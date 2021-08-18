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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7419742074217422 Додано: Сер 18 сер, 2021 20:33 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей, хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію

После того, как ты приписал себе в заслугу, что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.



Хотя бы из-за того, чтобы ты не мнил себе, что ты такой разумный, что и detroytred, и yanyura послушались тебя.



А по поводу твоих

російськомовна челюсть

Ти ватник

генеруєш ватні тези

такі як ти фігньою маялись в есесері

Ви тявкаєте на тих хто вас годує

Увы, но я не могу ответить тебе таким же, так как ты просто задавишь меня своим авторитетом в вопросах хамства. После того, как ты приписал себе в заслугу, что именно под твоим влияниемначал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.Хотя бы из-за того, чтобы ты не мнил себе, что ты такой разумный, что и, ипослушались тебя.А по поводу твоихУвы, но я не могу ответить тебе таким же, так как ты просто задавишь меняв вопросах хамства. yanyura Повідомлень: 6083 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1931 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 20:57 Вкладчик1234 написав: ...

Гаряча лінія МЗС просто "мовчить" - жодної інформації. Український літак вивозить з території Афганістану іноземних громадян, а українці залишаються в небезпеці.

Похоже, что в отношении Украины выражение

Не ту страну назвали Гондурасом.

скоро надо будет изменить на

Не ту страну назвали Афганистаном. Похоже, что в отношении Украины выражениескоро надо будет изменить на yanyura Повідомлень: 6083 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1931 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39 yanyura написав: что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский. что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский. А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?

Для мене-ви

а - шкідливі

б - пропащі...

І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.

Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.

І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.

Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував. А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?Для мене-виа - шкідливіб - пропащі...І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував. budivelnik

Повідомлень: 24794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7419742074217422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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