RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7410741174127413
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:35

  Ukrainian написав:Нагадаємо, що у червні Зеленський заявив, що влада планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

За його словами, у найближчі три роки планують висадити мільярд дерев. За десять років хочуть збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.

Нужно страдать гонореей головного мозга, что не понимать, что за последние 5 лет в Украине, в прямом смысле слова - уже выкосили такой объём деревьев.(На востоке, юге, в центре случай с садами под Чаплями это лишь малая толика происходящего https://34.ua/ru/v-chaplyah-smylo-mestn ... gu_n124144 - результат построения "доходных бизнесов" - за счёт населения)

Если Вы далеки от Украины - не грузите чушь.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:44

  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??

Альтернатива этому: https://twitter.com/newkc14/status/1426 ... %2Fruss%2F
Именно по этой причине каждый "Янелох" вывел всё "нацарёванное" за пределы юрисдикции Украины.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7410741174127413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19245)
14.08.2021 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.