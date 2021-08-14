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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7411741274137414
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:06

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Доходов нет – одни убытки

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.

Зесанкции в действии.

То ли при По - другое дело было! Работа шла, аж дым стоял! :)

"То ли при По" все делалось не для пиара на радость туповатому лохторату, а как выгодно государству.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:08

  Schmit написав:Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию.
Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.

Да да :D
Афганистан еще раз доказал, что американцы крайне ненадежный союзник и постоянно предают тех кто им доверился.
Средняя Азия для них потеряна, с БВ их гонят, с Европой проблемы, с Турцией проблемы, Ю.Америку проиграли, Грузию сдали, Украину сдали.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:13

  Schmit написав:"То ли при По" все делалось не для пиара на радость туповатому лохторату, а как выгодно государству.

Порохоботи на захисті Медведчука :D
А Москаль то кончене брехло, я прослухав до його брехні про ціни на газ та бензин і виключив.
unicdima
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