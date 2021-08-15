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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7413741474157416
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:18

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Талибан - теперь проблема Китая и масквачкалы. "Шо не ясно?".

Какая еще проблема???
Талибан это прокси Китая, ну примерно как Асад и Россия.
https://www.kommersant.ru/doc/4483604
Не удивлюсь, если и базы китайские там появятся со временем.

Ну значит только масквачкалы.
Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану приготовится.
  Tegularius написав:Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.

Майдан был не против РФ, Китая и не за США, а против беларусизации Украины и скатывания страны в диктатуру. Бапка путанга увидела в судьбе овоща свое будущие и начала действовать против Украины, как мы все знаем.
Schmit
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