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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7411741274137414
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:06

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Доходов нет – одни убытки

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.

Зесанкции в действии.

То ли при По - другое дело было! Работа шла, аж дым стоял! :)

"То ли при По" все делалось не для пиара на радость туповатому лохторату, а как выгодно государству.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:08

  Schmit написав:Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию.
Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.

Да да :D
Афганистан еще раз доказал, что американцы крайне ненадежный союзник и постоянно предают тех кто им доверился.
Средняя Азия для них потеряна, с БВ их гонят, с Европой проблемы, с Турцией проблемы, Ю.Америку проиграли, Грузию сдали, Украину сдали.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:19

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:согласуется постройка солнечных и ветровых электростанций, у хозяев которых государство покупает эл/эн по 5 грн за 1 квт? Ведь и население уменьшилось, и промышленность, а СЭС и ВЭС строятся.
1Ви напевно гуманітарій..або чиновник
Бо тільки в цих двох категорій матеріальні речі не зношуються і не ломаються.
2 Совок впав тому, що збудував БАМ..і не створив потреби в його існуванні.
Ви кажете що все було збудовано вами?
А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах?
Я скажу більше
Ці відключення (30 разів в рік) відбуваються і зараз в селах.
3 Саме тому Уряд дозволив не тільки Ахметову, а й 30000 простих людей створити зелені станції потужністю в 30Квт....щоб побороти гігантизм і не практичність тих же АЕС.
Так для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що треба було захистити енергобезпеку Харкова..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:19

Re: Політичні дискусії

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:22

  unicdima написав:Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.

Ну що, синку, допомогли тобі твої американцi?

:)
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:16

Кстати, раз уж пошла такая пьянка, не пора ли нам вернуть Найема на его историческую родину?

Уверен, что его реформаторские навыки нужнее всего сейчас именно там.

И подружку Лещенко пусть с собой прихватит, железнодорожную отрасль развивать, так сказать.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:30

Re: Політичні дискусії

Порохоботи потерли комент про брехливого Москаля, захистника Медведчука.
"Патріот" Фаселес на захисті Медведчука :D
умора.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:Символизм американцев не волнует. В остальном все происходит по спланированному сценарию.
Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.

Да да :D
Афганистан еще раз доказал, что американцы крайне ненадежный союзник и постоянно предают тех кто им доверился.
Средняя Азия для них потеряна, с БВ их гонят, с Европой проблемы, с Турцией проблемы, Ю.Америку проиграли, Грузию сдали, Украину сдали.

Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.
И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:00

т.е. 7 тысяч натовцев не давали на протяжение всех этих лет Талибану захватить страну (как они делают это сейчас). Тут разные выводы напрашиваются. Во-первых видимо Талибан не такие-уж и суровые бойцы-победители а во-вторых - видимо захват страны талибаном происходит с тихого согласия американцев, которым надоел уже этот геморрой и вооооооот так пофиг на этот Афганистан.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:08

  Ukrainian написав:Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.
И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.

Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.
США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.
unicdima
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