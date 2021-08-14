Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.
Зесанкции в действии.
То ли при По - другое дело было! Работа шла, аж дым стоял!
"То ли при По" все делалось не для пиара на радость туповатому лохторату, а как выгодно государству.
Schmit написав:Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию. Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.
Да да Афганистан еще раз доказал, что американцы крайне ненадежный союзник и постоянно предают тех кто им доверился. Средняя Азия для них потеряна, с БВ их гонят, с Европой проблемы, с Турцией проблемы, Ю.Америку проиграли, Грузию сдали, Украину сдали.