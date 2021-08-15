Шизофрения?
Талибан - теперь проблема Китая и масквачкалы. "Шо не ясно?".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:31
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:24
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:35
Какая еще проблема???
Талибан это прокси Китая, ну примерно как Асад и Россия.
Не удивлюсь, если и базы китайские там появятся со временем.
Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.
Додано: Пон 16 сер, 2021 06:18
Ну значит только масквачкалы.
Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану приготовится.
Майдан был не против РФ, Китая и не за США, а против беларусизации Украины и скатывания страны в диктатуру. Бапка путанга увидела в судьбе овоща свое будущие и начала действовать против Украины, как мы все знаем.
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:02
Як слон нагадує мишу - 4 ноги, хвіст, сірого кольору. Прямо один в один.
А Росія тобі кого нагадує? - напевно Китай.
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:37
Re: Політичні дискусії
Т.е., если бы при Брежневе (кстати, до сих пор он "Почетный гражданин Киева") не захотели продолжить постройку БАМа, сейчас Украина оставалась бы УССР, а вы, вместо "успешного предпринимателя входящего в 5% самых богатых людей Украины", продолжали бы нести службу в ГСВГ, но с повышением до старшего прапорщика?
Просто гениальное объяснение основной причины распада СССР. Вполне достойно присуждения Шнобелевской премии!
Встречный вопрос - почему, когда Тимошенко стала вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу (30.12.1999), веерные отключения прекратились?
(Почитайте для самообразования
Да-да, очень непрактичные, производят всего лишь 53,6% всей электроэнергии Украины:
То ли дело очень практичные СЭС, которые работают круглые сутки, в т.ч. и ночью и ВЭС, работающие даже при отсутствии ветра.
24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:53
Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін..
А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію)
Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем..
І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...
ПС
Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези.
Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником....
Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба.
От і виходить
Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.
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