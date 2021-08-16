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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7416741774187419>
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:13

Будівельник
Ти краще дай посилання звідки узяв стосовно ЛЕП до Києва і відключення Криму?
Тільки на співпадінні в часі чи є ще якісь підстави?

Поки що я бачу:
1. Ця лінія планувалась до 2014.
Щоб забезпечити Київ та центрегіон.
2. Стосовно небезпеки від рашкованів по відключення Харкова теж не так все просто.
Є такий факт у 2016 (може їх ще купа):
"Аварійне перетікання електроенергії з Росії в Україну в рамках угоди про технічну допомогу через виникнення в енергосистемі країни дефіциту відбулось 23 червня.

Про це повідомляє джерело в Кабінеті міністрів.

За словами джерела, газомазутові блоки не були задіяні через відсутність мазуту. Замість цього, були задіяні київська і харківська ТЕЦ."
https://www.pravda.com.ua/news/2016/06/29/7113203/

Тобто рашковани після відрізання Криму від електрики ... з якогось дива виконують угоди.
Тобто на їх якось впливають проблеми в нас. І можемо їх відрізати, а вони нам наврядчи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:генериш маячню...
Ти можеш сам собі відповісти на кілька запитань?
1 Ти вважаєш що працював добре?
Думаю що відповідь твоя буде так
2 Ти живеш зараз добре ?
Думаю що відповідь буде ні
3 Так чому коли ти працював добре і живеш погано - ти звинувачуєш когось а не себе?( можновладців,які вели тебе не туди)
4 Чому коли ти на власній шкірі переконався що тебе водили закоулками- ти пропонуєш своїм дітям повторювати твої помилки(працювати багато-жити погано) очікуючи приходу можновладців.
Звідки ти знаєш , що за життя твоїх дітей внуків прийдуть хороші а не такі як були в тебе.

Тому послухай мене.
Спробуй на всіх перехрестках кричати що треба не чекати добрих можновладців( на це можуть піти десятки років)особливо наголосніше переконувати треба тих на кого маєш вплив(своїх дітей/внуків) , а треба по мірі своїх сил покращувати своє життя.
І все
Зможеш когось переконати так,як я переконав себе - буде добре твоїм дітям/внукам(якщо переконаєш)
Не зможеш - навіть коли прийдуть хороші можновладці твої діти внуки програють моїм, так само як ти вже програв мені.

Так що там з Бальцеровичем-то?))


Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.
І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.
В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.

Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.
А от суспільство, маси громадян не можуть.
Різницю між проблемами, які розглядає Кіосакі (як збагатитися особі) і Кейнсом-Фрідменом-Бальцеровичем (як розвивати ринок країни), можеш зрозуміти?
Не можеш...
Не в стані.
Це факт.


Я з тобой і не змагався в накопиченні капіталу...
В мене зараз племяш на четвертій ротації. І гадаю, що він програє твоїм синам точно, якщо залишиться на військовій службі. То що? Мені його переконувати почати, коли повернеться, що програє,про годувальника, про залежність від чужих рішень; про оцінку ПОТРЕБИ в грошах?
А раптом спробує бізнесом тихенько у відпустці зайнятися та піде справа?
Піде зі служби.
А ти своїм його місце заміниш?
Бо конкуренції на місце нема...
На відміну від конкуренції між кафешниками, менегерами і т.д.

Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком)))))))))))))
Покажи результат.
А потім давай мені таку пораду))
Безкоштовну.
Краще ж почитай про народників. Вони теж, наївні, вважали, що достатньо самим переконувати і буде суспільний результат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:05

  detroytred написав:Стосовно ж "зможеш когось переконати" --- переконай спочатку сам хоча б свою сестру з чоловіком)))))))))))))
Покажи результат.
А потім давай мені таку пораду))
Безкоштовну.

Безкоштовний сир у мишеловці. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:25

Главное - что спасли американских собак

Зображення

На военной базе в Кабуле, брошенной американцами, остались 12 украинских военных. Об этом телеканалу «24» рассказала сестра одного из них.

По словам женщины, американских солдат с базы эвакуировали, но вот про остальных забыли. Среди них помимо украинцев грузины, румыны и болгары. Всего более 40 человек.

