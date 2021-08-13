Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:vitaliian 1.Отнимите у "Правящего" 30% - это % тех, у кого в обязанности кричать одобрямс по причине прямой зависимости. 2. Трагедия, что у По столь высокий рейтинг - это очень плохо.
Фактически в рейтинге дефицит "проукраинских кандидатов", что вновь приведёт к большим проблемам.