Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну значит только масквачкалы. Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану приготовится.
Tegularius написав:Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.
Майдан был не против РФ, Китая и не за США, а против беларусизации Украины и скатывания страны в диктатуру. Бапка путанга увидела в судьбе овоща свое будущие и начала действовать против Украины, как мы все знаем.
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
можна подумати, що Україні від цього буде ліпше
Наоборот - вернем свое и еще можно будет отхватить жирный кусок.
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
можна подумати, що Україні від цього буде ліпше
скорее да чем нет, возможно тогда политическое руководство рф займётся внутренними проблемами и их перестанет беспокоить судьба русскоязычных украинцев. Но это вопрос десятилетий.
RTC12 написав:Интересно как это всё завтра отразится на биржах?
никак. Афганистан микроскопический игрок на мировой арене, многие вообще не знают где это находится.
budivelnik написав:2 Совок впав тому, що збудував БАМ..і не створив потреби в його існуванні.
Т.е., если бы при Брежневе (кстати, до сих пор он "Почетный гражданин Киева") не захотели продолжить постройку БАМа, сейчас Украина оставалась бы УССР, а вы, вместо "успешного предпринимателя входящего в 5% самых богатых людей Украины", продолжали бы нести службу в ГСВГ, но с повышением до старшего прапорщика?
Просто гениальное объяснение основной причины распада СССР. Вполне достойно присуждения Шнобелевской премии!
budivelnik написав:А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах?
budivelnik написав:щоб побороти гігантизм і не практичність тих же АЕС.
Да-да, очень непрактичные, производят всего лишь 53,6% всей электроэнергии Украины:
Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5,29 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90,3 млрд кВт-ч
Атомные электростанции за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48,4 млрд кВт-ч
То ли дело очень практичные СЭС, которые работают круглые сутки, в т.ч. и ночью и ВЭС, работающие даже при отсутствии ветра.
budivelnik написав:для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що треба було захистити енергобезпеку Харкова..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію.
24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
budivelnik написав:Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?
yanyura написав:24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін.. А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію) Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем.. І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...
ПС Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези. Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником.... Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба. От і виходить Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.
Переконувати людей, що совок(СРСР) ,який розвалився під тягарем економічних проблем і не міг годувати своїх громадян..може через 50 років годувати тих хто працював в совку..справа марна. Вони були неадекватами тоді Вони залишаються неадекватами в квадраті й сьогодні
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что временная поверенная в делах США Кристина Квин недовольна заявлениями Офиса Президента о необходимости военных база НАТО/США в Украине. Запад не хочет новой конфронтации с Россией и стремится ограничиться пустыми декларациями о намерениях по защите суверенитета Украины.