голосуешь за Партию Регионов или ОПЗЖ, то и дорог не будетВ моей стране, Чернигов-Копти - дорога отремонтирвана в 2016-2018 году. Дорога пережила много зимВ Чернигове - отремонтирвано множество дорогА ты, продолжай нудеть, что ничего не делается pesikot

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