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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7419742074217422
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:33

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:але в тебе російськомовна челюсть яка навіть після нападу таких самих челюстей не змусила тебе перейти на українську , хоча б з солідарності до Держави,яка сплачує тобі пенсію

После того, как ты приписал себе в заслугу, что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.

Хотя бы из-за того, чтобы ты не мнил себе, что ты такой разумный, что и detroytred, и yanyura послушались тебя.

А по поводу твоих
російськомовна челюсть

Ти ватник

генеруєш ватні тези

такі як ти фігньою маялись в есесері

Ви тявкаєте на тих хто вас годує

Увы, но я не могу ответить тебе таким же, так как ты просто задавишь меня своим авторитетом в вопросах хамства.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:57

  Вкладчик1234 написав:
...
Гаряча лінія МЗС просто "мовчить" - жодної інформації. Український літак вивозить з території Афганістану іноземних громадян, а українці залишаються в небезпеці.

Похоже, что в отношении Украины выражение
Не ту страну назвали Гондурасом.

скоро надо будет изменить на
Не ту страну назвали Афганистаном.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39

  yanyura написав:что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.
А з чого ти взяв що моя мета переконати в чомусь тебе чи дейтройта?
Для мене-ви
а - шкідливі
б - пропащі...
І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.
Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнення результату.
І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.
Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:37

  budivelnik написав:
  yanyura написав:что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.
А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?
Для мене-ви
а - шкідливі
б - пропащі...
І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.
Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.
І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.
Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував.

Якийсь ти все ж патологічний брехунець.
Я тобі тільки учора вказав, що наведи цитати у якому сенсі я згадував Заману, наводив його.
А не голослівно прибріхуй, як завжди.

І до речі, подивись хто власне саме підтримував Заману.
Листом зверненням.
Саме з єдиною метою - підтримати Заману.
Це генерали Забродський і Муженко.
Взнай хто це такі...

І допетри своєю впертою башкою, що навіть не знаючи нічого абсолютно про Заману, з ким можна погодитися відносно цього Замани???
З тобою (цитати навести тобі, який бруд ти на нього кнопав), з твоєю думкою про нього чи з генералами Муженко й Забродським?


Ще раз тобі вказую: ти сам особисто ставиш себе, м'яко кажучи, в незручіні позиції своїми отакими нелепими контраргументами мені.
Постійно.
Майже по всім питанням.
Тому що я завжди спираюсь на думки, ставлення аля смітів, бальцеровичей, муженків, законів, навіть підручників, а ти аби скнопати негатив в мій бік постійно дурну відсеб'ятіну несеш.
З безглуздими аргументами!!!
Вже не кажучи про перекручування та брехню.

Згадай скільки разів я тобі вказував -- перечитай лист-звернення генералів і подивись на підписи.
А ти й досі не осилив.
Як і смітів, кейнсів...
За Бальцеровича тільки узявся й відразу вляпався й ... досі відмовчуєшся.

Нагадаю тобі про величезний вплив можновладців на життя держави, про те, що Заману підтримали генерали, які здійснили опір рашоагресії.
І про те, що нічого такого у відповідях трьома, да хоч десятьма повідомлення немає. Дрібниця...
До мого переходу на українську ти ніякого відношення не маєш.
Тобто ти, як і раніше, безпідставно сам собі перемог накнопав.
Все в тебе ... просто тобі схотілося.

Фактичний результат -- це наочність твоїх зливів, купи брехні, хамства, елементарних помилок, дурні, проява комплексів.
На кожне з цього я тобі завжди наводжу КОНКРЕТНІ факти.
Факти, які створюють *твій гнилий світогляд*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:53

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:я тобі завжди наводжу КОНКРЕТНІ факти.
От мені цікаво
А хтось в цьому опусі для себе знайшов хоч один конкретний факт?
Так галіматья про я казав а ти брехунець
Тому я й пишу
А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?
Для мене-ви
а - шкідливі
б - пропащі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:58

Re: Політичні дискусії

А як вам істерика порошенківсько-кличковської нечисті з приводу параду та інших заходів?
Березовець назвав антураж репетиції схожим на путч.
На алеї Героїв Небесної сотні розгромили декорації до з`йомок. Заступник Кличка визвірився на організаторів концерту Бочеллі.
Однозначно, з цими бандами треба кінчати і здається рішення по Кличку вже прийняте.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:07

Re: Політичні дискусії

Міністерство культури та інформаційної політики України
Події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування такої величної для країни дати – 30-річчя Незалежності України. Якщо задум саме такий, запевняємо: нічого не вийде. Київ, як і вся Україна, святкуватиме День Незалежності!
https://www.facebook.com/MKIPUkraine/po ... 2202619276
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:я тобі завжди наводжу КОНКРЕТНІ факти.
От мені цікаво
А хтось в цьому опусі для себе знайшов хоч один конкретний факт?
Так галіматья про я казав а ти брехунець
Тому я й пишу
А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?
Для мене-ви
а - шкідливі
б - пропащі...

Бугага!!!!!!
Вмикнув дурня.
Навіть у тому повідомленні твоя брехня полягає у тому, що ти мій перехід на українську приписав собі.
Що перекрутив з відкарскуванням підтримки мною Замани.
Що перекрутив стосовно зайвого разу "тотального" впливу можновладців.

Але оскільки по таким питанням ти запросто вмикаєщ дурня, я тоже вже багато разів макав у твою пряму однозначну брехню: від замполіта і до плати за пости, а також у конкретні твої абсолютно протилежні вислови (наводив цитати, час).

5 куе. і перевіряємо твою брехню про замполіта, плату за пости?
Всі побачать.
І головне - ти відчуєш)).
І ти!!! сам побачиш!!!
І може зрозумієш свій "гнилий світогляд", а також який ти пропащий у своїй брехні. Навчишся не брехати на підставі, що хочеться тобі збрехати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:18

Re: Політичні дискусії

Истребитель МиГ-29СМТ упал в Астраханской области.
По данным РЕН ТВ, пилот, управлявший самолетом, погиб.
-------------------------------------------------------------
дійсно, щось є в тому серпні для русскіх.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:19

істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав... :D
budivelnik
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