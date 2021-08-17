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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7417741874197420 Додано: Вів 17 сер, 2021 19:02 detroytred написав: Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.

І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.

В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.



Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.

А от суспільство, маси громадян не можуть. Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.А от суспільство, маси громадян не можуть. Старча деменція - це погано.

1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..

2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різниця

Я кажу

90% успіху в житті __________________________залежить від людини

10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від влади

Ти цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходить

вплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...



Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...

ПС

Простий приклад

Ти 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.

Ти вважаєш що це вплив закону про мови?

А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.

Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш. Старча деменція - це погано.1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різницяЯ кажу90% успіху в житті __________________________залежить від людини10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від владиТи цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходитьвплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...ПСПростий прикладТи 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.Ти вважаєш що це вплив закону про мови?А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш. budivelnik

Повідомлень: 24790 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 19:47 budivelnik написав: detroytred написав: Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.

І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.

В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.



Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.

А от суспільство, маси громадян не можуть. Я тобі вже сто разів пояснював, що кожному окремому!!! громадянину НЕ Треба нічого чекати.І Я НІКОЛИ ЧЕКАТИ НЕ ПРОПОНУВАВ.В СТО ПЕРШИЙ РАЗ ТОБІ НАГОЛОШУЮ.Кожен окремо може!!! вирішити сам... Головне - бажання.А от суспільство, маси громадян не можуть. Старча деменція - це погано.

1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..

2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різниця

Я кажу

90% успіху в житті __________________________залежить від людини

10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від влади

Ти цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходить

вплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...



Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...

ПС

Простий приклад

Ти 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.

Ти вважаєш що це вплив закону про мови?

А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.

Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш. Старча деменція - це погано.1 Я також ніколи не заявляв що все на 100% залежить від людини..2 Між моїм і твоїм баченням є суттєва різницяЯ кажу90% успіху в житті __________________________залежить від людини10% успіху в житті кожної конкретної людини - залежить від владиТи цифрами не користуєшся,але свої повідомлення будуєш таким чином що з них виходитьвплив можновладців на життя людини перевищує вплив самої людини на її життя...Такою заявкою ти дезорієнтуєш тих хто тебе чує/читає/слухає...ПСПростий прикладТи 20 років не переходив на українську..а потім раз і перейшов.Ти вважаєш що це вплив закону про мови?А я вважаю що це твоє власне розуміння процесів у Державі.Просто ти тугодум і раніше виконував тільки те що наказують..а зараз прийшов час виконувати й те що сам собі накажеш.

Ти ще й лікар діагнози ставити?))



Ти читати вмієш?

Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства.

Розвитку СУСПІЛЬСТВА.

Збагачення Суспільства.

Розвитку ринку КРАЇНИ.

А не окремого громадянина. Його статків, життя.

Скільки я тобі це підкреслював-то?!

А ти несеш, що я когось дезорієнтують...



Мова йде про суспільство.

Про роль можновладців, управлінців, регуляторів ринку.

І от тут 90% залежить від них, а не від пересічних.

Тому Бальцерович кому дає поради?

Щоб їх (демонополізацію, приватизацію та інше) робив хто?



Саме можновладці завдяки тому, що в них інструменти впливу на громадян, на ринок впливають на населення, на ринок.

Армовір звідки узявся?

Його населенню пхала влада, можновладці, управлінці...

Програму навчання хто змінив?

Ти подивись-то -- майже все йде від можновладців...

І цим впливає на населення.

Прискорює, тормозить або навіть змінює напрями розвитку...

Звісно в визначених межах відбувається цей вплив.



Зи. Твоя версія мого переходу на українську на форумі, яку ти сам собі вигадав -- це чергове твоє фантазування. Як завжди, дурне і зі стелі.



З.з.и. ще раз по буквах прочитай про який предмет в нас йде мова.

Якщо було б про особу, то я б користувався досвідом ТИХ, ХТО ОСОБИСТО СТАВ МІЛЬЙОНЕРОМ, ХТО РОЗГЛЯДАЄ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.

Хоч вивчай досвід Ріната, хоч Кіосакі, Баффета, хоч сусіда свого мільйонера.



