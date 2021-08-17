budivelnik написав: detroytred написав:
Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.
І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.
В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.
Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.
А от суспільство, маси громадян не можуть.
Старча деменція - це погано.
1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..
2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різниця
Я кажу
90% успіху в житті __________________________залежить від людини
10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від влади
Ти цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходить
вплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...
Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...
ПС
Простий приклад
Ти 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.
Ти вважаєш що це вплив закону про мови?
А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.
Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш.
Ти ще й лікар діагнози ставити?))
Ти читати вмієш?
Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства.
Розвитку СУСПІЛЬСТВА.
Збагачення Суспільства.
Розвитку ринку КРАЇНИ.
А не окремого громадянина. Його статків, життя.
Скільки я тобі це підкреслював-то?!
А ти несеш, що я когось дезорієнтують...
Мова йде про суспільство.
Про роль можновладців, управлінців, регуляторів ринку.
І от тут 90% залежить від них, а не від пересічних.
Тому Бальцерович кому дає поради?
Щоб їх (демонополізацію, приватизацію та інше) робив хто?
Саме можновладці завдяки тому, що в них інструменти впливу на громадян, на ринок впливають на населення, на ринок.
Армовір звідки узявся?
Його населенню пхала влада, можновладці, управлінці...
Програму навчання хто змінив?
Ти подивись-то -- майже все йде від можновладців...
І цим впливає на населення.
Прискорює, тормозить або навіть змінює напрями розвитку...
Звісно в визначених межах відбувається цей вплив.
Зи. Твоя версія мого переходу на українську на форумі, яку ти сам собі вигадав -- це чергове твоє фантазування. Як завжди, дурне і зі стелі.
З.з.и. ще раз по буквах прочитай про який предмет в нас йде мова.
Якщо було б про особу, то я б користувався досвідом ТИХ, ХТО ОСОБИСТО СТАВ МІЛЬЙОНЕРОМ, ХТО РОЗГЛЯДАЄ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.
Хоч вивчай досвід Ріната, хоч Кіосакі, Баффета, хоч сусіда свого мільйонера.
Але мене цікавить розвиток України, українського СУСПІЛЬСТВА, РИНКА.
Тому від класики А.Сміта до сучасних (бальцеровичей, лі куаней ; нобелівських лауреатів з економіки).
А ти пхнешся зі своїм ларьком-магазином, які ти нагорбатив завдяки могутнішому здоров'ю, впертості, бажанням займатися хоч чим аби гроші заробляти (хоч в ГСВГ прапорити, хоч будувати, хоч горілку продавати, і т.д.), цілеспрямованності збагатитися, а також шаленій впертості.
Але зрозумій, що таких в суспільстві обмаль...
Тому бальцеровічі працюють з масою людей. Іншою масою. Реальною масою.
Такими, як твоя сестра з чоловіком у Польщі...
Іншими шляхами й методами.
Ти от трохи почав його читати і ... забрехався, злився.
Досі мовчиш на просте питання --- що тобі рекомендував Бальцерович, і кому тоді і що він рекомендував.
Тільки стару й нову маячню генериш...
До речі, що мені племіннику, коли з четвертої ротації повернеться, рекомендувати?
Бо він програє змагання (як ти кажеш) твоїм синам, якщо залишиться служити.
Буде потім отаку маячню від них слухати...
Що треба було на себе працювати, вдосконалюватися і тещо...
Але по-твоєму (як ти казав) -- всл, щоб не загинути; а підприємцю -- щоб статки збільшити.
Цікаво -- хто ж тоді рядовими й сержантами контрактниками повинен бути?
З оцінкою (по-твоєму) їх праці на стільки менше, ніж твоїх синів.
Да які сини, скоро навіть твої продавці переженуть))