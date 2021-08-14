RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7411741274137414>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:35

  Ukrainian написав:Нагадаємо, що у червні Зеленський заявив, що влада планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

За його словами, у найближчі три роки планують висадити мільярд дерев. За десять років хочуть збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.

Нужно страдать гонореей головного мозга, что не понимать, что за последние 5 лет в Украине, в прямом смысле слова - уже выкосили такой объём деревьев.(На востоке, юге, в центре случай с садами под Чаплями это лишь малая толика происходящего https://34.ua/ru/v-chaplyah-smylo-mestn ... gu_n124144 - результат построения "доходных бизнесов" - за счёт населения)

Если Вы далеки от Украины - не грузите чушь.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:44

  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??

Альтернатива этому: https://twitter.com/newkc14/status/1426 ... %2Fruss%2F
Именно по этой причине каждый "Янелох" вывел всё "нацарёванное" за пределы юрисдикции Украины.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:50

Kudrjavuy
То що пропонуєш ліс не висаджувати?

А з проплаченими учасниками протестів що пропонуєш роботи? Цікаво проти чого вони протестують? Братків які Харків тероризували захищають ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10065
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:03

  Kudrjavuy написав:
  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??


Нацжони знову свинками кидались?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:06

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
То що пропонуєш ліс не висаджувати?

А з проплаченими учасниками протестів що пропонуєш роботи? Цікаво проти чого вони протестують? Братків які Харків тероризували захищають ?

Любой криминал, особенно в Военное время - наказуем в первую очередь.
У нас происходят обратные процессы - Воры после майдана разбежались, сейчас не просто вернулись...
Вопрос а каким образом он развивается?
Что такое "геноцид" и кто им заправляет?
https://lifedon.com.ua/society/society_ ... torii.html
Кроме того, украинским властям стоит обратить внимание на то, что Украина вошла в ТОП-5 стран с наиболее интенсивным "утечкой мозгов". Оно и неудивительно, ведь по результатам социологического опроса проведенного в феврале-марте 2021 года, 39% украинской молодежи в возрасте от 10 до 35 лет хотят переехать из Украины на постоянное место жительства в другую страну. Среди названных причин такого решения основной все называют отсутствие в Украине экономических перспектив.

Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам.
"Майдана" никто не хочет - ваш вариант?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:25

  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??

Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
https://t.me/KlymenkoTime/32049
https://t.me/stranaua/16569
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:29

  unicdima написав:Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
https://t.me/KlymenkoTime/32049
https://t.me/stranaua/16569

Как раз в этом нет сомнений прямой текст:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:41

Прямой текст о развале клоунами всего:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/
В августе день шахтёра:
https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo
Дно пробито!
Поздравляю!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 20.09.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:52

Kudrjavuy
А коли вони не хотіли?

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% - не определились с ответом. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10065
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:03

  Kudrjavuy написав:Прямой текст о развале клоунами всего:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/
В августе день шахтёра:
https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo
Дно пробито!
Поздравляю!

Україні ще учора потрібно було починати добудовувати два блоки АЕС
А на це потрібно десять п’ятнадцять млрд дол
Де їх узяти?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10065
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7411741274137414>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.