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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 сер, 2021 23:21
Додано: Сер 18 сер, 2021 07:07
Re: Політичні дискусії
Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
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вангую купу воні свинарнії після цього
і оригінал, для тих в кого є мозок
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