Додано: Пон 16 сер, 2021 09:37

budivelnik написав: 2 Совок впав тому, що збудував БАМ..і не створив потреби в його існуванні. ..і не створив потреби в його існуванні.

budivelnik написав: А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах? А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах?

budivelnik написав: щоб побороти гігантизм і не практичність тих же АЕС. щоб побороти гігантизм ітих же АЕС.

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5,29 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90,3 млрд кВт-ч



Атомные электростанции за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48,4 млрд кВт-ч

budivelnik написав: для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що треба було захистити енергобезпеку Харкова..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію. для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію.

budivelnik написав: Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності? ...а тобі треба додаткові з нуля потужності?

Т.е.,(кстати, до сих пор он "Почетный гражданин Киева"), а вы, вместо "успешного предпринимателя входящего в 5% самых богатых людей Украины", продолжали бы нести службу в ГСВГ, но с повышением до старшего прапорщика?Просто гениальное объяснение. Вполне достойно присуждения Шнобелевской премии!Встречный вопрос -, когда Тимошенко стала вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу (30.12.1999),(Почитайте для самообразованияДа-да, очень непрактичные, производятвсей электроэнергии Украины:То ли дело, которые работают круглые сутки, в т.ч. и ночью, работающие даже при отсутствии ветра.24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь