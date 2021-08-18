Додано: Сер 18 сер, 2021 22:37

budivelnik написав: yanyura написав: что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский. что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский. А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?

Для мене-ви

а - шкідливі

б - пропащі...

І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.

Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.

І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.

Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував. А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?Для мене-виа - шкідливіб - пропащі...І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував.

Якийсь ти все ж патологічний брехунець.Я тобі тільки учора вказав, що наведи цитати у якому сенсі я згадував Заману, наводив його.А не голослівно прибріхуй, як завжди.І до речі, подивись хто власне саме підтримував Заману.Листом зверненням.Саме з єдиною метою - підтримати Заману.Це генерали Забродський і Муженко.Взнай хто це такі...І допетри своєю впертою башкою, що навіть не знаючи нічого абсолютно про Заману, з ким можна погодитися відносно цього Замани???З тобою (цитати навести тобі, який бруд ти на нього кнопав), з твоєю думкою про нього чи з генералами Муженко й Забродським?Ще раз тобі вказую: ти сам особисто ставиш себе, м'яко кажучи, в незручіні позиції своїми отакими нелепими контраргументами мені.Постійно.Майже по всім питанням.Тому що я завжди спираюсь на думки, ставлення аля смітів, бальцеровичей, муженків, законів, навіть підручників, а ти аби скнопати негатив в мій бік постійно дурну відсеб'ятіну несеш.З безглуздими аргументами!!!Вже не кажучи про перекручування та брехню.Згадай скільки разів я тобі вказував -- перечитай лист-звернення генералів і подивись на підписи.А ти й досі не осилив.Як і смітів, кейнсів...За Бальцеровича тільки узявся й відразу вляпався й ... досі відмовчуєшся.Нагадаю тобі про величезний вплив можновладців на життя держави, про те, що Заману підтримали генерали, які здійснили опір рашоагресії.І про те, що нічого такого у відповідях трьома, да хоч десятьма повідомлення немає. Дрібниця...До мого переходу на українську ти ніякого відношення не маєш.Тобто ти, як і раніше, безпідставно сам собі перемог накнопав.Все в тебе ... просто тобі схотілося.Фактичний результат -- це наочність твоїх зливів, купи брехні, хамства, елементарних помилок, дурні, проява комплексів.На кожне з цього я тобі завжди наводжу КОНКРЕТНІ факти.Факти, які створюють *твій гнилий світогляд*.