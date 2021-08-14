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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7411741274137414 Додано: Суб 14 сер, 2021 23:15 Kudrjavuy написав: Прямой текст о развале клоунами всего:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/

В августе день шахтёра:

https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo

Дно пробито!

Поздравляю! Прямой текст о развале клоунами всего:В августе день шахтёра:Дно пробито!Поздравляю!

2017 рік



Хто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської – THNP.



2021 рік



Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін поставив завдання до 1 жовтня завершити підготовчі роботи з добудови енергоблока №3 Хмельницької АЕС .





Він також повідомив, що Україна планує виводити з експлуатації застарілі блоки теплових електростанцій, які зношені на 90%. За словами міністра, разом із синхронізацією із європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцією України до європейських енергоринків це стане важливою частиною процесу загальної декарбонізації електроенергетики Європейського Союзу.



Крім того, Галущенко зауважив, що Україна вбачає значний потенціал поглиблення партнерства з компанією Westinghouse у питаннях безпеки, добудови нових блоків українських АЕС і постачання на атомні електростанції ядерного палива.





У Міненергетики вважають необхідним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській.



Нагадаємо, державний оператор українських АЕС НАЕК «Енергоатом» до кінця року планує остаточно затвердити проєкт добудови блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Загальну вартість добудови енергоблоків оцінили в 76,8 мільярдів гривень.



Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. А корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС. 2017 рікХто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської – THNP.2021 рікКерівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін поставив завдання до 1 жовтня завершити підготовчі роботи з добудови енергоблока №3 Хмельницької АЕС .Він також повідомив, що Україна планує виводити з експлуатації застарілі блоки теплових електростанцій, які зношені на 90%. За словами міністра, разом із синхронізацією із європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцією України до європейських енергоринків це стане важливою частиною процесу загальної декарбонізації електроенергетики Європейського Союзу.Крім того, Галущенко зауважив, що Україна вбачає значний потенціал поглиблення партнерства з компанією Westinghouse у питаннях безпеки, добудови нових блоків українських АЕС і постачання на атомні електростанції ядерного палива.У Міненергетики вважають необхідним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській.Нагадаємо, державний оператор українських АЕС НАЕК «Енергоатом» до кінця року планує остаточно затвердити проєкт добудови блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Загальну вартість добудови енергоблоків оцінили в 76,8 мільярдів гривень.Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. А корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС. Ukrainian

Повідомлень: 10066 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам.

"Майдана" никто не хочет - ваш вариант? Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам."Майдана" никто не хочет - ваш вариант?

Ти думаєш якщо в Україні поставити президентом Байдена чи канцлером Меркель то через п’ять років українці будуть жити як американці/німці ?

Гроші люблять тишу

Тому Зе і без варіантів, десять років а там буде видно. Ти думаєш якщо в Україні поставити президентом Байдена чи канцлером Меркель то через п’ять років українці будуть жити як американці/німці ?Гроші люблять тишуТому Зе і без варіантів, десять років а там буде видно. Ukrainian

Повідомлень: 10066 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7411741274137414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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