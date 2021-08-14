Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Нагадаємо, що у червні Зеленський заявив, що влада планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».
За його словами, у найближчі три роки планують висадити мільярд дерев. За десять років хочуть збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.
Нужно страдать гонореей головного мозга, что не понимать, что за последние 5 лет в Украине, в прямом смысле слова - уже выкосили такой объём деревьев.(На востоке, юге, в центре случай с садами под Чаплями это лишь малая толика происходящего https://34.ua/ru/v-chaplyah-smylo-mestn ... gu_n124144 - результат построения "доходных бизнесов" - за счёт населения)
Ukrainian написав:Kudrjavuy То що пропонуєш ліс не висаджувати?
А з проплаченими учасниками протестів що пропонуєш роботи? Цікаво проти чого вони протестують? Братків які Харків тероризували захищають ?
Любой криминал, особенно в Военное время - наказуем в первую очередь. У нас происходят обратные процессы - Воры после майдана разбежались, сейчас не просто вернулись... Вопрос а каким образом он развивается? Что такое "геноцид" и кто им заправляет?
https://lifedon.com.ua/society/society_ ... torii.html Кроме того, украинским властям стоит обратить внимание на то, что Украина вошла в ТОП-5 стран с наиболее интенсивным "утечкой мозгов". Оно и неудивительно, ведь по результатам социологического опроса проведенного в феврале-марте 2021 года, 39% украинской молодежи в возрасте от 10 до 35 лет хотят переехать из Украины на постоянное место жительства в другую страну. Среди названных причин такого решения основной все называют отсутствие в Украине экономических перспектив.
Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам. "Майдана" никто не хочет - ваш вариант?
Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% - не определились с ответом. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%).