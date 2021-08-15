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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7412741374147415
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:31

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Террористический Афганистан должен перестать быль проблемой для США и стать очень серьезной проблемой для врагов - Китая и масквабада.

Талибан = Китай

Шизофрения?
Талибан - теперь проблема Китая и масквачкалы. "Шо не ясно?".
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 23:24

  Kudrjavuy написав:Тайвань, Корея, Япония, Вьетнам, ....

Ситуативные на фоне угрозы Китая. А Вьетнам там при чем?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 23:35

  Schmit написав:Талибан - теперь проблема Китая и масквачкалы. "Шо не ясно?".

Какая еще проблема???
Талибан это прокси Китая, ну примерно как Асад и Россия.
https://www.kommersant.ru/doc/4483604
Не удивлюсь, если и базы китайские там появятся со временем.

Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:18

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Талибан - теперь проблема Китая и масквачкалы. "Шо не ясно?".

Какая еще проблема???
Талибан это прокси Китая, ну примерно как Асад и Россия.
https://www.kommersant.ru/doc/4483604
Не удивлюсь, если и базы китайские там появятся со временем.

Ну значит только масквачкалы.
Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану приготовится.
  Tegularius написав:Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.

Майдан был не против РФ, Китая и не за США, а против беларусизации Украины и скатывания страны в диктатуру. Бапка путанга увидела в судьбе овоща свое будущие и начала действовать против Украины, как мы все знаем.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:02

  Вкладчик1234 написав:Афганистан напоминает Украину.

Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством)

Як слон нагадує мишу - 4 ноги, хвіст, сірого кольору. Прямо один в один. :D :D
А Росія тобі кого нагадує? - напевно Китай.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:37

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Совок впав тому, що збудував БАМ..і не створив потреби в його існуванні.

Т.е., если бы при Брежневе (кстати, до сих пор он "Почетный гражданин Киева") не захотели продолжить постройку БАМа, сейчас Украина оставалась бы УССР, а вы, вместо "успешного предпринимателя входящего в 5% самых богатых людей Украины", продолжали бы нести службу в ГСВГ, но с повышением до старшего прапорщика?

Просто гениальное объяснение основной причины распада СССР. Вполне достойно присуждения Шнобелевской премии!

  budivelnik написав:А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах?

Встречный вопрос - почему, когда Тимошенко стала вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу (30.12.1999), веерные отключения прекратились?
(Почитайте для самообразования https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/4712026/)


  budivelnik написав:щоб побороти гігантизм і не практичність тих же АЕС.


Да-да, очень непрактичные, производят всего лишь 53,6% всей электроэнергии Украины:

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5,29 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90,3 млрд кВт-ч

Атомные электростанции за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48,4 млрд кВт-ч

https://biz.censor.net/news/3282349/pro ... _minenergo

То ли дело очень практичные СЭС, которые работают круглые сутки, в т.ч. и ночью и ВЭС, работающие даже при отсутствии ветра.

  budivelnik написав:для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що треба було захистити енергобезпеку Харкова..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію.

24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь

  budivelnik написав:Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:53

  yanyura написав:24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін..
А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію)
Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем..
І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...

ПС
Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези.
Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником....
Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба.
От і виходить
Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.
budivelnik
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