Але мене цікавить розвиток України, українського СУСПІЛЬСТВА, РИНКА.

Тому від класики А.Сміта до сучасних (бальцеровичей, лі куаней ; нобелівських лауреатів з економіки).



А ти пхнешся зі своїм ларьком-магазином, які ти нагорбатив завдяки могутнішому здоров'ю, впертості, бажанням займатися хоч чим аби гроші заробляти (хоч в ГСВГ прапорити, хоч будувати, хоч горілку продавати, і т.д.), цілеспрямованності збагатитися, а також шаленій впертості.



Але зрозумій, що таких в суспільстві обмаль...

Тому бальцеровічі працюють з масою людей. Іншою масою. Реальною масою.

Такими, як твоя сестра з чоловіком у Польщі...

Іншими шляхами й методами.

Ти от трохи почав його читати і ... забрехався, злився.

Досі мовчиш на просте питання --- що тобі рекомендував Бальцерович, і кому тоді і що він рекомендував.



Тільки стару й нову маячню генериш...



До речі, що мені племіннику, коли з четвертої ротації повернеться, рекомендувати?

Бо він програє змагання (як ти кажеш) твоїм синам, якщо залишиться служити.

Буде потім отаку маячню від них слухати...

Що треба було на себе працювати, вдосконалюватися і тещо...

Але по-твоєму (як ти казав) -- всл, щоб не загинути; а підприємцю -- щоб статки збільшити.

Цікаво -- хто ж тоді рядовими й сержантами контрактниками повинен бути?

З оцінкою (по-твоєму) їх праці на стільки менше, ніж твоїх синів.

Да які сини, скоро навіть твої продавці переженуть)) Ти ще й лікар діагнози ставити?))Ти читати вмієш?Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства.Розвитку СУСПІЛЬСТВА.Збагачення Суспільства.Розвитку ринку КРАЇНИ.А не окремого громадянина. Його статків, життя.Скільки я тобі це підкреслював-то?!А ти несеш, що я когось дезорієнтують...Мова йде про суспільство.Про роль можновладців, управлінців, регуляторів ринку.І от тут 90% залежить від них, а не від пересічних.Тому Бальцерович кому дає поради?Щоб їх (демонополізацію, приватизацію та інше) робив хто?Саме можновладці завдяки тому, що в них інструменти впливу на громадян, на ринок впливають на населення, на ринок.Армовір звідки узявся?Його населенню пхала влада, можновладці, управлінці...Програму навчання хто змінив?Ти подивись-то -- майже все йде від можновладців...І цим впливає на населення.Прискорює, тормозить або навіть змінює напрями розвитку...Звісно в визначених межах відбувається цей вплив.Зи. Твоя версія мого переходу на українську на форумі, яку ти сам собі вигадав -- це чергове твоє фантазування. Як завжди, дурне і зі стелі.З.з.и. ще раз по буквах прочитай про який предмет в нас йде мова.Якщо було б про особу, то я б користувався досвідом ТИХ, ХТО ОСОБИСТО СТАВ МІЛЬЙОНЕРОМ, ХТО РОЗГЛЯДАЄ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.Хоч вивчай досвід Ріната, хоч Кіосакі, Баффета, хоч сусіда свого мільйонера.Але мене цікавить розвиток України, українського СУСПІЛЬСТВА, РИНКА.Тому від класики А.Сміта до сучасних (бальцеровичей, лі куаней ; нобелівських лауреатів з економіки).А ти пхнешся зі своїм ларьком-магазином, які ти нагорбатив завдяки могутнішому здоров'ю, впертості, бажанням займатися хоч чим аби гроші заробляти (хоч в ГСВГ прапорити, хоч будувати, хоч горілку продавати, і т.д.), цілеспрямованності збагатитися, а також шаленій впертості.Але зрозумій, що таких в суспільстві обмаль...Тому бальцеровічі працюють з масою людей. Іншою масою. Реальною масою.Такими, як твоя сестра з чоловіком у Польщі...Іншими шляхами й методами.Ти от трохи почав його читати і ... забрехався, злився.Досі мовчиш на просте питання --- що тобі рекомендував Бальцерович, і кому тоді і що він рекомендував.Тільки стару й нову маячню генериш...До речі, що мені племіннику, коли з четвертої ротації повернеться, рекомендувати?Бо він програє змагання (як ти кажеш) твоїм синам, якщо залишиться служити.Буде потім отаку маячню від них слухати...Що треба було на себе працювати, вдосконалюватися і тещо...Але по-твоєму (як ти казав) -- всл, щоб не загинути; а підприємцю -- щоб статки збільшити.Цікаво -- хто ж тоді рядовими й сержантами контрактниками повинен бути?З оцінкою (по-твоєму) їх праці на стільки менше, ніж твоїх синів.Да які сини, скоро навіть твої продавці переженуть)) detroytred

