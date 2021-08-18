После того, как ты приписал себе в заслугу, что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.
Хотя бы из-за того, чтобы ты не мнил себе, что ты такой разумный, что и detroytred, и yanyura послушались тебя.
А по поводу твоих
російськомовна челюсть
Ти ватник
генеруєш ватні тези
такі як ти фігньою маялись в есесері
Ви тявкаєте на тих хто вас годує
Увы, но я не могу ответить тебе таким же, так как ты просто задавишь меня своим авторитетом в вопросах хамства.