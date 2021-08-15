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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7412741374147415 Додано: Нед 15 сер, 2021 19:24 unicdima написав: Ukrainian написав: Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.

И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему. Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.

Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают. Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.

Тайвань, Корея, Япония, Вьетнам, ....

unicdima написав: США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень. США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.

Ну не городите последнюю глупость!

Как раз США - технологический выгодополучатель развала экономик по всем "третьим странам".

И им глубоко насрать, будет Украина или нет, даже наоборот чем больше товара обезьянами будет куплено за $ - тем лучше.

Германия - выиграла 50 ярдов экспорта в РФ(это был размер рынка Украины в РФ), США - покупает бензин первичной переработки в РФ - каждый четвёртый литр бензина в США из РФ. 50% леса импортируемого США из Китая - Российский. .................



- А неполноценным - "Европейские ценности". Тайвань, Корея, Япония, Вьетнам, ....Ну не городите последнюю глупость!Как раз США - технологический выгодополучатель развала экономик по всем "третьим странам".И им глубоко насрать, будет Украина или нет, даже наоборот чем больше товара обезьянами будет куплено за $ - тем лучше.Германия - выиграла 50 ярдов экспорта в РФ(это был размер рынка Украины в РФ), США - покупает бензин первичной переработки в РФ - каждый четвёртый литр бензина в США из РФ. 50% леса импортируемого США из Китая - Российский. .................- А неполноценным - "Европейские ценности". Kudrjavuy

Повідомлень: 8866 З нами з: 20.09.12 Подякував: 714 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 19:30 Переход власти к талибам можно трактовать как демократическую передачу власти?

Столица без единого выстрела, армия и чиновники в основном перешли на их сторону, пипл не протестует



Можно сказать, что "патриоты свергли тирана-диктатора, узурпировавшего власть".

А тиран сбежал ̶в̶ ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ и самоустранился от обязанностей.



Или "это другое"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15122 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8201 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 19:36 Вкладчик1234 написав: А тиран сбежал ̶в̶ ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ и самоустранился от обязанностей.



Или "это другое"? А тиран сбежал ̶в̶ ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ и самоустранился от обязанностей.Или "это другое"?

Не "Тиран", а "продаватель"



На 100% то, только в Украине ещё сохранились те, кто ВЕРИЛ в Украину.

После Зеленского, в Украине, таких не останется.

Может в Канаде, Польше, Италии, Монако, Испании, .... - но не в Украине. Не "Тиран", а "продаватель"На 100% то, только в Украине ещё сохранились те, кто ВЕРИЛ в Украину.После Зеленского, в Украине, таких не останется.Может в Канаде, Польше, Италии, Монако, Испании, .... - но не в Украине. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 сер, 2021 19:39, всього редагувалось 2 разів. Kudrjavuy

Повідомлень: 8866 З нами з: 20.09.12 Подякував: 714 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 19:38 unicdima написав: Ukrainian написав: Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.

И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему. Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.

Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.

США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень. Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.

Це хто Америку чмирит ?



При бажані навіть при виводі НАТО усіх 7 тисяч солдатів, авіація НАТО навіть не пробувала бомбити колони талібів. Чому?



Тут чітко видно «много ходовку» американців. Це хто Америку чмирит ?При бажані навіть при виводі НАТО усіх 7 тисяч солдатів, авіація НАТО навіть не пробувала бомбити колони талібів. Чому?Тут чітко видно «много ходовку» американців. Ukrainian

Повідомлень: 10068 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 19:39 Афганистан напоминает Украину.



Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15122 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8201 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 19:53 Вкладчик1234 написав: Афганистан напоминает Украину.



Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством) Афганистан напоминает Украину.Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством)

Це ти в кремлівських телеграм каналах вичитав? Там зараз таку ідею масово штовхають в маси. І тягнеш сюди. Це ти в кремлівських телеграм каналах вичитав? Там зараз таку ідею масово штовхають в маси. І тягнеш сюди. Ukrainian

Повідомлень: 10068 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7412741374147415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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