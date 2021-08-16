Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будівельник Ти краще дай посилання звідки узяв стосовно ЛЕП до Києва і відключення Криму? Тільки на співпадінні в часі чи є ще якісь підстави?
Поки що я бачу: 1. Ця лінія планувалась до 2014. Щоб забезпечити Київ та центрегіон. 2. Стосовно небезпеки від рашкованів по відключення Харкова теж не так все просто. Є такий факт у 2016 (може їх ще купа): "Аварійне перетікання електроенергії з Росії в Україну в рамках угоди про технічну допомогу через виникнення в енергосистемі країни дефіциту відбулось 23 червня.
Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань? 1 Ти вважаєш що працював добре? Думаю що відповідь твоя буде так 2 Ти живеш зараз добре ? Думаю що відповідь буде ні 3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди) 4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців. Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.
Тому послухай мене. Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя. І все Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш) Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені.
Так що там з Бальцеровичем-то?))
Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати. І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ. В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.
Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання. А от суспільство, маси громадян не можуть. Різницю між проблемами, які розглядає Кіосакі (як збагатитися особі) і Кейнсом-Фрідменом-Бальцеровичем (як розвивати ринок країни), можеш зрозуміти? Не можеш... Не в стані. Це факт.
Я з тобой і не змагався в накопиченні капіталу... В мене зараз племяш на четвертій ротації. І гадаю, що він програє твоїм синам точно, якщо залишиться на військовій службі. То що? Мені його переконувати почати, коли повернеться, що програє,про годувальника, про залежність від чужих рішень; про оцінку ПОТРЕБИ в грошах? А раптом спробує бізнесом тихенько у відпустці зайнятися та піде справа? Піде зі служби. А ти своїм його місце заміниш? Бо конкуренції на місце нема... На відміну від конкуренції між кафешниками, менегерами і т.д.
Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком))))))))))))) Покажи результат. А потім давай мені таку пораду)) Безкоштовну. Краще ж почитай про народників. Вони теж, наївні, вважали, що достатньо самим переконувати і буде суспільний результат.
Вкладчик1234 написав: Также сестра говорит, что ее брат и его коллеги по оружию не смогли улететь ночным украинским самолетом просто потому что им никто не сообщил об эвакуации. При этом издание «Сегодня» пишет, что в МИД Украины знают об украинских военных и решают вопрос их эвакуации. Кстати, а не те ли это ребята, которые наблюдали (https://t.me/KlymenkoTime/32154), как талибы захватывали тюрьму?
А что вы хотели, они же не получили приказ с мокрой печатью (с)
Вкладчик1234 написав: Также сестра говорит, что ее брат и его коллеги по оружию не смогли улететь ночным украинским самолетом просто потому что им никто не сообщил об эвакуации. При этом издание «Сегодня» пишет, что в МИД Украины знают об украинских военных и решают вопрос их эвакуации. Кстати, а не те ли это ребята, которые наблюдали (https://t.me/KlymenkoTime/32154), как талибы захватывали тюрьму?
А что вы хотели, они же не получили приказ с мокрой печатью (с)
Ну накінець-то!)) Вже й Ви зрозуміли, звідки все починається і хто відповідає за стан, прийняття рішень.
Там, де зброя і відповідно спектр дій з незворотними важкими наслідками, посадовці (від рядового до Головнокомандувача) чітко обмежені. Всі їх рухи обумовлені. Це система. Так і повинно бути.
Ну а сам формат вимоги підтвердження наказу (аля собі в кишеню аркуш з мокрою печаткою) - це звісно не те, як повинно бути. Це свідчення недовіри...
Не подобається система - так це до законотворців, можновладців, які встановлюють правила. А не до виконавців. Тільки потім не дивуйтесь, якщо якось комбат відчує себе бонапартієм і почне діяти на свій розсуд.
Або по законах, або по понятіях, або анархія. От тільки понятіях і анархія ну дуже у всіх різноманітні.
Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак
Позорище на весь мир. Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?
В тому й справа, що підуть. Але ще більше ризикові та авантюрні.
Власне що змінилося-то? А нічого: "Авторы этих книг приоткрывают завесу над тем, каковы подлинные порядки, нравы, моральные и этические принципы и характер взаимоотношений между людьми в американской армии. В этих художественных произведениях, как в зеркале, отражается не только реальная картина армейской действительности, но и типичные черты и пороки, характеризующие общество чистогана, бизнеса, эксплуатации, насилия и глубочайших, непримиримых социальных и расовых противоречий."
Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье ------------------------------------------------------------ щось таки в тому серпні є.