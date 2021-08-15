Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
RTC12 написав:Интересно как это всё завтра отразится на биржах?
никак. Афганистан микроскопический игрок на мировой арене, многие вообще не знают где это находится.
Думаю вы ошибаетесь. Не буду строить из себя эксперта по мусульманскому миру, но. Следующая больная точка это Пакистан, Пакистан сейчас не контролирует всю территорию страны, там тоже есть пуштуны, талибы. Пакистан страна с ядерным оружием, если талибы возьмут в ней верх, то ....
Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.
Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.