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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7416741774187419
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:42

Нам прислали давно эту информацию (в понедельник). Сегодня мы решили ее опубликовать.
Доброго дня!
Мій брат, Лазарєв Іван (моб. тел. +93707403993) працює на контрактній основі на американській базі «TPG camp» (колишня німецька база «Qasaba») в м. Кабул (Афганістан). Крім нього на базі перебувають 11 громадян України та близько 15 громадян Болгарії, Великої Британії, Грузії, Румунії.
Після того, як владу в Афганістані захопили озброєні таліби, громадяни України та інші іноземці не можуть повернутися до України. Аеропорт заблокований, комерційні рейси не виконуються.
Наразі таліби прибули до бази для проведення насильного роззброєння. Наші громадяни та громадяни інших держав перебувають у небезпеці. ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ У ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕРМІНОВІЙ ЕВАКУАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯН ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ!
Гаряча лінія МЗС просто "мовчить" - жодної інформації. Український літак вивозить з території Афганістану іноземних громадян, а українці залишаються в небезпеці.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:47

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак

Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?


такие как найемы, леЩенки и прочая гадкая соросня за мелкий грош
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:50

  Ой+ написав:
  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак

Позорище на весь мир.
Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?


Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. https://www.rbc.ua/ukr/news/amerikanski ... 63324.html
Зображення
Зараз бажаючих втекти з Афганістану чи не більше ніж активних талібанівців. Але схоже суспільство споживання по бойовому духу різко програє фанатикам.

Запустили "антикриз".
Афганцы силой прорвались в самолёт
И, видимо, американцы очень спешили, и не было времени их выгонять-выкидывать-расстреливать. Поэтому забрали с собой.
И слепили "перемогу" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:29

  Ой+ написав:
  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак

Позорище на весь мир.
Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?


Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. https://www.rbc.ua/ukr/news/amerikanski ... 63324.html
Зображення
Зараз бажаючих втекти з Афганістану чи не більше ніж активних талібанівців. Але схоже суспільство споживання по бойовому духу різко програє фанатикам.

На фото 80% чоловіки 20-30 років. Самий вік для терористичної діяльності.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:33

  Alex2007 написав:
  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Главное - что спасли американских собак

Если американцы захотят в будущем куда-то влезть то кто из местных пойдет с ними на сотрудничество если они так кидают всех?


такие как найемы, леЩенки и прочая гадкая соросня за мелкий грош

Ну як сказав байден якщо афганці не хочуть воювати та захищати себе та свої родини то чому це повині робити американці.

Скільки було вою що американці «окупували» Афган та Ірак особливо з про кремлівських ЗМІ
Тепер нарешті де окупували . Радійте
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:07

  unicdima написав:Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье
------------------------------------------------------------
щось таки в тому серпні є.

Скорбишь или радуешься ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:08

Re: Політичні дискусії

Жахливі наслідки нелегального видобутку бурштину. Лісу більше немає! Знищено усе!


А как "боролись", как "боролись"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:20

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:42

Вкладчик1234
Я так вижу, что россияне обосрались
Теперь Талибан их проблема на границе

Не зря РФ недавно Талибан принимала у себя.
А вот аргументов у РФ уже нет против Талибан

Лично тебе советую - подбирать чалму :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:10

удивительные цифры

расходы США на Афганистан за последние 20 лет:

- 816 млрд долл. на собственное военную кампанию
- 143 млрд долл на поддержку афганского правительства (из них 88 млрд на силовиков, 36 млрд на восстановление экономики и образование, 4 млрд на гумпомощь, 9 млрд на противодействие торговле наркотиками)

около 1 трлн$ за 20 лет

это примерно 50 млрд$ в год

это на 5 млрд $ больше годового госбюджета Украины

эксперты утверждают, что американцы часто закрывали глаза на сотрудничество с талибами

заключали открытые миллионные контракты с людьми к талибам приближенным (около 20% всех денег, как оказалось, уходило в итоге к талибам)

https://t.me/maksnazar/7038
Вкладчик1234
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  #<1 ... 7416741774187419
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