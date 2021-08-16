Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нам прислали давно эту информацию (в понедельник). Сегодня мы решили ее опубликовать. Доброго дня! Мій брат, Лазарєв Іван (моб. тел. +93707403993) працює на контрактній основі на американській базі «TPG camp» (колишня німецька база «Qasaba») в м. Кабул (Афганістан). Крім нього на базі перебувають 11 громадян України та близько 15 громадян Болгарії, Великої Британії, Грузії, Румунії. Після того, як владу в Афганістані захопили озброєні таліби, громадяни України та інші іноземці не можуть повернутися до України. Аеропорт заблокований, комерційні рейси не виконуються. Наразі таліби прибули до бази для проведення насильного роззброєння. Наші громадяни та громадяни інших держав перебувають у небезпеці. ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ У ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕРМІНОВІЙ ЕВАКУАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯН ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ! Гаряча лінія МЗС просто "мовчить" - жодної інформації. Український літак вивозить з території Афганістану іноземних громадян, а українці залишаються в небезпеці.
unicdima написав:Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье ------------------------------------------------------------ щось таки в тому серпні є.