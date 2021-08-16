RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7415741674177418>
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:06

Люди падают из американского транспортника, покидающего аэропорт Кабула.

Местные СМИ пишут, что несколько человек пытались сбежать, зацепившись за шасси самолёта. По данным других СМИ, их сбросили с самолёта. На фото — всё, что осталось от упавших.

https://t.me/breakingmash/27219

Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.

Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.

https://t.me/breakingmash/27221

Ну що, синку, допомогли тобі твої американці?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15123
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8202 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:44

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:4443

и это пздц, позор и приговор. :?
это 0 перспектив.
откуда 38 процентов? кто эти люди? они вообще существуют?

Откуда вообще этот левый рейтинг?
Центр Разумкова дает Зе 28-32%
Далее По с 17% и небольшим отрывом от Бойко.
4% у Бойко - явный бред

И аналогичные результаты у других рейтингистов.
А это какой-то доморощенный влогер
Starikan
2
 
Повідомлень: 18251
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2193 раз.
Подякували: 2981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:12

  Вкладчик1234 написав:
В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.

Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско.
Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18251
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2193 раз.
Подякували: 2981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:23

  budivelnik написав:
  yanyura написав:24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін..
А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію)
Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем..
І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...

ПС
Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези.
Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником....
Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба.
От і виходить
Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.

От знов ти свою відсутність змоги адекватно аргументувати заміняєш генерацією маячні з вінегретом.

Ти сам демагогічно стверджував про нуль від зробленого пенсами совка.
Тобі на це наводили аргументи й ставили питання, ти ж трохи (пару повідомлень) нормально повикручувався, але потім, як завжди, зкотився...
Краще б відмовчувався, як з питаннями що тобі рекомендував Бальцерович, кому і що саме він рекомендував.

Ти не втелепаєш наявного навіть при твоєму утрированому баченні!
Тобто навіть, якщо нехай зараз від виробленого пенсами раніше нічого не залишилося, то все рівно -- економіка країни і такі мільйонери, як ти, піднімалися, використовуючи оте зроблене, а також на отих мізерних зарплатнях лікарів, вчителів і т.д.

І... згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя.
Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ".

Є в тебе хоч якісь заперечення та незадоволення, то адресуй їх тим, хто не зробив накопичувальну пенсійну.
Або не відминив!!! існуючу солідарну.

Які можуть бути хоч мізерні претензії до пенса-то?!
Він дивиться на правила (на закони) і формує своє бачення або навіть вимоги згідно існуючих законів.

А ти генериш свої хатаєлки не за адресою. І претензії задвигаєш не тим.
І від цієї грубої похибки ти підсвідомо вимушений генерити свою отаку маячню, ярлики та прибрехеньки в бік опонентів. В самому кращому випадку в тебе -- а я мільйонер, а ви ніщеброди.
Бо інакше ж ніяк.
Ти сам себе постійно заганяєш в оці рамки.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24520
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2001 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:45

Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны на вертолете, набитом деньгами. Бабла было столько, что в вертолет не влезло все, часть осталась на взлетном поле.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15123
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8202 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:51

  detroytred написав:згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя.
Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ".
Як все запущено...
1 Я зовсім не проти того ,щоб пенсіонерам виплачували пенсію...
Я проти того , щоб пенсіонерам виплачували пенсію з гуманітарних резонів(жалість).
Я за те ,щоб пенсію пенсіонерам виплачували по економічним досягненням цих пенсіонерів ,коли вони були працюючими.
2 Я не заявляв і не збираюсь заявляти що середньостатистичний пенсіонер,який працював за СРСР - був нікчемним неробою...Ба більше, я точно знаю,що основна маса працівників пахала по чорному...
От тільки чому ж їх паханина так бездарно закінчилась?
А відповідь на поверхні..
Якщо люди пахали..а паханина ні до чого хорошого не привела - значит вони пахали під поганим керівництвом(так звані погані можновладці по твоєму)
3 То чому ти й далі просуваєш теорію(ідею) про те що зараз погані можновладці, але є й хороші можновладці...і як тільки прийдуть хороші..так відразу для простої людини
а - працювати буде легше
б - заробляти вона буде більше.
4 Чи розумієш ти ,що заявами про те що хтось винуватий в твоїх негараздах( або в негараздах твоїх дітей) ти прийдеш до ситуації коли..
ТВОЇ ВНУКИ БУДУТЬ ГОДУВАТИ ТВОЇХ ДІТЕЙ З ЖАЛОСТІ...
а не тому, що твої діти ,самостійно без очікувань допомоги зовні, почнуть прилаштовуватись до змінених зовнішніх обставин...