Повідомлень: 24525 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 20:26 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства. Я не розглядаю окрему людину в дискусії по предмету суспільства. Даремно ти це декларуєш,адже це твій найбільший мінус..

Будеш мати час - подумай

Чому СРСР , США, НАТО - нічого не змогло зробити з Афганістаном....

При цьому те ж США чудово показало свої можливості в роботі з Японією ,Кореєю,Німеччиною , Саудівською Аравією....

Чим відрізняються можновладці США ,які хотіли зробити хороших Можновладців Афганістану..але чомусь програли примітивному Талібану....

Моя версія проста

Люди в Афганістані ще знаходяться на примітивному рівні розвитку..і не в стані зрозуміти що від них хочуть хороші можновладці..але чудово розуміють що від них хочуть примітивні таліби(примітивні можновладці=примітивні люди=примітивні можновладці - яйце-курка, хто був раніше)

detroytred написав: До речі, що мені племіннику, коли з четвертої ротації повернеться, рекомендувати?

Бо він програє змагання (як ти кажеш) твоїм синам, якщо залишиться служити. До речі, що мені племіннику, коли з четвертої ротації повернеться, рекомендувати?Бо він програє змагання (як ти кажеш) твоїм синам, якщо залишиться служити. Ти не примазуйся до дій свого племінника.

Він на відміну від тебе прийняв рішення, а не вислуховував тебе з рекомендаціями почекати поки до влади в армії прийде прекрасний Замана...

Тому він активний..а активним і допомагати не треба

ПС

У нас відкрили кавовий кіоск ветерани..я маю в себе на роботі чудовий кавовий з чудовою кавою( кращою ніж в них в кіоску)..але коли опиняюсь коло ветеранського кіоску - каву купую..це моя маленька допомога тим хлопцям.

І якщо вони підійдуть з питанням/проханням яке я зможу виконати - я виконаю.

А такому як ти - мінімум не зверну уваги ,максимум плюну в очі. Даремно ти це декларуєш,адже це твій найбільший мінус..Будеш мати час - подумайЧому СРСР , США, НАТО - нічого не змогло зробити з Афганістаном....При цьому те ж США чудово показало свої можливості в роботі з Японією ,Кореєю,Німеччиною , Саудівською Аравією....Чим відрізняються можновладці США ,які хотіли зробити хороших Можновладців Афганістану..але чомусь програли примітивному Талібану....Моя версія простаЛюди в Афганістані ще знаходяться на примітивному рівні розвитку..і не в стані зрозуміти що від них хочуть хороші можновладці..але чудово розуміють що від них хочуть примітивні таліби(примітивні можновладці=примітивні люди=примітивні можновладці - яйце-курка, хто був раніше)Ти не примазуйся до дій свого племінника.Він на відміну від тебе прийняв рішення, а не вислуховував тебе з рекомендаціями почекати поки до влади в армії прийде прекрасний Замана...Тому він активний..а активним і допомагати не требаПСУ нас відкрили кавовий кіоск ветерани..я маю в себе на роботі чудовий кавовий з чудовою кавою( кращою ніж в них в кіоску)..але коли опиняюсь коло ветеранського кіоску - каву купую..це моя маленька допомога тим хлопцям.І якщо вони підійдуть з питанням/проханням яке я зможу виконати - я виконаю.А такому як ти - мінімум не зверну уваги ,максимум плюну в очі. budivelnik

Повідомлень: 24790 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 20:39 Будівельник

Ти правий! -- твоя версія проста (*моя версія проста").

