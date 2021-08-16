Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хроники афганской катастрофы. Вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолёта, пытаются руками останавливать лайнер.
Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они позже сорвались вниз.
В сети появились видеозаписи, на которых боевики движения "Талибан" используют захваченные у ВВС Афганистана транспортные вертолеты Ми-8МТВ-1 в Герате и Кандагаре. Некоторые летчики также перешли на сторону группировки. Ранее талибы захватили воинскую часть в г. Герат, где находились несколько вертолетов семейства Ми-8. В Газни боевики захватили американские UH-60 Blackhawk и MD-530F.
Да там 90% населения за талибан против "неверных", поэтому и СССР и США потерпели фиаско. Аналог Крыма и Донбасса, где население было лояльно к РФ.
yanyura написав:24 года (1991-2015) не защищали и вдруг решились. И зачем это надо было делать, ведь
Я розумію що у тебе в 2015 не відбулось ніяких змін.. А от в Україні,якщо тобі не відомо в 2014 почалась війна з педераційниками...в якій москалики відгризли в нас Крим і зазіхнули на Донбас( але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію) Ми не могли відключити від енергопостачання Крим..юо наш Харків був заживлений від російських енергосистем.. І як тільки в 2015 добудували ЛЕП з Рівенської до Києва,так відразу києвські обєми перекинули в Харків..і відрізали Крим...
ПС Ти ватник, ти й далі генеруєш ватні тези. Мені по барабану БАМ, я від цього виграв, бо утворилась Україна..ти програв бо спав і бачив себе з бояришником.... Але від того що такі як ти фігньою маялись в есесері..годувати вас сьогодні - все одно треба. От і виходить Ви тявкаєте на тих хто вас годує...хоча по великому рахунку не заслуговуєте на те що вам перепадає.
От знов ти свою відсутність змоги адекватно аргументувати заміняєш генерацією маячні з вінегретом.
Ти сам демагогічно стверджував про нуль від зробленого пенсами совка. Тобі на це наводили аргументи й ставили питання, ти ж трохи (пару повідомлень) нормально повикручувався, але потім, як завжди, зкотився... Краще б відмовчувався, як з питаннями що тобі рекомендував Бальцерович, кому і що саме він рекомендував.
Ти не втелепаєш наявного навіть при твоєму утрированому баченні! Тобто навіть, якщо нехай зараз від виробленого пенсами раніше нічого не залишилося, то все рівно -- економіка країни і такі мільйонери, як ти, піднімалися, використовуючи оте зроблене, а також на отих мізерних зарплатнях лікарів, вчителів і т.д.
І... згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя. Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ".
Є в тебе хоч якісь заперечення та незадоволення, то адресуй їх тим, хто не зробив накопичувальну пенсійну. Або не відминив!!! існуючу солідарну.
Які можуть бути хоч мізерні претензії до пенса-то?! Він дивиться на правила (на закони) і формує своє бачення або навіть вимоги згідно існуючих законів.
А ти генериш свої хатаєлки не за адресою. І претензії задвигаєш не тим. І від цієї грубої похибки ти підсвідомо вимушений генерити свою отаку маячню, ярлики та прибрехеньки в бік опонентів. В самому кращому випадку в тебе -- а я мільйонер, а ви ніщеброди. Бо інакше ж ніяк. Ти сам себе постійно заганяєш в оці рамки.
detroytred написав:згідно солідарній пенссистемі сьогоднішні працюючі мають зобов'язання платити державі, яка в свою чергу, має зобов'язання забезпечити сьогоднішнім пенсам достатній рівень життя. Це зобов'язання... а не прохання годувати і тим паче твоя маячня про "заслуговуєте на те, що вам ПЕРЕПАДАЄ".
