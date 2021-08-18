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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7419742074217422
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:33

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію

После того, как ты приписал себе в заслугу, что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.

Хотя бы из-за того, чтобы ты не мнил себе, что ты такой разумный, что и detroytred, и yanyura послушались тебя.

А по поводу твоих
російськомовна челюсть

Ти ватник

генеруєш ватні тези

такі як ти фігньою маялись в есесері

Ви тявкаєте на тих хто вас годує

Увы, но я не могу ответить тебе таким же, так как ты просто задавишь меня своим авторитетом в вопросах хамства.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:57

  Вкладчик1234 написав:
...
Гаряча лінія МЗС просто "мовчить" - жодної інформації. Український літак вивозить з території Афганістану іноземних громадян, а українці залишаються в небезпеці.

Похоже, что в отношении Украины выражение
Не ту страну назвали Гондурасом.

скоро надо будет изменить на
Не ту страну назвали Афганистаном.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39

  yanyura написав:что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.
А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?
Для мене-ви
а - шкідливі
б - пропащі...
І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.
Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.
І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.
Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував.
budivelnik
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  #<1 ... 7419742074217422
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