Як просто перестати стріляти))



Які до біса ефективні можновладці в Афганістані -- ти почитай... клейма ніде ставити...

Да й навне -- що цілі американців там були дещо інші.

Навіщо ти ЦЕ ДО ПРЕДМЕТУ дискусії приліпив-то?

Ще раз: процеси в суспільстві та процеси окремого громадянина -- це різні речі.



2. Чудаче, не вигадуй знов.

Я тобі вже сто разів вказував, що ні на героя, ні на хероя (як ти) я не претендував й не претендую.

Але й від обов'язку не відхилявся й не відхиляюся.

Тобто не більше, але й не менше.

Згідно законів, вимог.



Ти знов зливаєшся..., не відповідаєш на пряме питання (як з Бальцеровичем), так що йому рекомендувати стосовно програшу в змаганні твоїм синам (і може навіть твоїм продавцям)?



Свою "поміч" у вигляді чашечки кави ...

Мільйонер))

Чекун поки прийдуть з проханням))

Херой...годувальник...помічник...

Зрозумій, що якщо претендуєш на героя, патріота, то треба віддавати майже усе...



До речі, до чого ти прибрехав про моє чекання Замани?

Без брехні ніяк?

Я ж тобі вже не раз вказував, що вирішать мобісти що я потрібен, то ніяких проблем. Ні тоді, ні зараз.

Нещодавно медкомісію пройшов і придатний, хоч діагнозів мабуть на порядок більше, ніж в тебе (з давлєнієм, як ти писав)). Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 сер, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24525 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 20:50 detroytred написав: БудівельникНавіщо ти ЦЕ ДО ПРЕДМЕТУ дискусії приліпив-то? БудівельникНавіщо ти ЦЕ ДО ПРЕДМЕТУ дискусії приліпив-то?

Козак-характерник 2 Повідомлень: 29447 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 20:53 И по поводу майданов.



Все, кто пришёл к власти благодаря такому "волезъявлению" народа, ровно как и те, кто пришел после (но не только не осудил, а и культивировал) не имеют никакого морального права осуждать или, ещё хуже, разгонять последующие такие протесты.



Тож будьте послідовні, панове можновладці. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15132 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8205 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 20:55 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Які до біса ефективні можновладці в Афганістані -- ти почитай... клейма ніде ставити... Які до біса ефективні можновладці в Афганістані -- ти почитай... клейма ніде ставити... Ще раз

Чому МОЖНОВЛАДЦІ з США знайшли ефективних можновладців в Німеччині,Японії,Кореї і не знайшли таких самих(не створили) в Афганістані?

По твоїй теорії - можновладці можуть все..

По моїй теорії можновладці можуть більше на 10% ніж прості люди з числа яких ці можновлаці виростають.

Тоді логічно

Простих(примітивних афганців) спробували чудові американці перетворити в ефективних можновладців і отримали.клейма ніде ставити...



detroytred написав: Свою "поміч" у вигляді чашечки кави ...

Мільйонер))

Чекун поки прийдуть з проханням))

Херой...годувальник...помічник...

Зрозумій, що якщо претендуєш на героя, патріота, то треба віддавати майже усе...



До речі, до чого ти прибрехав про моє чекання Замани?

Без брехні ніяк? Свою "поміч" у вигляді чашечки кави ...Мільйонер))Чекун поки прийдуть з проханням))Херой...годувальник...помічник...Зрозумій, що якщо претендуєш на героя, патріота, то треба віддавати майже усе...До речі, до чого ти прибрехав про моє чекання Замани?Без брехні ніяк? 1 Бачу тебе заїло - значить я потрапив на хворий мозоль..сам розумієш свою примітивність/безпорадність/непотрібність..але тоді прийдеться признати що життя просрав..а застрелитись ні з чого

2 Крім ветеранської кавярні ще є ГО яке допомагає сиротам , голова якого може до мене звернутись( і звертається) , є податкова яка вимагає податків згідно чинного законодавства, щоб такий непотріб як ти міг отримувати свою пенсію з солідарної системи...

