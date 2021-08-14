Ukrainian написав:Нагадаємо, що у червні Зеленський заявив, що влада планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».
За його словами, у найближчі три роки планують висадити мільярд дерев. За десять років хочуть збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.
Нужно страдать гонореей головного мозга, что не понимать, что за последние 5 лет в Украине, в прямом смысле слова - уже выкосили такой объём деревьев.(На востоке, юге, в центре случай с садами под Чаплями это лишь малая толика происходящего
Если Вы далеки от Украины - не грузите чушь.