Женщина со слов брата утверждает, что на базу уже наведывались талибы, которые забрали все оружие, но обошлось без насилия.

Также сестра говорит, что ее брат и его коллеги по оружию не смогли улететь ночным украинским самолетом просто потому что им никто не сообщил об эвакуации.

При этом издание «Сегодня» пишет, что в МИД Украины знают об украинских военных и решают вопрос их эвакуации.

Кстати, а не те ли это ребята, которые наблюдали (https://t.me/KlymenkoTime/32154), как талибы захватывали тюрьму?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:33

  Вкладчик1234 написав: Также сестра говорит, что ее брат и его коллеги по оружию не смогли улететь ночным украинским самолетом просто потому что им никто не сообщил об эвакуации.
При этом издание «Сегодня» пишет, что в МИД Украины знают об украинских военных и решают вопрос их эвакуации.
Кстати, а не те ли это ребята, которые наблюдали (https://t.me/KlymenkoTime/32154), как талибы захватывали тюрьму?

А что вы хотели, они же не получили приказ с мокрой печатью (с)
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:58

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав: Также сестра говорит, что ее брат и его коллеги по оружию не смогли улететь ночным украинским самолетом просто потому что им никто не сообщил об эвакуации.
При этом издание «Сегодня» пишет, что в МИД Украины знают об украинских военных и решают вопрос их эвакуации.
Кстати, а не те ли это ребята, которые наблюдали (https://t.me/KlymenkoTime/32154), как талибы захватывали тюрьму?

А что вы хотели, они же не получили приказ с мокрой печатью (с)

Ну накінець-то!))
Вже й Ви зрозуміли, звідки все починається і хто відповідає за стан, прийняття рішень.

Там, де зброя і відповідно спектр дій з незворотними важкими наслідками, посадовці (від рядового до Головнокомандувача) чітко обмежені. Всі їх рухи обумовлені.
Це система.
Так і повинно бути.

Ну а сам формат вимоги підтвердження наказу (аля собі в кишеню аркуш з мокрою печаткою) - це звісно не те, як повинно бути. Це свідчення недовіри...

Не подобається система - так це до законотворців, можновладців, які встановлюють правила. А не до виконавців.
Тільки потім не дивуйтесь, якщо якось комбат відчує себе бонапартієм і почне діяти на свій розсуд.

Або по законах, або по понятіях, або анархія.
От тільки понятіях і анархія ну дуже у всіх різноманітні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:08

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак

Позорище на весь мир.
Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?

В тому й справа, що підуть.
Але ще більше ризикові та авантюрні.

Власне що змінилося-то?
А нічого:
"Авторы этих книг приоткрывают завесу над тем, каковы подлинные порядки, нравы, моральные и этические принципы и характер взаимоотношений между людьми в американской армии. В этих художественных произведениях, как в зеркале, отражается не только реальная картина армейской действительности, но и типичные черты и пороки, характеризующие общество чистогана, бизнеса, эксплуатации, насилия и глубочайших, непримиримых социальных и расовых противоречий."

https://www.litmir.me/br/?b=185771
Энтон Майрер
*Однажды орел…*

Ця книга повинна бути настільною...
Щоб розуміти, чому про війну та службу не розповідають.

Бо як прочитаєш про *спина к спине* pesikot-та, то хоч з стільця падай.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:09

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак

Позорище на весь мир.
Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?


Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. https://www.rbc.ua/ukr/news/amerikanski ... 63324.html
Зображення
Зараз бажаючих втекти з Афганістану чи не більше ніж активних талібанівців. Але схоже суспільство споживання по бойовому духу різко програє фанатикам.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:20

  Ой+ написав:Зараз бажаючих втекти з Афганістану чи не більше ніж активних талібанівців. Але схоже суспільство споживання по бойовому духу різко програє фанатикам.

Розвідка попереджала американське керівництво про корупцію у армії та спецслужбах Афганістану вже давно, ніяких висновків не зробили.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:41

Re: Політичні дискусії

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье
------------------------------------------------------------
щось таки в тому серпні є.
unicdima
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