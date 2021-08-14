RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7410741174127413
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:25

  Ukrainian написав:Гопніки Авакова Ахметова чи Порошенка??

Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
https://t.me/KlymenkoTime/32049
https://t.me/stranaua/16569
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:15

  Kudrjavuy написав:Прямой текст о развале клоунами всего:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/676862/
В августе день шахтёра:
https://censor.net/ru/news/3282794/shah ... _minenergo
Дно пробито!
Поздравляю!

2017 рік

Хто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської – THNP.

2021 рік

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін поставив завдання до 1 жовтня завершити підготовчі роботи з добудови енергоблока №3 Хмельницької АЕС .


Він також повідомив, що Україна планує виводити з експлуатації застарілі блоки теплових електростанцій, які зношені на 90%. За словами міністра, разом із синхронізацією із європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцією України до європейських енергоринків це стане важливою частиною процесу загальної декарбонізації електроенергетики Європейського Союзу.

Крім того, Галущенко зауважив, що Україна вбачає значний потенціал поглиблення партнерства з компанією Westinghouse у питаннях безпеки, добудови нових блоків українських АЕС і постачання на атомні електростанції ядерного палива.


У Міненергетики вважають необхідним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській.

Нагадаємо, державний оператор українських АЕС НАЕК «Енергоатом» до кінця року планує остаточно затвердити проєкт добудови блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Загальну вартість добудови енергоблоків оцінили в 76,8 мільярдів гривень.

Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. А корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10064
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Зе необходимо срочно, и при любом раскладе "менять" - увы, к этому он подвёл сам.
"Майдана" никто не хочет - ваш вариант?

Ти думаєш якщо в Україні поставити президентом Байдена чи канцлером Меркель то через п’ять років українці будуть жити як американці/німці ?
Гроші люблять тишу
Тому Зе і без варіантів, десять років а там буде видно.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10064
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:50

  budivelnik написав:
  yanyura написав:А может ты опровергнешь меня и напишешь, сколько и каких АЭС, ГЭС, ТЭС, в/в линий электропередач, магистральных газопроводов, водопроводов (с 0) построено в Украине за эти 30 лет?
1 Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?
...

Понятно. Найти построенное из перечисленного с 0 в Украине не удалось.

И как с этим
Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?

согласуется постройка солнечных и ветровых электростанций, у хозяев которых государство покупает эл/эн по 5 грн за 1 квт? Ведь и население уменьшилось, и промышленность, а СЭС и ВЭС строятся.

  budivelnik написав:от тобі приклад однієї АЕС
...
То як?
І далі будеш продовжувати фантазії про те що все збудовано в СРСР

Электростанции из твоего списка:

Южно-Українська АЕС

Начало строительства / Ввод в эксплуатацию энергоблока:
1-й блок - 03.1977 / 31.12.1982
2-й блок - 10.1979 / 06.01.1985
3-й блок - 02.1985 / 20.09.1989

Генеруюча потужність – 3000 МВт

https://www.sunpp.mk.ua/ru/nuclear/ukra ... ngineering

Блоки построены, соотв. за 7, 6, 4,5 года.

Олександрівська ГЕС

Будівництво ГЕС було розпочато в 1985 р.

27 квітня 1999 р. Олександрівську ГЕС було введено в експлуатацію.

Олександрівська ГЕС ‑ мала ГЕС типу дамби.

На ГЕС працюють два гідроагрегати загальною потужністю 11,5 МВт.

https://www.sunpp.mk.ua/uk/energocomple ... hydroplant

Построена за 15 лет, в т.ч. 8 лет после независимости Украины, с мощностью в 260 раз меньше, чем у ЮУАЭС.

Ташлицька ГАЕС

Будівництво було розпочате в 1981 р. Перший гідроагрегат ТГАЕС прийнято в експлуатацію 28 грудня 2006 р., другий – 31 серпня 2007 р.

Встановлена потужність ТГАЕС (двох гідроагрегатів) складає:
- у генераторному режимі – 302 МВт;
- у насосному режимі – 433 МВт.

https://www.sunpp.mk.ua/uk/energocomple ... rage_plant

Построена за 25/26 лет, в т.ч. 15/16 лет после независимости Украины, с мощностью в 10 раз меньше, чем у ЮУАЭС.

Т.е. очень неудачные примеры.
yanyura
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:56

Крюківський вагонзавод активно виконує замовлення УЗ. Уже готові два вагони, які будуть представлені на виставці в Києві під час святкування незалежності. Також розкроєно 25 кузовів, близько 18 вагонів вже зварено, 8 – пофарбовано, зібрано 30 візків ходової», – розказав голова адміністрації Олег Синєгубов.

Вартість контракту - 3 млрд гривень, з яких 1 млрд гривень - авансовий платіж.

У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та з купе начальника поїзда.

Це одне з найбільших держзамовлень в історії КВБЗ. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/k ... 76062.html
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10064
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:56

В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

https://t.me/directorate4/10379
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15113
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8196 раз.
Подякували: 3973 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:02

Официальный Кабул попросил все дипломатические миссии немедленно эвакуироваться.

Байден санкционировал размещение пятитысячного контингента для "безопасной эвакуации американской миссии и союзников", а к Кабулу подлетают десятки американских самолетов.

Талибы подходят к городу с севера, запада и юга.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15113
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8196 раз.
Подякували: 3973 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:14

  Вкладчик1234 написав:
В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

https://t.me/directorate4/10379

Угадайте, против кого все это военное добро будет использовано, после полного захвата Афганистана? Смотрим на карту - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, короче - ОКДБ. Придется масквабаду вводить войска или с позором прятать голову в песок (как это уже было в конфликте Армении и Азербайджана).
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:20

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:
В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

https://t.me/directorate4/10379

Угадайте, против кого все это военное добро будет использовано, после полного захвата Афганистана? Смотрим на карту - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, короче - ОКДБ. Придется масквабаду вводить войска или с позором прятать голову в песок (как это уже было в конфликте Армении и Азербайджана).

Захват Афганистана радикалами, сожженное американское посольство, создание "второго ИГИЛ" и куча оружия для них впридачу - лучший подарок американцам от Байдена на годовщину 11 сентября

Напоминает "перемогу" в Дебальцево. Байден взял на работу Гелетея или Муженко с Полтораком?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15113
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8196 раз.
Подякували: 3973 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:33

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:Угадайте, против кого все это военное добро будет использовано, после полного захвата Афганистана? Смотрим на карту - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, короче - ОКДБ. Придется масквабаду вводить войска или с позором прятать голову в песок (как это уже было в конфликте Армении и Азербайджана).

Захват Афганистана радикалами, сожженное американское посольство, создание "второго ИГИЛ" и куча оружия для них впридачу - лучший подарок американцам от Байдена на годовщину 11 сентября

Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию.
Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7410741174127413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19246)
15.08.2021 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.