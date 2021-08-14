Нацжони знову свинками кидались?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:03
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:06
Любой криминал, особенно в Военное время - наказуем в первую очередь.
У нас происходят обратные процессы - Воры после майдана разбежались, сейчас не просто вернулись...
Вопрос а каким образом он развивается?
Что такое "геноцид" и кто им заправляет?
Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам.
"Майдана" никто не хочет - ваш вариант?
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:25
Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:29
Как раз в этом нет сомнений прямой текст:
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:41
Прямой текст о развале клоунами всего:
В августе день шахтёра:
Дно пробито!
Поздравляю!
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:52
Kudrjavuy
А коли вони не хотіли?
Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% - не определились с ответом. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%).
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:03
Україні ще учора потрібно було починати добудовувати два блоки АЕС
А на це потрібно десять п’ятнадцять млрд дол
Де їх узяти?
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:15
2017 рік
Хто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської – THNP.
2021 рік
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін поставив завдання до 1 жовтня завершити підготовчі роботи з добудови енергоблока №3 Хмельницької АЕС .
Він також повідомив, що Україна планує виводити з експлуатації застарілі блоки теплових електростанцій, які зношені на 90%. За словами міністра, разом із синхронізацією із європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцією України до європейських енергоринків це стане важливою частиною процесу загальної декарбонізації електроенергетики Європейського Союзу.
Крім того, Галущенко зауважив, що Україна вбачає значний потенціал поглиблення партнерства з компанією Westinghouse у питаннях безпеки, добудови нових блоків українських АЕС і постачання на атомні електростанції ядерного палива.
У Міненергетики вважають необхідним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській.
Нагадаємо, державний оператор українських АЕС НАЕК «Енергоатом» до кінця року планує остаточно затвердити проєкт добудови блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Загальну вартість добудови енергоблоків оцінили в 76,8 мільярдів гривень.
Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. А корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС.
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27
Re: Політичні дискусії
Ти думаєш якщо в Україні поставити президентом Байдена чи канцлером Меркель то через п’ять років українці будуть жити як американці/німці ?
Гроші люблять тишу
Тому Зе і без варіантів, десять років а там буде видно.
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:50
Понятно. Найти построенное из перечисленного с 0 в Украине не удалось.
И как с этим
согласуется постройка солнечных и ветровых электростанций, у хозяев которых государство покупает эл/эн по 5 грн за 1 квт? Ведь и население уменьшилось, и промышленность, а СЭС и ВЭС строятся.
Электростанции из твоего списка:
Блоки построены, соотв. за 7, 6, 4,5 года.
Построена за 15 лет, в т.ч. 8 лет после независимости Украины, с мощностью в 260 раз меньше, чем у ЮУАЭС.
Построена за 25/26 лет, в т.ч. 15/16 лет после независимости Украины, с мощностью в 10 раз меньше, чем у ЮУАЭС.
Т.е. очень неудачные примеры.
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