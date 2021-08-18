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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7418741974207421
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:21

  detroytred написав:БудівельникНу насмішив. Працюєш - щоб мені пенсію сплачувати

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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:07

Re: Політичні дискусії

Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/
------------------------------------------------------------
вангую купу воні свинарнії після цього :D

і оригінал, для тих в кого є мозок
https://www.facebook.com/alexey.arestov ... 3379977706
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:51

  unicdima написав:Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/
------------------------------------------------------------
вангую купу воні свинарнії після цього :D

і оригінал, для тих в кого є мозок
https://www.facebook.com/alexey.arestov ... 3379977706

Влучний коментарій під дописом:
Квази-политологический пафосный винегрет с довольно устойчивым запашком пропаганды уровня комсомольского комитета педагогического института этак годов начала 80-х. Крикнуть в сторону достаточно могущественных культур что то типа "Чооо?! Обломались?!" много ума не надо. Афганистан - ещё не, и далеко не системный сбой. Автору этого странного "салата" подумать бы какие более удачные социальные образцы он знает, а если не знает, то ЧТО он может предложить взамен логики либеральной демократии. "Управляемую демократию" а-ля НеоСовок? Или китайскую игру CSCS? Профицит пафоса на дефиците свежих мыслей - явление привычное. Да и писать надо бы покороче и без рефренов
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:34

  Козак-характерник написав: Влучний коментарій під дописом:
Квази-политологический пафосный винегрет с довольно устойчивым запашком пропаганды уровня комсомольского комитета педагогического института этак годов начала 80-х. Крикнуть в сторону достаточно могущественных культур что то типа "Чооо?! Обломались?!" много ума не надо. Афганистан - ещё не, и далеко не системный сбой. Автору этого странного "салата" подумать бы какие более удачные социальные образцы он знает, а если не знает, то ЧТО он может предложить взамен логики либеральной демократии. "Управляемую демократию" а-ля НеоСовок? Или китайскую игру CSCS? Профицит пафоса на дефиците свежих мыслей - явление привычное. Да и писать надо бы покороче и без рефренов

Предложите свою свежую мысль.
Или вы до сих пор верите в "конец истории", как автор комментария, или как коммунисты верили в светлое будущее всего человечества?

Ясно одно: времена изменились.
В свое время Иран был вполне светским и прозападным государством.
Такое же государство построил Ататюрк.
А в их внутриполитическом повороте виноваты не столько исламисты, сколько политика "запада", пытавшегося навязать этим и подобным странам свои моральные и идеологические ценности ("либеральную демократию", феминизм, ЛГБТ и прочую толерастию в плохом смысле этого слова). Которые имхо не являются универсальными.
Starikan
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  #<1 ... 7418741974207421
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