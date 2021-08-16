budivelnik написав: detroytred написав:
генериш маячню...
Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань?
1 Ти вважаєш що працював добре?
Думаю що відповідь твоя буде так
2 Ти живеш зараз добре ?
Думаю що відповідь буде ні
3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди)
4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців.
Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.
Тому послухай мене.
Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя.
І все
Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш)
Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені.
Так що там з Бальцеровичем-то?))
Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.
І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.
В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.
Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.
А от суспільство, маси громадян не можуть.
Різницю між проблемами, які розглядає Кіосакі (як збагатитися особі) і Кейнсом-Фрідменом-Бальцеровичем (як розвивати ринок країни), можеш зрозуміти?
Не можеш...
Не в стані.
Це факт.
Я з тобой і не змагався в накопиченні капіталу...
В мене зараз племяш на четвертій ротації. І гадаю, що він програє твоїм синам точно, якщо залишиться на військовій службі. То що? Мені його переконувати почати, коли повернеться, що програє,про годувальника, про залежність від чужих рішень; про оцінку ПОТРЕБИ в грошах?
А раптом спробує бізнесом тихенько у відпустці зайнятися та піде справа?
Піде зі служби.
А ти своїм його місце заміниш?
Бо конкуренції на місце нема...
На відміну від конкуренції між кафешниками, менегерами і т.д.
Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком)))))))))))))
Покажи результат.
А потім давай мені таку пораду))
Безкоштовну.
Краще ж почитай про народників. Вони теж, наївні, вважали, що достатньо самим переконувати і буде суспільний результат.