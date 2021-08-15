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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7414741574167417 Додано: Пон 16 сер, 2021 11:06 Люди падают из американского транспортника, покидающего аэропорт Кабула.



Местные СМИ пишут, что несколько человек пытались сбежать, зацепившись за шасси самолёта. По данным других СМИ, их сбросили с самолёта. На фото — всё, что осталось от упавших.

https://t.me/breakingmash/27219



Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.



Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.

https://t.me/breakingmash/27221



Ну що, синку, допомогли тобі твої американці? Ну що, синку, допомогли тобі твої американці? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15122 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8202 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 14:44 Alex2007 написав: vitaliian написав:

и это пздц, позор и приговор.

это 0 перспектив.

откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют? и это пздц, позор и приговор.это 0 перспектив.откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

Откуда вообще этот левый рейтинг?

Центр Разумкова дает Зе 28-32%

Далее По с 17% и небольшим отрывом от Бойко.

4% у Бойко - явный бред



И аналогичные результаты у других рейтингистов.

А это какой-то доморощенный влогер Откуда вообще этот левый рейтинг?Центр Разумкова дает Зе 28-32%Далее По с 17% и небольшим отрывом от Бойко.4% у Бойко - явный бредИ аналогичные результаты у других рейтингистов.А это какой-то доморощенный влогер Starikan 2 Повідомлень: 18251 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2193 раз. Подякували: 2981 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 15:12 Вкладчик1234 написав: В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско.

Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ. Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско.Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ. Starikan 2 Повідомлень: 18251 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2193 раз. Подякували: 2981 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 17:23 budivelnik написав: yanyura написав: 24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь 24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін..

А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію)

Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем..

І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...



ПС

Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези.

Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником....

Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба.

От і виходить

Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає. Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін..А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію)Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем..І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...ПСТи ватник, ти й далі генеруєш ватні тези.Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником....Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба.От і виходитьВи тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.

От знов ти свою відсутність змоги адекватно аргументувати заміняєш генерацією маячні з вінегретом.



Ти сам демагогічно стверджував про нуль від зробленого пенсами совка.

Тобі на це наводили аргументи й ставили питання, ти ж трохи (пару повідомлень) нормально повикручувався, але потім, як завжди, зкотився...

Краще б відмовчувався, як з питаннями що тобі рекомендував Бальцерович, кому і що саме він рекомендував.



Ти не втелепаєш наявного навіть при твоєму утрированому баченні!

Тобто навіть, якщо нехай зараз від виробленого пенсами раніше нічого не залишилося, то все рівно -- економіка країни і такі мільйонери, як ти, піднімалися, використовуючи оте зроблене, а також на отих мізерних зарплатнях лікарів, вчителів і т.д.



І... згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя.

Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ".



Є в тебе хоч якісь заперечення та незадоволення, то адресуй їх тим, хто не зробив накопичувальну пенсійну.

Або не відминив!!! існуючу солідарну.



Які можуть бути хоч мізерні претензії до пенса-то?!

Він дивиться на правила (на закони) і формує своє бачення або навіть вимоги згідно існуючих законів.



А ти генериш свої хатаєлки не за адресою. І претензії задвигаєш не тим.

І від цієї грубої похибки ти підсвідомо вимушений генерити свою отаку маячню, ярлики та прибрехеньки в бік опонентів. В самому кращому випадку в тебе -- а я мільйонер, а ви ніщеброди.

Бо інакше ж ніяк.

Ти сам себе постійно заганяєш в оці рамки. От знов ти свою відсутність змоги адекватно аргументувати заміняєш генерацією маячні з вінегретом.Ти сам демагогічно стверджував про нуль від зробленого пенсами совка.Тобі на це наводили аргументи й ставили питання, ти ж трохи (пару повідомлень) нормально повикручувався, але потім, як завжди, зкотився...Краще б відмовчувався, як з питаннями що тобі рекомендував Бальцерович, кому і що саме він рекомендував.Ти не втелепаєш наявного навіть при твоєму утрированому баченні!Тобто навіть, якщо нехай зараз від виробленого пенсами раніше нічого не залишилося, то все рівно -- економіка країни і такі мільйонери, як ти, піднімалися, використовуючи оте зроблене, а також на отих мізерних зарплатнях лікарів, вчителів і т.д.І... згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя.Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ".Є в тебе хоч якісь заперечення та незадоволення, то адресуй їх тим, хто не зробив накопичувальну пенсійну.Або не відминив!!! існуючу солідарну.Які можуть бути хоч мізерні претензії до пенса-то?!Він дивиться на правила (на закони) і формує своє бачення або навіть вимоги згідно існуючих законів.А ти генериш свої хатаєлки не за адресою. І претензії задвигаєш не тим.І від цієї грубої похибки ти підсвідомо вимушений генерити свою отаку маячню, ярлики та прибрехеньки в бік опонентів. В самому кращому випадку в тебе -- а я мільйонер, а ви ніщеброди.Бо інакше ж ніяк.Ти сам себе постійно заганяєш в оці рамки. detroytred

Повідомлень: 24517 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 17:45 Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны на вертолете, набитом деньгами. Бабла было столько, что в вертолет не влезло все, часть осталась на взлетном поле. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15122 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8202 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 18:51 detroytred написав: згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя.

Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ". згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя.Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ". Як все запущено...

1 Я зовсім не проти того ,щоб пенсіонерам виплачували пенсію...

Я проти того , щоб пенсіонерам виплачували пенсію з гуманітарних резонів(жалість).

Я за те ,щоб пенсію пенсіонерам виплачували по економічним досягненням цих пенсіонерів ,коли вони були працюючими.

2 Я не заявляв і не збираюсь заявляти що середньостатистичний пенсіонер,який працював за СРСР - був нікчемним неробою...Ба більше, я точно знаю,що основна маса працівників пахала по чорному...

От тільки чому ж їх паханина так бездарно закінчилась?

А відповідь на поверхні..

Якщо люди пахали..а паханина ні до чого хорошого не привела - значит вони пахали під поганим керівництвом(так звані погані можновладці по твоєму)

3 То чому ти й далі просуваєш теорію(ідею) про те що зараз погані можновладці, але є й хороші можновладці...і як тільки прийдуть хороші..так відразу для простої людини

а - працювати буде легше

б - заробляти вона буде більше.

4 Чи розумієш ти ,що заявами про те що хтось винуватий в твоїх негараздах( або в негараздах твоїх дітей) ти прийдеш до ситуації коли..

ТВОЇ ВНУКИ БУДУТЬ ГОДУВАТИ ТВОЇХ ДІТЕЙ З ЖАЛОСТІ...

а не тому, що твої діти ,самостійно без очікувань допомоги зовні, почнуть прилаштовуватись до змінених зовнішніх обставин...



ПС

Ти ж памятаєш дискусію про накопичення первинного капіталу...

Так от,я накопичую капітал..і виплачую внески в солідарну систему одночасно(тобто живу і в соціалізмі від якого вже нічого не очікую і не отримаю навіть 10% того ,що йому заплатив) і в капіталізмі..де мені ніхто нічого не винен(навіть мої діти).

І мені потрібно створити капітал такої величини, щоб відсотки від цього капіталу замінили мені пенсію...

Тоді мої діти вже будуть жити в капіталізмі...бо їм не потрібно буде сплачувати в солідарну систему..

А якби так поступили й інші( і ти з янюрою в тому числі) то вже твої б внуки жили в нормальному шведському соціалізмі.

А так,твої переконання,зіпсували твоє життя, зіпсують життя твоїх дітей..і швидше за все і внуків також. Як все запущено...1 Я зовсім не проти того ,щоб пенсіонерам виплачували пенсію...Я проти того , щоб пенсіонерам виплачували пенсію з гуманітарних резонів(жалість).Я за те ,щоб пенсію пенсіонерам виплачували по економічним досягненням цих пенсіонерів ,коли вони були працюючими.2 Я не заявляв і не збираюсь заявляти що середньостатистичний пенсіонер,який працював за СРСР - був нікчемним неробою...Ба більше, я точно знаю,що основна маса працівників пахала по чорному...От тільки чому ж їх паханина так бездарно закінчилась?А відповідь на поверхні..Якщо люди пахали..а паханина ні до чого хорошого не привела - значит вони пахали під поганим керівництвом(так звані погані можновладці по твоєму)3 То чому ти й далі просуваєш теорію(ідею) про те що зараз погані можновладці, але є й хороші можновладці...і як тільки прийдуть хороші..так відразу для простої людиниа - працювати буде легшеб - заробляти вона буде більше.4 Чи розумієш ти ,що заявами про те що хтось винуватий в твоїх негараздах( або в негараздах твоїх дітей) ти прийдеш до ситуації коли..а не тому, що твої діти ,самостійно без очікувань допомоги зовні, почнуть прилаштовуватись до змінених зовнішніх обставин...ПСТи ж памятаєш дискусію про накопичення первинного капіталу...Так от,я накопичую капітал..і виплачую внески в солідарну систему одночасно(тобто живу і в соціалізмі від якого вже нічого не очікую і не отримаю навіть 10% того ,що йому заплатив) і в капіталізмі..де мені ніхто нічого не винен(навіть мої діти).І мені потрібно створити капітал такої величини, щоб відсотки від цього капіталу замінили мені пенсію...Тоді мої діти вже будуть жити в капіталізмі...бо їм не потрібно буде сплачувати в солідарну систему..А якби так поступили й інші( і ти з янюрою в тому числі) то вже твої б внуки жили в нормальному шведському соціалізмі.А так,твої переконання,зіпсували твоє життя, зіпсують життя твоїх дітей..і швидше за все і внуків також. budivelnik

Повідомлень: 24783 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7414741574167417 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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