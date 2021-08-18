Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/ ------------------------------------------------------------ вангую купу воні свинарнії після цього
unicdima написав:Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине https://lenta.ru/news/2021/08/18/demo/ ------------------------------------------------------------ вангую купу воні свинарнії після цього
Квази-политологический пафосный винегрет с довольно устойчивым запашком пропаганды уровня комсомольского комитета педагогического института этак годов начала 80-х. Крикнуть в сторону достаточно могущественных культур что то типа "Чооо?! Обломались?!" много ума не надо. Афганистан - ещё не, и далеко не системный сбой. Автору этого странного "салата" подумать бы какие более удачные социальные образцы он знает, а если не знает, то ЧТО он может предложить взамен логики либеральной демократии. "Управляемую демократию" а-ля НеоСовок? Или китайскую игру CSCS? Профицит пафоса на дефиците свежих мыслей - явление привычное. Да и писать надо бы покороче и без рефренов
Козак-характерник написав: Влучний коментарій під дописом:
Квази-политологический пафосный винегрет с довольно устойчивым запашком пропаганды уровня комсомольского комитета педагогического института этак годов начала 80-х. Крикнуть в сторону достаточно могущественных культур что то типа "Чооо?! Обломались?!" много ума не надо. Афганистан - ещё не, и далеко не системный сбой. Автору этого странного "салата" подумать бы какие более удачные социальные образцы он знает, а если не знает, то ЧТО он может предложить взамен логики либеральной демократии. "Управляемую демократию" а-ля НеоСовок? Или китайскую игру CSCS? Профицит пафоса на дефиците свежих мыслей - явление привычное. Да и писать надо бы покороче и без рефренов
Предложите свою свежую мысль. Или вы до сих пор верите в "конец истории", как автор комментария, или как коммунисты верили в светлое будущее всего человечества?
Ясно одно: времена изменились. В свое время Иран был вполне светским и прозападным государством. Такое же государство построил Ататюрк. А в их внутриполитическом повороте виноваты не столько исламисты, сколько политика "запада", пытавшегося навязать этим и подобным странам свои моральные и идеологические ценности ("либеральную демократию", феминизм, ЛГБТ и прочую толерастию в плохом смысле этого слова). Которые имхо не являются универсальными.
В Украине государственные ведомтсва борются за получение звания «гениальное экономическое решение». Сильную заявку на победу сделало Минобороны. Военные заключили контракт с азербайджанской компанией «Сокар» о поставках в Украину авиационного топлива более, чем на 300 млн грн. По договору азербайджанцы поставят нам 13250 тонн авиатоплива марки РТ производства «Нафтан» (Беларусь).
По сути азербайджанцы выступят как перекупщики и заработают на этом. А мы, соответственно, заплатим в два раза дороже. Опять «этот хитрый реверс»! Бензин-то нам доставят непосредственно из Беларуси, но он будет, якобы, азербайджанский. А наше Минобороны заплатит за доставку топлива по маршруту РБ – (в цистернах по ж/д) Азербайджан – (морем на танкере) Украина.
азербайджанской компанией «Сокар» о поставках в Украину авиационного топлива более, чем на 300 млн грн. По договору азербайджанцы поставят нам 13250 тонн авиатоплива марки РТ производства «Нафтан» (Беларусь)... .... заплатим в два раза дороже. .... Минобороны заплатит за доставку топлива по маршруту РБ – (в цистернах по ж/д) Азербайджан – (морем на танкере) Украина.
Як задовбали зрадофіли.... Калькулятор позичити? 1 тонна=1150 літрів 300 000 000грн /(13250 тонн*1150літрів)=19,69 грн/літра... Хтось тут бачить переплату в 2 рази?
азербайджанской компанией «Сокар» о поставках в Украину авиационного топлива более, чем на 300 млн грн. По договору азербайджанцы поставят нам 13250 тонн авиатоплива марки РТ производства «Нафтан» (Беларусь)... .... заплатим в два раза дороже. .... Минобороны заплатит за доставку топлива по маршруту РБ – (в цистернах по ж/д) Азербайджан – (морем на танкере) Украина.
Як задовбали зрадофіли.... Калькулятор позичити? 1 тонна=1150 літрів 300 000 000грн /(13250 тонн*1150літрів)=19,69 грн/літра... Хтось тут бачить переплату в 2 рази?
Мы ж не знаем "условия поставки" - это раз. Азеры может себе в минус нам продадут? - это два
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил экс-президент.
Также он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана, и теперь она перешла в руки «Талибана» -------------------------------------------------------------------------- А у нас американців виправдовують ті хто зробив з Мамчура героя.
unicdima написав:Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил экс-президент.
Также он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана, и теперь она перешла в руки «Талибана» -------------------------------------------------------------------------- А у нас американців виправдовують ті хто зробив з Мамчура героя.
Талибану оружия и техники оставили на 100 лет войны А для Украины, возможно дадут "кредитных гарантий"