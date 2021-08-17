Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7417741874197420 Додано: Вів 17 сер, 2021 19:02 detroytred написав: Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.

І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.

В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.



Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.

А от суспільство, маси громадян не можуть. Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.А от суспільство, маси громадян не можуть. Старча деменція - це погано.

1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..

2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різниця

Я кажу

90% успіху в житті __________________________залежить від людини

10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від влади

Ти цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходить

вплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...



Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...

ПС

Простий приклад

Ти 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.

Ти вважаєш що це вплив закону про мови?

А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.

Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш. Старча деменція - це погано.1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різницяЯ кажу90% успіху в житті __________________________залежить від людини10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від владиТи цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходитьвплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...ПСПростий прикладТи 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.Ти вважаєш що це вплив закону про мови?А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш. budivelnik

Повідомлень: 24788 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 19:47 budivelnik написав: detroytred написав: Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.

І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.

В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.



Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.

А от суспільство, маси громадян не можуть. Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.А от суспільство, маси громадян не можуть. Старча деменція - це погано.

1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..

2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різниця

Я кажу

90% успіху в житті __________________________залежить від людини

10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від влади

Ти цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходить

вплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...



Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...

ПС

Простий приклад

Ти 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.

Ти вважаєш що це вплив закону про мови?

А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.

Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш. Старча деменція - це погано.1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різницяЯ кажу90% успіху в житті __________________________залежить від людини10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від владиТи цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходитьвплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...ПСПростий прикладТи 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.Ти вважаєш що це вплив закону про мови?А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш.

Ти ще й лікар діагнози ставити?))



Ти читати вмієш?

Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства.

Розвитку СУСПІЛЬСТВА.

Збагачення Суспільства.

Розвитку ринку КРАЇНИ.

А не окремого громадянина. Його статків, життя.

Скільки я тобі це підкреслював-то?!

А ти несеш, що я когось дезорієнтують...



Мова йде про суспільство.

Про роль можновладців, управлінців, регуляторів ринку.

І от тут 90% залежить від них, а не від пересічних.

Тому Бальцерович кому дає поради?

Щоб їх (демонополізацію, приватизацію та інше) робив хто?



Саме можновладці завдяки тому, що в них інструменти впливу на громадян, на ринок впливають на населення, на ринок.

Армовір звідки узявся?

Його населенню пхала влада, можновладці, управлінці...

Програму навчання хто змінив?

Ти подивись-то -- майже все йде від можновладців...

І цим впливає на населення.

Прискорює, тормозить або навіть змінює напрями розвитку...

Звісно в визначених межах відбувається цей вплив.



Зи. Твоя версія мого переходу на українську на форумі, яку ти сам собі вигадав -- це чергове твоє фантазування. Як завжди, дурне і зі стелі.



З.з.и. ще раз по буквах прочитай про який предмет в нас йде мова.

Якщо було б про особу, то я б користувався досвідом ТИХ, ХТО ОСОБИСТО СТАВ МІЛЬЙОНЕРОМ, ХТО РОЗГЛЯДАЄ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.

Хоч вивчай досвід Ріната, хоч Кіосакі, Баффета, хоч сусіда свого мільйонера.



Але мене цікавить розвиток України, українського СУСПІЛЬСТВА.

Тому від класики А.Сміта до сучасних (бальцеровичей, лі куаней ; нобелівських лауреатів з економіки).



А ти пхнешся зі своїм ларьком-магазином, які ти нагорбатив завдяки могутнішому здоров'ю, впертості, бажанням займатися хоч чим аби гроші заробляти (хоч в ГСВГ прапорити, хоч будувати, хоч горілку продавати, і т.д.), а також шаленій впертості.



Але зрозумій, що таких в суспільстві обмаль...

Тому бальцеровічі працюють з масою людей. Іншою масою. Реальною масою.

Іншими шляхами й методами.

Ти от трохи почав його читати і ... забрехався, злився.

Досі мовчиш на просте питання --- що тобі рекомендував Бальцерович, і кому тоді і що він рекомендував.



Тільки стару й нову маячню генериш... Ти ще й лікар діагнози ставити?))Ти читати вмієш?Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства.Розвитку СУСПІЛЬСТВА.Збагачення Суспільства.Розвитку ринку КРАЇНИ.А не окремого громадянина. Його статків, життя.Скільки я тобі це підкреслював-то?!А ти несеш, що я когось дезорієнтують...Мова йде про суспільство.Про роль можновладців, управлінців, регуляторів ринку.І от тут 90% залежить від них, а не від пересічних.Тому Бальцерович кому дає поради?Щоб їх (демонополізацію, приватизацію та інше) робив хто?Саме можновладці завдяки тому, що в них інструменти впливу на громадян, на ринок впливають на населення, на ринок.Армовір звідки узявся?Його населенню пхала влада, можновладці, управлінці...Програму навчання хто змінив?Ти подивись-то -- майже все йде від можновладців...І цим впливає на населення.Прискорює, тормозить або навіть змінює напрями розвитку...Звісно в визначених межах відбувається цей вплив.Зи. Твоя версія мого переходу на українську на форумі, яку ти сам собі вигадав -- це чергове твоє фантазування. Як завжди, дурне і зі стелі.З.з.и. ще раз по буквах прочитай про який предмет в нас йде мова.Якщо було б про особу, то я б користувався досвідом ТИХ, ХТО ОСОБИСТО СТАВ МІЛЬЙОНЕРОМ, ХТО РОЗГЛЯДАЄ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.Хоч вивчай досвід Ріната, хоч Кіосакі, Баффета, хоч сусіда свого мільйонера.Але мене цікавить розвиток України, українського СУСПІЛЬСТВА.Тому від класики А.Сміта до сучасних (бальцеровичей, лі куаней ; нобелівських лауреатів з економіки).А ти пхнешся зі своїм ларьком-магазином, які ти нагорбатив завдяки могутнішому здоров'ю, впертості, бажанням займатися хоч чим аби гроші заробляти (хоч в ГСВГ прапорити, хоч будувати, хоч горілку продавати, і т.д.), а також шаленій впертості.Але зрозумій, що таких в суспільстві обмаль...Тому бальцеровічі працюють з масою людей. Іншою масою. Реальною масою.Іншими шляхами й методами.Ти от трохи почав його читати і ... забрехався, злився.Досі мовчиш на просте питання --- що тобі рекомендував Бальцерович, і кому тоді і що він рекомендував.Тільки стару й нову маячню генериш... detroytred

Повідомлень: 24523 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7417741874197420 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор