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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:47
Таке жаливе, войовниче невігластво просто перетворює дописувача на злобного клоуна, над яким і сміятися грішно.
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:02
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:17
vitaliian
1.Отнимите у "Правящего" 30% - это % тех, у кого в обязанности кричать одобрямс по причине прямой зависимости.
2. Трагедия, что у По столь высокий рейтинг - это очень плохо.
Фактически в рейтинге дефицит "проукраинских кандидатов", что вновь приведёт к большим проблемам.
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:53
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:57
Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання 100 пасажирських вагонів
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:30
Ukrainian
Назовите пожалуйста направления, по которым курсируют:
1. Скоростная электричка Крюковского вагоноремонтного завода, кроме Киев-Одесса?
Скоростные Луганского завода - более десятка, правда уже и завода нет.
2. Мототриса Крюковского вагоноремонтного завода
Это вариант о 3х вагонах, а потребносссть в 1 и 2х вагонных вариантах.
А их потребность в Украине в 17 штук и растёт.
3. Пассажирские вагоны? Указанная вами ссылка
Пример с "Сапсаном" и мототрисой о 3х вагонах Вам в Руку. За изготовленные (за кредитные средства) - не поступила своевременная оплата.
4. Метал? платформы и полувагоны - "Азовмаш".
И почему разбитые в Украине дороги?
Кроме того, в Украине сотни специализированных ремонтных цехов(системно казённых принадлежащих УЗ, от работы которых часто зависит жизнь целых городов)
Заказ 100 пассажирских вагонов - это одноразовая пиар акция.
Вагоны грузовые -?
Зерновозы?
Вагоны для сыпучих материалов?
Грузовые платформы?
Полувагоны?
................................................................
И пора бы уже реально подумать о "перспективах и развитии" железной дороги, хотя я это вижу, как восстановление: "Почтовых вагонах"?
А ведь история с "американскими тепловозами" из Казахстана - ещё не получила свой логический конец...
Проблемы с ремонтом и покупкой новых тяговых составов - тепловозов.
С электровозами далеко не всё так просто - отказавшись от "Немецкого" РФской - уральской сборки - своих так и не запустили!
А в этой отрасли более 250 000 граждан Украины работают и у каждого есть семья.
Все заводы Украины транспортные - фактически принудительно коррупционным путём валяться и уничтожаются.
Простоите - Вы зацепили "больной мозоль".
Это та же картинка, что и удалённый модером вчера видео с митинга на закрытии больницы в Гуляйполе:
По бумагам деньги на финансирование больницы в Гуляйполе поступали всё время - по факту десятки лет их никто не видел.(вопрос в другом, а не доходили они до области в таком состоянии?)
- Это целая система коррупционная, что лечится только "огнём и мечом".
Сделали проблемой даже стрелочные переводы. Количество демонтированного пути "на металлолом" - это ужас! А у этого существует страшная "обратка". В Украине процветает не развитие - а тотальное уничтожение - ликвидация индустриализации Врагом всех мастей. И подход на уничтожение - системный восстановления Ж/Д Украины, самой большой Ж/Д Европы самостоятельно уже не возможно - Враг форсирует её уничтожение(жизнеспособности, как живого организма). Мы уже слышим о прокладке со стороны Европы до горов Украины - узкой колеи.(дикость)
"Кирпы - на всех не хватает"
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