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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7414741574167417 Додано: Пон 16 сер, 2021 11:06 Люди падают из американского транспортника, покидающего аэропорт Кабула.



Местные СМИ пишут, что несколько человек пытались сбежать, зацепившись за шасси самолёта. По данным других СМИ, их сбросили с самолёта. На фото — всё, что осталось от упавших.

https://t.me/breakingmash/27219



Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.



Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.

https://t.me/breakingmash/27221



Ну що, синку, допомогли тобі твої американці? Ну що, синку, допомогли тобі твої американці? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15121 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8202 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 14:44 Alex2007 написав: vitaliian написав:

и это пздц, позор и приговор.

это 0 перспектив.

откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют? и это пздц, позор и приговор.это 0 перспектив.откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

Откуда вообще этот левый рейтинг?

Центр Разумкова дает Зе 28-32%

Далее По с 17% и небольшим отрывом от Бойко.

4% у Бойко - явный бред



И аналогичные результаты у других рейтингистов.

А это какой-то доморощенный влогер Откуда вообще этот левый рейтинг?Центр Разумкова дает Зе 28-32%Далее По с 17% и небольшим отрывом от Бойко.4% у Бойко - явный бредИ аналогичные результаты у других рейтингистов.А это какой-то доморощенный влогер Starikan 2 Повідомлень: 18251 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2193 раз. Подякували: 2981 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 15:12 Вкладчик1234 написав: В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско.

Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ. Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско.Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ. Starikan 2 Повідомлень: 18251 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2193 раз. Подякували: 2981 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7414741574167417 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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