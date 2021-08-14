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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7409741074117412
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:47

Таке жаливе, войовниче невігластво просто перетворює дописувача на злобного клоуна, над яким і сміятися грішно. :?
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

4443
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:53

  vitaliian написав:4443


и это пздц, позор и приговор. :?
это 0 перспектив.

откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:57

  Kudrjavuy написав:vitaliian
1.Отнимите у "Правящего" 30% - это % тех, у кого в обязанности кричать одобрямс по причине прямой зависимости.
2. Трагедия, что у По столь высокий рейтинг - это очень плохо.

Фактически в рейтинге дефицит "проукраинских кандидатов", что вновь приведёт к большим проблемам.

Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання 100 пасажирських вагонів
https://www.kvsz.com/index.php/ua/pres- ... kh-vahoniv
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:35

  Alex2007 написав:откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

8% - это как раз размер ЛГБТ сообщества "и еже с ними", что сейчас паразитирует в Украине.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:45

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

Я наприклад був за Порошенка а зараз цілком реально голосував би за Зеленського, багато знайомих теж його підтримують.
Якщо він погодиться на другий термін то альтернативи не бачу
Ukrainian
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  #<1 ... 7409741074117412
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