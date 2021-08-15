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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7412741374147415
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:24

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.
И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.

Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.

Тайвань, Корея, Япония, Вьетнам, ....
  unicdima написав:США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.

Ну не городите последнюю глупость!
Как раз США - технологический выгодополучатель развала экономик по всем "третьим странам".
И им глубоко насрать, будет Украина или нет, даже наоборот чем больше товара обезьянами будет куплено за $ - тем лучше.
Германия - выиграла 50 ярдов экспорта в РФ(это был размер рынка Украины в РФ), США - покупает бензин первичной переработки в РФ - каждый четвёртый литр бензина в США из РФ. 50% леса импортируемого США из Китая - Российский. .................

- А неполноценным - "Европейские ценности".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:30

Переход власти к талибам можно трактовать как демократическую передачу власти?
Столица без единого выстрела, армия и чиновники в основном перешли на их сторону, пипл не протестует

Можно сказать, что "патриоты свергли тирана-диктатора, узурпировавшего власть".
А тиран сбежал ̶в̶ ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ и самоустранился от обязанностей.

Или "это другое"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:36

  Вкладчик1234 написав:А тиран сбежал ̶в̶ ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ и самоустранился от обязанностей.

Или "это другое"?

Не "Тиран", а "продаватель"

На 100% то, только в Украине ещё сохранились те, кто ВЕРИЛ в Украину.
После Зеленского, в Украине, таких не останется.
Может в Канаде, Польше, Италии, Монако, Испании, .... - но не в Украине.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 сер, 2021 19:39, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:38

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.
И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.

Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.
США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.

Це хто Америку чмирит ?

При бажані навіть при виводі НАТО усіх 7 тисяч солдатів, авіація НАТО навіть не пробувала бомбити колони талібів. Чому?

Тут чітко видно «много ходовку» американців.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:39

Афганистан напоминает Украину.

Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:53

  Вкладчик1234 написав:Афганистан напоминает Украину.

Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством)

Це ти в кремлівських телеграм каналах вичитав? Там зараз таку ідею масово штовхають в маси. І тягнеш сюди.
Ukrainian
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  #<1 ... 7412741374147415
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