Як все запущено... 1 Я зовсім не проти того ,щоб пенсіонерам виплачували пенсію... Я проти того , щоб пенсіонерам виплачували пенсію з гуманітарних резонів(жалість). Я за те ,щоб пенсію пенсіонерам виплачували по економічним досягненням цих пенсіонерів ,коли вони були працюючими. 2 Я не заявляв і не збираюсь заявляти що середньостатистичний пенсіонер,який працював за СРСР - був нікчемним неробою...Ба більше, я точно знаю,що основна маса працівників пахала по чорному... От тільки чому ж їх паханина так бездарно закінчилась? А відповідь на поверхні.. Якщо люди пахали..а паханина ні до чого хорошого не привела - значит вони пахали під поганим керівництвом(так звані погані можновладці по твоєму) 3 То чому ти й далі просуваєш теорію(ідею) про те що зараз погані можновладці, але є й хороші можновладці...і як тільки прийдуть хороші..так відразу для простої людини а - працювати буде легше б - заробляти вона буде більше. 4 Чи розумієш ти ,що заявами про те що хтось винуватий в твоїх негараздах( або в негараздах твоїх дітей) ти прийдеш до ситуації коли.. ТВОЇ ВНУКИ БУДУТЬ ГОДУВАТИ ТВОЇХ ДІТЕЙ З ЖАЛОСТІ... а не тому, що твої діти ,самостійно без очікувань допомоги зовні, почнуть прилаштовуватись до змінених зовнішніх обставин...
ПС Ти ж памятаєш дискусію про накопичення первинного капіталу... Так от,я накопичую капітал..і виплачую внески в солідарну систему одночасно(тобто живу і в соціалізмі від якого вже нічого не очікую і не отримаю навіть 10% того ,що йому заплатив) і в капіталізмі..де мені ніхто нічого не винен(навіть мої діти). І мені потрібно створити капітал такої величини, щоб відсотки від цього капіталу замінили мені пенсію... Тоді мої діти вже будуть жити в капіталізмі...бо їм не потрібно буде сплачувати в солідарну систему.. А якби так поступили й інші( і ти з янюрою в тому числі) то вже твої б внуки жили в нормальному шведському соціалізмі. А так,твої переконання,зіпсували твоє життя, зіпсують життя твоїх дітей..і швидше за все і внуків також.
Ти не генеруй що попало..., а спробуй прочитати про що саме тобі пишуть опоненти.
Увесь цей твій опус городився-городився ... для того, щоб зі стелі зробити оцей ось дурний висновок зі стелі (лише тому, що тобі схотілося демагогічно безпідставно облити опонентів брудом): " А так,твої переконання,зіпсували твоє життя, зіпсують життя твоїх дітей..і швидше за все і внуків також.".
З.И. і знов в тебе аля Зелі просте рішення: щоб вже внуки жили в нормальному шведському капіталізмі ... треба, щоб детройти-янюри створили собі "капітал такої величини, щоб відсотки від цього капіталу замінили мені пенсію... Тоді мої діти вже будуть жити в капіталізмі...бо їм не потрібно буде сплачувати в солідарну систему.."
Конгеніальни! Аля просто перестати стріляти)) Військові і т.д. займаються створенням собі капіталу...))
Ще раз по буквах -- щоб капітал зростав, щоб в населення, яке займається БІЗНЕСОМ, росли більшими темпами прибутки, щоб ринок розвивався Бальцерович РЕКОМЕНДУВАВ КОМУ І ЩО???!!! Чого відмовчуєшся-то? І замість відповіді)) генериш маячню...
З.з.и. елементарного не бачиш, що та ж бабуся не може зберегти свій капітал (у вигляді накопичення грошів) без того, щоб МОЖНОВЛАДЦІ (управлінці) не створили для цього в ринку умов -- від банків, фондового і до накопичувальної пенсійної. Коротше допетри, що усі громадяни не стануть активними підприємцями... Щоб в таких, як в нас умовах, отак, як ти, важко багато років працювати, банкротіти, туди-сюди пхатись щоб заробити. Активних лише 10-15 відсотків... Було, є і буде.
Шведи, розвинуті суспільства ж створюють умови сприятливі для усіх -- щоб активні більше багатіли, неактивні теж достатньо заробляли-мали.
Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань? 1 Ти вважаєш що працював добре? Думаю що відповідь твоя буде так 2 Ти живеш зараз добре ? Думаю що відповідь буде ні 3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди) 4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців. Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.
Тому послухай мене. Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя. І все Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш) Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені.