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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7411741274137414>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:03

  Kudrjavuy написав:
  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??


Нацжони знову свинками кидались?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:06

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
То що пропонуєш ліс не висаджувати?

А з проплаченими учасниками протестів що пропонуєш роботи? Цікаво проти чого вони протестують? Братків які Харків тероризували захищають ?

Любой криминал, особенно в Военное время - наказуем в первую очередь.
У нас происходят обратные процессы - Воры после майдана разбежались, сейчас не просто вернулись...
Вопрос а каким образом он развивается?
Что такое "геноцид" и кто им заправляет?
https://lifedon.com.ua/society/society_ ... torii.html
Кроме того, украинским властям стоит обратить внимание на то, что Украина вошла в ТОП-5 стран с наиболее интенсивным "утечкой мозгов". Оно и неудивительно, ведь по результатам социологического опроса проведенного в феврале-марте 2021 года, 39% украинской молодежи в возрасте от 10 до 35 лет хотят переехать из Украины на постоянное место жительства в другую страну. Среди названных причин такого решения основной все называют отсутствие в Украине экономических перспектив.

Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам.
"Майдана" никто не хочет - ваш вариант?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:25

  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??

Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
https://t.me/KlymenkoTime/32049
https://t.me/stranaua/16569
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:29

  unicdima написав:Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
https://t.me/KlymenkoTime/32049
https://t.me/stranaua/16569

Как раз в этом нет сомнений прямой текст:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:41

Прямой текст о развале клоунами всего:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/
В августе день шахтёра:
https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo
Дно пробито!
Поздравляю!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:52

Kudrjavuy
А коли вони не хотіли?

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% - не определились с ответом. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:03

  Kudrjavuy написав:Прямой текст о развале клоунами всего:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/
В августе день шахтёра:
https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo
Дно пробито!
Поздравляю!

Україні ще учора потрібно було починати добудовувати два блоки АЕС
А на це потрібно десять п’ятнадцять млрд дол
Де їх узяти?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:15

  Kudrjavuy написав:Прямой текст о развале клоунами всего:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/
В августе день шахтёра:
https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo
Дно пробито!
Поздравляю!

2017 рік

Хто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської – THNP.

2021 рік

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін поставив завдання до 1 жовтня завершити підготовчі роботи з добудови енергоблока №3 Хмельницької АЕС .


Він також повідомив, що Україна планує виводити з експлуатації застарілі блоки теплових електростанцій, які зношені на 90%. За словами міністра, разом із синхронізацією із європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцією України до європейських енергоринків це стане важливою частиною процесу загальної декарбонізації електроенергетики Європейського Союзу.

Крім того, Галущенко зауважив, що Україна вбачає значний потенціал поглиблення партнерства з компанією Westinghouse у питаннях безпеки, добудови нових блоків українських АЕС і постачання на атомні електростанції ядерного палива.


У Міненергетики вважають необхідним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській.

Нагадаємо, державний оператор українських АЕС НАЕК «Енергоатом» до кінця року планує остаточно затвердити проєкт добудови блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Загальну вартість добудови енергоблоків оцінили в 76,8 мільярдів гривень.

Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. А корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам.
"Майдана" никто не хочет - ваш вариант?

Ти думаєш якщо в Україні поставити президентом Байдена чи канцлером Меркель то через п’ять років українці будуть жити як американці/німці ?
Гроші люблять тишу
Тому Зе і без варіантів, десять років а там буде видно.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:50

  budivelnik написав:
  yanyura написав:А может ты опровергнешь меня и напишешь, сколько и каких АЭС, ГЭС, ТЭС, в/в линий электропередач, магистральных газопроводов, водопроводов (с 0) построено в Украине за эти 30 лет?
1 Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?
...

Понятно. Найти построенное из перечисленного с 0 в Украине не удалось.

И как с этим
Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?

согласуется постройка солнечных и ветровых электростанций, у хозяев которых государство покупает эл/эн по 5 грн за 1 квт? Ведь и население уменьшилось, и промышленность, а СЭС и ВЭС строятся.

  budivelnik написав:от тобі приклад однієї АЕС
...
То як?
І далі будеш продовжувати фантазії про те що все збудовано в СРСР

Электростанции из твоего списка:

Южно-Українська АЕС

Начало строительства / Ввод в эксплуатацию энергоблока:
1-й блок - 03.1977 / 31.12.1982
2-й блок - 10.1979 / 06.01.1985
3-й блок - 02.1985 / 20.09.1989

Генеруюча потужність – 3000 МВт

https://www.sunpp.mk.ua/ru/nuclear/ukra ... ngineering

Блоки построены, соотв. за 7, 6, 4,5 года.

Олександрівська ГЕС

Будівництво ГЕС було розпочато в 1985 р.

27 квітня 1999 р. Олександрівську ГЕС було введено в експлуатацію.

Олександрівська ГЕС ‑ мала ГЕС типу дамби.

На ГЕС працюють два гідроагрегати загальною потужністю 11,5 МВт.

https://www.sunpp.mk.ua/uk/energocomple ... hydroplant

Построена за 15 лет, в т.ч. 8 лет после независимости Украины, с мощностью в 260 раз меньше, чем у ЮУАЭС.

Ташлицька ГАЕС

Будівництво було розпочате в 1981 р. Перший гідроагрегат ТГАЕС прийнято в експлуатацію 28 грудня 2006 р., другий – 31 серпня 2007 р.

Встановлена потужність ТГАЕС (двох гідроагрегатів) складає:
- у генераторному режимі – 302 МВт;
- у насосному режимі – 433 МВт.

https://www.sunpp.mk.ua/uk/energocomple ... rage_plant

Построена за 25/26 лет, в т.ч. 15/16 лет после независимости Украины, с мощностью в 10 раз меньше, чем у ЮУАЭС.

Т.е. очень неудачные примеры.
yanyura
 
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