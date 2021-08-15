Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США. И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.
Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают.
Тайвань, Корея, Япония, Вьетнам, ....
unicdima написав:США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.
Ну не городите последнюю глупость! Как раз США - технологический выгодополучатель развала экономик по всем "третьим странам". И им глубоко насрать, будет Украина или нет, даже наоборот чем больше товара обезьянами будет куплено за $ - тем лучше. Германия - выиграла 50 ярдов экспорта в РФ(это был размер рынка Украины в РФ), США - покупает бензин первичной переработки в РФ - каждый четвёртый литр бензина в США из РФ. 50% леса импортируемого США из Китая - Российский. .................
Ukrainian написав:Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США. И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.
Общего языка у них уже не будет ни с кем, на Востоке предательство не прощают. США отработанный материал в мировой политике, они растеряли весь свой авторитет и теперь их чмырят все кому не лень.
Це хто Америку чмирит ?
При бажані навіть при виводі НАТО усіх 7 тисяч солдатів, авіація НАТО навіть не пробувала бомбити колони талібів. Чому?
Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.