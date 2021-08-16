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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7415741674177418
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:13

Будівельник
Ти краще дай посилання звідки узяв стосовно ЛЕП до Києва і відключення Криму?
Тільки на співпадінні в часі чи є ще якісь підстави?

Поки що я бачу:
1. Ця лінія планувалась до 2014.
Щоб забезпечити Київ та центрегіон.
2. Стосовно небезпеки від рашкованів по відключення Харкова теж не так все просто.
Є такий факт у 2016 (може їх ще купа):
"Аварійне перетікання електроенергії з Росії в Україну в рамках угоди про технічну допомогу через виникнення в енергосистемі країни дефіциту відбулось 23 червня.

Про це повідомляє джерело в Кабінеті міністрів.

За словами джерела, газомазутові блоки не були задіяні через відсутність мазуту. Замість цього, були задіяні київська і харківська ТЕЦ."
https://www.pravda.com.ua/news/2016/06/29/7113203/

Тобто рашковани після відрізання Криму від електрики ... з якогось дива виконують угоди.
Тобто на їх якось впливають проблеми в нас. І можемо їх відрізати, а вони нам наврядчи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:генериш маячню...
Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань?
1 Ти вважаєш що працював добре?
Думаю що відповідь твоя буде так
2 Ти живеш зараз добре ?
Думаю що відповідь буде ні
3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди)
4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців.
Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.

Тому послухай мене.
Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя.
І все
Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш)
Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені.

Так що там з Бальцеровичем-то?))


Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.
І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.
В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.

Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.
А от суспільство, маси громадян не можуть.
Різницю між проблемами, які розглядає Кіосакі (як збагатитися особі) і Кейнсом-Фрідменом-Бальцеровичем (як розвивати ринок країни), можеш зрозуміти?
Не можеш...
Не в стані.
Це факт.


Я з тобой і не змагався в накопиченні капіталу...

Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком)))))))))))))
Покажи результат.
А потім давай мені таку пораду))
Безкоштовну.
detroytred
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  #<1 ... 7415741674177418
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