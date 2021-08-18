|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 сер, 2021 23:21
Додано: Сер 18 сер, 2021 07:07
Re: Політичні дискусії
Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
------------------------------------------------------------
вангую купу воні свинарнії після цього
і оригінал, для тих в кого є мозок
Додано: Сер 18 сер, 2021 08:51
Влучний коментарій під дописом:
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:34
Предложите свою свежую мысль.
Или вы до сих пор верите в "конец истории", как автор комментария, или как коммунисты верили в светлое будущее всего человечества?
Ясно одно: времена изменились.
В свое время Иран был вполне светским и прозападным государством.
Такое же государство построил Ататюрк.
А в их внутриполитическом повороте виноваты не столько исламисты, сколько политика "запада", пытавшегося навязать этим и подобным странам свои моральные и идеологические ценности ("либеральную демократию", феминизм, ЛГБТ и прочую толерастию в плохом смысле этого слова). Которые имхо не являются универсальными.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|