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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7415741674177418 Додано: Пон 16 сер, 2021 20:13

Ти краще дай посилання звідки узяв стосовно ЛЕП до Києва і відключення Криму?

Тільки на співпадінні в часі чи є ще якісь підстави?



Поки що я бачу:

1. Ця лінія планувалась до 2014.

Щоб забезпечити Київ та центрегіон.

2. Стосовно небезпеки від рашкованів по відключення Харкова теж не так все просто.

Є такий факт у 2016 (може їх ще купа):

"Аварійне перетікання електроенергії з Росії в Україну в рамках угоди про технічну допомогу через виникнення в енергосистемі країни дефіциту відбулось 23 червня.



Про це повідомляє джерело в Кабінеті міністрів.



За словами джерела, газомазутові блоки не були задіяні через відсутність мазуту. Замість цього, були задіяні київська і харківська ТЕЦ."

https://www.pravda.com.ua/news/2016/06/29/7113203/



Тобто рашковани після відрізання Криму від електрики ... з якогось дива виконують угоди.

Тобто на їх якось впливають проблеми в нас. І можемо їх відрізати, а вони нам наврядчи. БудівельникТи краще дай посилання звідки узяв стосовно ЛЕП до Києва і відключення Криму?Тільки на співпадінні в часі чи є ще якісь підстави?Поки що я бачу:1. Ця лінія планувалась до 2014.Щоб забезпечити Київ та центрегіон.2. Стосовно небезпеки від рашкованів по відключення Харкова теж не так все просто.Є такий факт у 2016 (може їх ще купа):"Аварійне перетікання електроенергії з Росії в Україну в рамках угоди про технічну допомогу через виникнення в енергосистемі країни дефіциту відбулось 23 червня.Про це повідомляє джерело в Кабінеті міністрів.За словами джерела, газомазутові блоки не були задіяні через відсутність мазуту. Замість цього, були задіяні київська і харківська ТЕЦ."Тобто рашковани після відрізання Криму від електрики ... з якогось дива виконують угоди.Тобто на їх якось впливають проблеми в нас. І можемо їх відрізати, а вони нам наврядчи. detroytred

Повідомлень: 24520 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 20:26 budivelnik написав: detroytred написав: генериш маячню... генериш маячню... Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань?

1 Ти вважаєш що працював добре?

Думаю що відповідь твоя буде так

2 Ти живеш зараз добре ?

Думаю що відповідь буде ні

3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди)

4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців.

Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.



Тому послухай мене.

Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя.

І все

Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш)

Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені. Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань?1 Ти вважаєш що працював добре?Думаю що відповідь твоя буде так2 Ти живеш зараз добре ?Думаю що відповідь буде ні3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди)4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців.Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.Тому послухай мене.Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя.І всеЗможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш)Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці

Так що там з Бальцеровичем-то?))





Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.

І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.

В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.



Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.

А от суспільство, маси громадян не можуть.

Різницю між проблемами, які розглядає Кіосакі (як збагатитися особі) і Кейнсом-Фрідменом-Бальцеровичем (як розвивати ринок країни), можеш зрозуміти?

Не можеш...

Не в стані.

Це факт.





Я з тобой і не змагався в накопиченні капіталу...

В мене зараз племяш на четвертій ротації. І гадаю, що він програє твоїм синам точно, якщо залишиться на військовій службі. То що? Мені його переконувати почати, коли повернеться, що програє,про годувальника, про залежність від чужих рішень; про оцінку ПОТРЕБИ в грошах?

А раптом спробує бізнесом тихенько у відпустці зайнятися та піде справа?

Піде зі служби.

А ти своїм його місце заміниш?

Бо конкуренції на місце нема...

На відміну від конкуренції між кафешниками, менегерами і т.д.



Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком)))))))))))))

Покажи результат.

А потім давай мені таку пораду))

Безкоштовну.

Краще ж почитай про народників. Вони теж, наївні, вважали, що достатньо самим переконувати і буде суспільний результат. Так що там з Бальцеровичем-то?))Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.А от суспільство, маси громадян не можуть.Різницю між проблемами, які розглядає Кіосакі (як збагатитися особі) і Кейнсом-Фрідменом-Бальцеровичем (як розвивати ринок країни), можеш зрозуміти?Не можеш...Не в стані.Це факт.Я з тобой і не змагався в накопиченні капіталу...В мене зараз племяш на четвертій ротації. І гадаю, що він програє твоїм синам точно, якщо залишиться на військовій службі. То що? Мені його переконувати почати, коли повернеться, що програє,про годувальника, про залежність від чужих рішень; про оцінку ПОТРЕБИ в грошах?А раптом спробує бізнесом тихенько у відпустці зайнятися та піде справа?Піде зі служби.А ти своїм його місце заміниш?Бо конкуренції на місце нема...На відміну від конкуренції між кафешниками, менегерами і т.д.Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком)))))))))))))Покажи результат.А потім давай мені таку пораду))Безкоштовну.Краще ж почитай про народників. Вони теж, наївні, вважали, що достатньо самим переконувати і буде суспільний результат. detroytred

Повідомлень: 24520 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 22:55 Re: Політичні дискусії https://www.facebook.com/14316920137160 ... video_list

у Віталіка істерика, давлять його банду В коментах народ його гарно розмазав.

Кажуть Віталік в сльозах і соплях просив заступництва у Меркельші у Віталіка істерика, давлять його бандуВ коментах народ його гарно розмазав.Кажуть Віталік в сльозах і соплях просив заступництва у Меркельші unicdima

Повідомлень: 1761 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7415741674177418 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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