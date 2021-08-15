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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7414741574167417>
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:18

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Талибан - теперь проблема Китая и масквачкалы. "Шо не ясно?".

Какая еще проблема???
Талибан это прокси Китая, ну примерно как Асад и Россия.
https://www.kommersant.ru/doc/4483604
Не удивлюсь, если и базы китайские там появятся со временем.

Ну значит только масквачкалы.
Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану приготовится.
  Tegularius написав:Кстати, вы в курсе, что украинский Майдан был направлен прежде всего не против РФ, а против Китая? Янукович практически договорился о том, что Китай по-крупному заходит в Крым. Майдан сломал эти планы. А Китаю было нужно звено в Шелковом пути. С Белоруссией правда не выгорело, тут уже Москва и Пекин в тандеме сработали. А в случае украинского майдана - победили США и немножечко Россия (по итогу отжавшая Крым), проиграл Китай.

Майдан был не против РФ, Китая и не за США, а против беларусизации Украины и скатывания страны в диктатуру. Бапка путанга увидела в судьбе овоща свое будущие и начала действовать против Украины, как мы все знаем.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:10

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:RTC12
Да никак не отразитсся, не то это событие.

То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.

можна подумати, що Україні від цього буде ліпше
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:35

  flyman написав:
  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:RTC12
Да никак не отразитсся, не то это событие.

То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.

можна подумати, що Україні від цього буде ліпше

Наоборот - вернем свое и еще можно будет отхватить жирный кусок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:05

  flyman написав:
  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:RTC12
Да никак не отразитсся, не то это событие.

То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.

можна подумати, що Україні від цього буде ліпше

скорее да чем нет, возможно тогда политическое руководство рф займётся внутренними проблемами и их перестанет беспокоить судьба русскоязычных украинцев. Но это вопрос десятилетий.
  RTC12 написав:Интересно как это всё завтра отразится на биржах?
никак. Афганистан микроскопический игрок на мировой арене, многие вообще не знают где это находится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:02

  Вкладчик1234 написав:Афганистан напоминает Украину.

Ылита дерибанит и продаёт страну как может, имеет американские или похожие паспорта, - а пересичные самоустранились от "политики" и "спасаются как могут" (в основном бегством)

Як слон нагадує мишу - 4 ноги, хвіст, сірого кольору. Прямо один в один. :D :D
А Росія тобі кого нагадує? - напевно Китай.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:37

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Совок впав тому, що збудував БАМ..і не створив потреби в його існуванні.

Т.е., если бы при Брежневе (кстати, до сих пор он "Почетный гражданин Киева") не захотели продолжить постройку БАМа, сейчас Украина оставалась бы УССР, а вы, вместо "успешного предпринимателя входящего в 5% самых богатых людей Украины", продолжали бы нести службу в ГСВГ, но с повышением до старшего прапорщика?

Просто гениальное объяснение основной причины распада СССР. Вполне достойно присуждения Шнобелевской премии!

  budivelnik написав:А чому тоді в 1990-2000 роках були віялові відключення енергії по цілих регіонах?

Встречный вопрос - почему, когда Тимошенко стала вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу (30.12.1999), веерные отключения прекратились?
(Почитайте для самообразования https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/4712026/)


  budivelnik написав:щоб побороти гігантизм і не практичність тих же АЕС.


Да-да, очень непрактичные, производят всего лишь 53,6% всей электроэнергии Украины:

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5,29 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90,3 млрд кВт-ч

Атомные электростанции за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48,4 млрд кВт-ч

https://biz.censor.net/news/3282349/pro ... _minenergo

То ли дело очень практичные СЭС, которые работают круглые сутки, в т.ч. и ночью и ВЭС, работающие даже при отсутствии ветра.

  budivelnik написав:для довідки , ЛЕП з Рівенської до Києва збудували в 2015 і то тому що треба було захистити енергобезпеку Харкова..А до того потужності Рівеньскої використовувались на 40%..не було куди зливати енергію.

24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь

  budivelnik написав:Населення зменшилось на 20%, промисловість перестала працювати на ВПК...а тобі треба додаткові з нуля потужності?

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:53

  yanyura написав:24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін..
А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію)
Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем..
І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...

ПС
Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези.
Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником....
Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба.
От і виходить
Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:31

budivelnik

Отвечать хамством на хамство не собираюсь, т.к. не хочу опускаться до твоего уровня.

Кроме хамства других аргументов нет? По поводу
навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську


Я тебе писал
Добавлено: Ср 11 авг, 2021 11:15
Какая-то интересная избирательность получается - по всей Украине должны говорить исключительно на украинском, а в ООС без проблем и на русском.

на что ты ответил
Добавлено: Ср 11 авг, 2021 15:53
1 Ніхто нікого не змушує в приватному спілкуванні використовувати хоч мову племені мумба-юмбо ,хоч мокша, хоч суржик ....

На сайте идет приватне спілкування или офіційне?

Трусы и крестик!
Здурі можна і мягке зломати


P.S. В твоей привычной манере генерить все новое и новое, ты так и не ответил ни на один вопрос в моем посте прямо над твоим.

Наглядный пример Защиты Чубакки!
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 16 сер, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:32

Переконувати людей, що совок(СРСР) ,який розвалився під тягарем економічних проблем і не міг годувати своїх громадян..може через 50 років годувати тих хто працював в совку..справа марна.
Вони були неадекватами тоді
Вони залишаються неадекватами в квадраті й сьогодні
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:54

#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что временная поверенная в делах США Кристина Квин недовольна заявлениями Офиса Президента о необходимости военных база НАТО/США в Украине. Запад не хочет новой конфронтации с Россией и стремится ограничиться пустыми декларациями о намерениях по защите суверенитета Украины.

Хотите как в Афганистане? :)
Вкладчик1234
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