Додано: Суб 14 сер, 2021 20:57

yanyura написав: А может ты опровергнешь меня и напишешь, сколько и каких АЭС, ГЭС, ТЭС, в/в линий электропередач, магистральных газопроводов, водопроводов (с 0) построено в Украине за эти 30 лет? А может ты опровергнешь меня и напишешь, сколько и каких АЭС, ГЭС, ТЭС, в/в линий электропередач, магистральных газопроводов, водопроводов (с 0) построено в Украине за эти 30 лет?

Квітень 1999 року – введено в експлуатацію Олександрівську ГЕС. Сумарна встановлена потужність двох її гідроагрегатів – 11,5 МВт.

16 листопада 2000 року - Постановою Кабінету Міністрів України погоджено пропозицію Міністерства палива та енергетики про введення в дослідно-промислову експлуатацію двох гідроагрегатів ТГАЕС встановленою потужністю 300 МВт.

17 червня 2002 року - Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено проект завершення будівництва ТГАЕС, яким визначено введення в дію пускового комплексу з двома оборотними гідроагрегатами загальною потужністю 320 МВт з використанням Олександрівського водосховища з рівнем води 14,7 м.

Грудень 2006 року – гідроагрегат №1 ТГАЕС прийнято в промислову експлуатацію.

31 серпня 2007 року – гідроагрегат №2 ТГАЕС прийнято в промислову експлуатацію.

9 листопада 2011 року – розпочато укрупнювальний монтаж генератора-двигуна гідроагрегата №3 Ташлицької ГАЕС - у шахту генератора опущено перший з шести сегментів статора. Вага конструкції 79,3 тони. Загальна вага статора становить 410 тон. У листопаді-грудні сегменти змонтовано в єдине кільце.

1 квітня 2015 року - рівень верхньої водойми ТГАЕС підвищено з 99,5 м до 101,5 м. Після заміни робочого колеса підвищено робочі характеристики агрегата №2: його встановлена потужність у генераторному режимі зросла з 151 до 160 Мвт, час роботи в генераторному режимі збільшено до 50 хвилин, у насосному – до 1 години.

1 листопада 2016 року - блок №1 ЮУАЕС виведено на рівень теплової потужності 3045 МВт, що відповідає 101,5% проектної потужності.

13 травня 2017 року - до шахти третього агрегату ТГАЕС встановлено робоче колесо. Це один з найважливіших етапів спорудження гідроагрегату, що вважається символічним днем його народження.

28 вересня - 1 листопада 2017 року – на енергоблоці №2 під час поточного ремонту ЮУАЕС у процесі відновлення системи збудження виконано унікальні роботи з переміщення на 1,5 метра опорного підшипника №14 якоря збудника генератора.

Вересень 2017 року - у перебігу ППР енергоблока №1 замінено 2/3 конденсатора турбіни. Решту планувалося виконати під час ППР 2018 року.

2017 рік - сумарна потужність ЮУАЕС на кінець 2017 року досягла 3050-3055 МВт. Востаннє такі показники фіксувалися в 2004-2006 рр.

1 Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?Дядько - ти точно закінчив церковно приходську школу?2 Нагадай мені скільки за цих два роки Зеленський вклав у Велике Будівництво Доріг..І чого це він розсказує що за цих 2 роки збудує 4500 км..так на хвилинку розмір України це 1200 на 800 км.Ти ж переконаний що все збудував ти...з 1980 по 2010( ти ж працював в Україні 20 років з своїх 30) і ти ж заявляєш що ми живемо за рахунок збудованого в СРСР - то що ти робив 2/3 свого життя?3 В 2008 в селі Рясна-Руська на 2000 жителів було 2 трансформатора по 200Квт потужності....Я будуючи будинок поставив ще один на 240 Квт, з якого на будинок забрав всього 70Квт...чим одномоментно покращив забезпечення населенного пункту електроенергією в 1,5 рази..так на хвилинку в 2008...А де те що побудував ти?Не мав бажання шукати по всім..от тобі приклад однієї АЕСТо як?І далі будеш продовжувати фантазії про те що все збудовано в СРСР і тільки за це тебе треба годувати?