Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:25
Нацжони то гвардія Авакова, але думаю це було ідеєю не лише Авакова.
Білецький вже заробив собі ст.294 ККУ.
Там ще й журналіста жорстоко побили, а це вже ст.345-1.
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:15
2017 рік
Хто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської – THNP.
2021 рік
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін поставив завдання до 1 жовтня завершити підготовчі роботи з добудови енергоблока №3 Хмельницької АЕС .
Він також повідомив, що Україна планує виводити з експлуатації застарілі блоки теплових електростанцій, які зношені на 90%. За словами міністра, разом із синхронізацією із європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцією України до європейських енергоринків це стане важливою частиною процесу загальної декарбонізації електроенергетики Європейського Союзу.
Крім того, Галущенко зауважив, що Україна вбачає значний потенціал поглиблення партнерства з компанією Westinghouse у питаннях безпеки, добудови нових блоків українських АЕС і постачання на атомні електростанції ядерного палива.
У Міненергетики вважають необхідним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській.
Нагадаємо, державний оператор українських АЕС НАЕК «Енергоатом» до кінця року планує остаточно затвердити проєкт добудови блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Загальну вартість добудови енергоблоків оцінили в 76,8 мільярдів гривень.
Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. А корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС.
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27
Re: Політичні дискусії
Ти думаєш якщо в Україні поставити президентом Байдена чи канцлером Меркель то через п’ять років українці будуть жити як американці/німці ?
Гроші люблять тишу
Тому Зе і без варіантів, десять років а там буде видно.
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:50
Понятно. Найти построенное из перечисленного с 0 в Украине не удалось.
И как с этим
согласуется постройка солнечных и ветровых электростанций, у хозяев которых государство покупает эл/эн по 5 грн за 1 квт? Ведь и население уменьшилось, и промышленность, а СЭС и ВЭС строятся.
Электростанции из твоего списка:
Блоки построены, соотв. за 7, 6, 4,5 года.
Построена за 15 лет, в т.ч. 8 лет после независимости Украины, с мощностью в 260 раз меньше, чем у ЮУАЭС.
Построена за 25/26 лет, в т.ч. 15/16 лет после независимости Украины, с мощностью в 10 раз меньше, чем у ЮУАЭС.
Т.е. очень неудачные примеры.
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:56
Крюківський вагонзавод активно виконує замовлення УЗ. Уже готові два вагони, які будуть представлені на виставці в Києві під час святкування незалежності. Також розкроєно 25 кузовів, близько 18 вагонів вже зварено, 8 – пофарбовано, зібрано 30 візків ходової», – розказав голова адміністрації Олег Синєгубов.
Вартість контракту - 3 млрд гривень, з яких 1 млрд гривень - авансовий платіж.
У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та з купе начальника поїзда.
Це одне з найбільших держзамовлень в історії КВБЗ. Повний текст читайте тут:
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:56
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:02
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:14
Угадайте, против кого все это военное добро будет использовано, после полного захвата Афганистана? Смотрим на карту - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, короче - ОКДБ. Придется масквабаду вводить войска или с позором прятать голову в песок (как это уже было в конфликте Армении и Азербайджана).
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:20
Захват Афганистана радикалами, сожженное американское посольство, создание "второго ИГИЛ" и куча оружия для них впридачу - лучший подарок американцам от Байдена на годовщину 11 сентября
Напоминает "перемогу" в Дебальцево. Байден взял на работу Гелетея или Муженко с Полтораком?
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:33
Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию.
Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.
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