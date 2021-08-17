Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/ ------------------------------------------------------------ вангую купу воні свинарнії після цього
unicdima написав:Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/ ------------------------------------------------------------ вангую купу воні свинарнії після цього
Квази-политологический пафосный винегрет с довольно устойчивым запашком пропаганды уровня комсомольского комитета педагогического института этак годов начала 80-х. Крикнуть в сторону достаточно могущественных культур что то типа "Чооо?! Обломались?!" много ума не надо. Афганистан - ещё не, и далеко не системный сбой. Автору этого странного "салата" подумать бы какие более удачные социальные образцы он знает, а если не знает, то ЧТО он может предложить взамен логики либеральной демократии. "Управляемую демократию" а-ля НеоСовок? Или китайскую игру CSCS? Профицит пафоса на дефиците свежих мыслей - явление привычное. Да и писать надо бы покороче и без рефренов