3 А про ЗАМАНУ

Так це ж ти ,пів року тут триндів, про цього видатного полководця(ефективного можновладця) якого поперли сраною мітлою.

Той не дивно що швидше за все ти сидів на вухах в племінника не радячи йому йти в армію бо видатного Заману поперли а раз так то обороняти країну нічого...



detroytred написав: Нещодавно медкомісію пройшов і придатний, хоч діагнозів мабуть на порядок більше, ніж в тебе (з давлєнієм, як ти писав) Нещодавно медкомісію пройшов і придатний, хоч діагнозів мабуть на порядок більше, ніж в тебе (з давлєнієм, як ти писав) Зверни увагу

Я не годний по медприписам..але працюю щоб ти пенію отримувало, твій плямяш мав за що воювати

Ти молодший від мене років на 5 , годний..але сидиш і чекаєш поки я тобі зароблю

І хто з нас ху? Ще разЧому МОЖНОВЛАДЦІ з США знайшли ефективних можновладців в Німеччині,Японії,Кореї і не знайшли таких самих(не створили) в Афганістані?По твоїй теорії - можновладці можуть все..По моїй теорії можновладці можуть більше на 10% ніж прості люди з числа яких ці можновлаці виростають.Тоді логічноПростих(примітивних афганців) спробували чудові американці перетворити в ефективних можновладців і отримали.клейма ніде ставити...1 Бачу тебе заїло - значить я потрапив на хворий мозоль..сам розумієш свою примітивність/безпорадність/непотрібність..але тоді прийдеться признати що життя просрав..а застрелитись ні з чого2 Крім ветеранської кавярні ще є ГО яке допомагає сиротам , голова якого може до мене звернутись( і звертається) , є податкова яка вимагає податків згідно чинного законодавства, щоб такий непотріб як ти міг отримувати свою пенсію з солідарної системи...3 А про ЗАМАНУТак це ж ти ,пів року тут триндів, про цього видатного полководця(ефективного можновладця) якого поперли сраною мітлою.Той не дивно що швидше за все ти сидів на вухах в племінника не радячи йому йти в армію бо видатного Заману поперли а раз так то обороняти країну нічого...Зверни увагуЯ не годний по медприписам..але працюю щоб ти пенію отримувало, твій плямяш мав за що воюватиТи молодший від мене років на 5 , годний..але сидиш і чекаєш поки я тобі зароблюІ хто з нас ху? budivelnik

Повідомлень: 24790 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 21:09 Будівельник

Ну ти й недалекий...

Ти хоч підручники читав про Японію, Німеччину, Корею?

Порівняйте ЩО там робили американці, які цілі ставили, і чим вони займалися в Афганістані (що саме робили).



Ти знов заєралашив.

Вихопив один критерій (контроль влади американцями) і усе))



2. Прифантазував про мозоль, заїло.

Щоб на питання так і не відповісти.

А я тобі ці поки три питання буду постійно нагадувати:

- про рекомендації-вплив тебе на сестру

- про що тобі й кому рекомендував Бальцерович

- що контрактникам всл рекомендуємо, бо програють змагання твоїм хероїчним синам, будуть залежати від чужих рішень і тещо.



3. Ти почитай з якого саме приводу я тобі постійно тоді вказував на Заману. На яку саме твою маячню і навіть брехню. Спростовував.

Свої фантазії-припущення про те, що я сидів на вухах у племінника да ще не радячи йому йти в армію -- тримай при собі. Бо дурне.

А в стверджувальній формі -- ще й брехливе.



Сотий раз вказую -- спробуй по фактах, а не генерацією нової брехні.

Яку мені доводиться спростовувати конкретними аргументами.

А ти нову додаєш і додаєш.



З.и.

Ну насмішив. Працюєш - щоб мені пенсію сплачувати, щоб племіннику було за що воювати)))))

Да закривайся!

Одразу конкуренти підмінять...

На продажу хліба, горілки, будматеріалів, кафе. Да й будинки збудують.

Не гірші за тебе.

В суті ринкової економіки ти нуль. detroytred

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