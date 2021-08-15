Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.
Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.
В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.
Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско. Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ.