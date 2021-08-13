Додано: Суб 14 сер, 2021 17:30

Назовите пожалуйста направления, по которым курсируют:1. Скоростная электричка Крюковского вагоноремонтного завода, кроме Киев-Одесса?Скоростные Луганского завода - более десятка, правда уже и завода нет.2. Мототриса Крюковского вагоноремонтного заводаЭто вариант о 3х вагонах, а потребносссть в 1 и 2х вагонных вариантах.А их потребность в Украине в 17 штук и растёт.3. Пассажирские вагоны? Указанная вами ссылкане даёт ответ: "Своевременных платежей", а без этого не возможно изготовить и сдать вагоны в эксплуатацию.За изготовленные (за кредитные средства) -4. Метал? платформы и полувагоны - "Азовмаш".И почему разбитые в Украине дороги?Кроме того, в Украине сотни специализированных ремонтных цехов(системно казённых принадлежащих УЗ, от работы которых часто зависит жизнь целых городов)Заказ 100 пассажирских вагонов - это одноразовая пиар акция.Вагоны грузовые -?Зерновозы?Вагоны для сыпучих материалов?Грузовые платформы?Полувагоны?................................................................И пора бы уже реально подумать о "перспективах и развитии" железной дороги, хотя я это вижу, как восстановление:А ведь история с "американскими тепловозами" из Казахстана - ещё не получила свой логический конец...Проблемы с ремонтом и покупкой новых тяговых составов - тепловозов.С электровозами далеко не всё так просто - отказавшись от "Немецкого" РФской - уральской сборки - своих так и не запустили!А в этой отрасли более 250 000 граждан Украины работают и у каждого есть семья.Все заводы Украины транспортные - фактически принудительно коррупционным путём валяться и уничтожаются.Это та же картинка, что и удалённый модером вчера видео с митинга на закрытии больницы в Гуляйполе:По бумагам деньги на финансирование больницы в Гуляйполе поступали всё время - по факту десятки лет их никто не видел.(вопрос в другом, а не доходили они до области в таком состоянии?)- Это целая система коррупционная, что лечится только "огнём и мечом".Сделали проблемой даже стрелочные переводы. Количество демонтированного пути "на металлолом" - это ужас! А у этого существует страшная "обратка". В Украине процветает не развитие - а тотальное уничтожение - ликвидация индустриализации Врагом всех мастей. И подход на уничтожение - системный восстановления Ж/Д Украины, самой большой Ж/Д Европы самостоятельно уже не возможно - Враг форсирует её уничтожение(жизнеспособности, как живого организма). Мы уже слышим о прокладке со стороны Европы до горов Украины - узкой колеи.(дикость)