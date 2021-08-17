RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7418741974207421
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:21

  detroytred написав:БудівельникНу насмішив. Працюєш - щоб мені пенсію сплачувати

Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29448
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:07

Re: Політичні дискусії

Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/
------------------------------------------------------------
вангую купу воні свинарнії після цього :D

і оригінал, для тих в кого є мозок
https://www.facebook.com/alexey.arestov ... 3379977706
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7418741974207421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96987)
18.08.2021 07:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.