ПС
Ти ж памятаєш дискусію про накопичення первинного капіталу...
Так от,я накопичую капітал..і виплачую внески в солідарну систему одночасно(тобто живу і в соціалізмі від якого вже нічого не очікую і не отримаю навіть 10% того ,що йому заплатив) і в капіталізмі..де мені ніхто нічого не винен(навіть мої діти).
І мені потрібно створити капітал такої величини, щоб відсотки від цього капіталу замінили мені пенсію...
Тоді мої діти вже будуть жити в капіталізмі...бо їм не потрібно буде сплачувати в солідарну систему..
А якби так поступили й інші( і ти з янюрою в тому числі) то вже твої б внуки жили в нормальному шведському соціалізмі.
А так,твої переконання,зіпсували твоє життя, зіпсують життя твоїх дітей..і швидше за все і внуків також.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24784
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:05

  Вкладчик1234 написав:Ну що, синку, допомогли тобі твої американці?

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:52

Будівельник
Що ти нагородив?

Ти не генеруй що попало..., а спробуй прочитати про що саме тобі пишуть опоненти.

Увесь цей твій опус городився-городився ... для того, щоб зі стелі зробити оцей ось дурний висновок зі стелі (лише тому, що тобі схотілося демагогічно безпідставно облити опонентів брудом): " А так,твої переконання,зіпсували твоє життя, зіпсують життя твоїх дітей..і швидше за все і внуків також.".

З.И. і знов в тебе аля Зелі просте рішення: щоб вже внуки жили в нормальному шведському капіталізмі ... треба, щоб детройти-янюри створили собі "капітал такої величини, щоб відсотки від цього капіталу замінили мені пенсію...
Тоді мої діти вже будуть жити в капіталізмі...бо їм не потрібно буде сплачувати в солідарну систему.."

Конгеніальни! Аля просто перестати стріляти))
Військові і т.д. займаються створенням собі капіталу...))

Ще раз по буквах -- щоб капітал зростав, щоб в населення, яке займається БІЗНЕСОМ, росли більшими темпами прибутки, щоб ринок розвивався Бальцерович РЕКОМЕНДУВАВ КОМУ І ЩО???!!!
Чого відмовчуєшся-то?
І замість відповіді)) генериш маячню...

З.з.и. елементарного не бачиш, що та ж бабуся не може зберегти свій капітал (у вигляді накопичення грошів) без того, щоб МОЖНОВЛАДЦІ (управлінці) не створили для цього в ринку умов -- від банків, фондового і до накопичувальної пенсійної.
Коротше допетри, що усі громадяни не стануть активними підприємцями...
Щоб в таких, як в нас умовах, отак, як ти, важко багато років працювати, банкротіти, туди-сюди пхатись щоб заробити.
Активних лише 10-15 відсотків...
Було, є і буде.

Шведи, розвинуті суспільства ж створюють умови сприятливі для усіх -- щоб активні більше багатіли, неактивні теж достатньо заробляли-мали.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24520
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2001 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:01

  detroytred написав:Будівельник
Що ти нагородив?

І замість відповіді)) генериш маячню...


Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29445
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:05

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:генериш маячню...
Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань?
1 Ти вважаєш що працював добре?
Думаю що відповідь твоя буде так
2 Ти живеш зараз добре ?
Думаю що відповідь буде ні
3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди)
4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців.
Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.

Тому послухай мене.
Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя.
І все
Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш)
Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24784
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7415741674177418>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10140)
16.08.2021 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.