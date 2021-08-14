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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7410741174127413>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:47

Таке жаливе, войовниче невігластво просто перетворює дописувача на злобного клоуна, над яким і сміятися грішно. :?
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

4443
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:53

  vitaliian написав:4443


и это пздц, позор и приговор. :?
это 0 перспектив.

откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:57

  Kudrjavuy написав:vitaliian
1.Отнимите у "Правящего" 30% - это % тех, у кого в обязанности кричать одобрямс по причине прямой зависимости.
2. Трагедия, что у По столь высокий рейтинг - это очень плохо.

Фактически в рейтинге дефицит "проукраинских кандидатов", что вновь приведёт к большим проблемам.

Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання 100 пасажирських вагонів
https://www.kvsz.com/index.php/ua/pres- ... kh-vahoniv
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:45

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

Я наприклад був за Порошенка а зараз цілком реально голосував би за Зеленського, багато знайомих теж його підтримують.
Якщо він погодиться на другий термін то альтернативи не бачу
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:57

  yanyura написав:А может ты опровергнешь меня и напишешь, сколько и каких АЭС, ГЭС, ТЭС, в/в линий электропередач, магистральных газопроводов, водопроводов (с 0) построено в Украине за эти 30 лет?
1 Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?
Дядько - ти точно закінчив церковно приходську школу?
2 Нагадай мені скільки за цих два роки Зеленський вклав у Велике Будівництво Доріг..І чого це він розсказує що за цих 2 роки збудує 4500 км..так на хвилинку розмір України це 1200 на 800 км.
Ти ж переконаний що все збудував ти...з 1980 по 2010( ти ж працював в Україні 20 років з своїх 30) і ти ж заявляєш що ми живемо за рахунок збудованого в СРСР - то що ти робив 2/3 свого життя?
3 В 2008 в селі Рясна-Руська на 2000 жителів було 2 трансформатора по 200Квт потужності....Я будуючи будинок поставив ще один на 240 Квт, з якого на будинок забрав всього 70Квт...чим одномоментно покращив забезпечення населенного пункту електроенергією в 1,5 рази..так на хвилинку в 2008...
А де те що побудував ти?
Не мав бажання шукати по всім..
от тобі приклад однієї АЕС
https://www.sunpp.mk.ua/uk/energocomplex/history
Квітень 1999 року – введено в експлуатацію Олександрівську ГЕС. Сумарна встановлена потужність двох її гідроагрегатів – 11,5 МВт.
16 листопада 2000 року - Постановою Кабінету Міністрів України погоджено пропозицію Міністерства палива та енергетики про введення в дослідно-промислову експлуатацію двох гідроагрегатів ТГАЕС встановленою потужністю 300 МВт.
17 червня 2002 року - Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено проект завершення будівництва ТГАЕС, яким визначено введення в дію пускового комплексу з двома оборотними гідроагрегатами загальною потужністю 320 МВт з використанням Олександрівського водосховища з рівнем води 14,7 м.
Грудень 2006 року – гідроагрегат №1 ТГАЕС прийнято в промислову експлуатацію.
31 серпня 2007 року – гідроагрегат №2 ТГАЕС прийнято в промислову експлуатацію.
9 листопада 2011 року – розпочато укрупнювальний монтаж генератора-двигуна гідроагрегата №3 Ташлицької ГАЕС - у шахту генератора опущено перший з шести сегментів статора. Вага конструкції 79,3 тони. Загальна вага статора становить 410 тон. У листопаді-грудні сегменти змонтовано в єдине кільце.
1 квітня 2015 року - рівень верхньої водойми ТГАЕС підвищено з 99,5 м до 101,5 м. Після заміни робочого колеса підвищено робочі характеристики агрегата №2: його встановлена потужність у генераторному режимі зросла з 151 до 160 Мвт, час роботи в генераторному режимі збільшено до 50 хвилин, у насосному – до 1 години.
1 листопада 2016 року - блок №1 ЮУАЕС виведено на рівень теплової потужності 3045 МВт, що відповідає 101,5% проектної потужності.
13 травня 2017 року - до шахти третього агрегату ТГАЕС встановлено робоче колесо. Це один з найважливіших етапів спорудження гідроагрегату, що вважається символічним днем його народження.
28 вересня - 1 листопада 2017 року – на енергоблоці №2 під час поточного ремонту ЮУАЕС у процесі відновлення системи збудження виконано унікальні роботи з переміщення на 1,5 метра опорного підшипника №14 якоря збудника генератора.
Вересень 2017 року - у перебігу ППР енергоблока №1 замінено 2/3 конденсатора турбіни. Решту планувалося виконати під час ППР 2018 року.
2017 рік - сумарна потужність ЮУАЕС на кінець 2017 року досягла 3050-3055 МВт. Востаннє такі показники фіксувалися в 2004-2006 рр.

То як?
І далі будеш продовжувати фантазії про те що все збудовано в СРСР і тільки за це тебе треба годувати?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 14 сер, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:24

Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler домовилися про виробництво в Україні поїздів

https://shotam.info/ukrzaliznytsia-ta-s ... i-poizdiv/
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:29

Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:30

Нагадаємо, що у червні Зеленський заявив, що влада планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

За його словами, у найближчі три роки планують висадити мільярд дерев. За десять років хочуть збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:31

Ukrainian
https://mediabum.info/v-ukrainu-jde-vel ... torii.html
Крім того, українській владі варто звернути увагу на те, що Україна увійшла в ТОП-5 країн з найбільш інтенсивним “витоком мізків”. Воно й не дивно, адже за результатами соціологічного опитування проведеного у лютому-березні 2021 року, 39% української молоді віком від 10 до 35 років хочуть переїхати з України на постійне місце проживання в іншу країну. Серед названих причин такого рішення основною всі називають відсутність в Україні економічних перспектив.
Источник: https://mediabum.info/v-ukrainu-jde-vel ... torii.html
Kudrjavuy
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