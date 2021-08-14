Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.
Зесанкции в действии.
То ли при По - другое дело было! Работа шла, аж дым стоял!
"То ли при По" все делалось не для пиара на радость туповатому лохторату, а как выгодно государству.
Schmit написав:Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию. Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.
Да да Афганистан еще раз доказал, что американцы крайне ненадежный союзник и постоянно предают тех кто им доверился. Средняя Азия для них потеряна, с БВ их гонят, с Европой проблемы, с Турцией проблемы, Ю.Америку проиграли, Грузию сдали, Украину сдали.
yanyura написав:согласуется постройка солнечных и ветровых электростанций, у хозяев которых государство покупает эл/эн по 5 грн за 1 квт? Ведь и население уменьшилось, и промышленность, а СЭС и ВЭС строятся.
1Ви напевно гуманітарій..або чиновник Бо тільки в цих двох категорій матеріальні речі не зношуються і не ломаються. 2 Совок впав тому, що збудував БАМ..і не створив потреби в його існуванні. Ви кажете що все було збудовано вами? А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах? Я скажу більше Ці відключення (30 разів в рік) відбуваються і зараз в селах. 3 Саме тому Уряд дозволив не тільки Ахметову, а й 30000 простих людей створити зелені станції потужністю в 30Квт....щоб побороти гігантизм і не практичність тих же АЕС. Так для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що треба було захистити енергобезпеку Харкова..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію.
Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.
unicdima написав:Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.