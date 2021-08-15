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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7414741574167417
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:06

Люди падают из американского транспортника, покидающего аэропорт Кабула.

Местные СМИ пишут, что несколько человек пытались сбежать, зацепившись за шасси самолёта. По данным других СМИ, их сбросили с самолёта. На фото — всё, что осталось от упавших.

https://t.me/breakingmash/27219

Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.

Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.

https://t.me/breakingmash/27221

Ну що, синку, допомогли тобі твої американці?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:44

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:4443

и это пздц, позор и приговор. :?
это 0 перспектив.
откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

Откуда вообще этот левый рейтинг?
Центр Разумкова дает Зе 28-32%
Далее По с 17% и небольшим отрывом от Бойко.
4% у Бойко - явный бред

И аналогичные результаты у других рейтингистов.
А это какой-то доморощенный влогер
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:12

  Вкладчик1234 написав:
В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско.
Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ.
Starikan
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  #<1 ... 7414741574167417
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