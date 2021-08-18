budivelnik написав: yanyura написав:
что именно под твоим влиянием detroytred начал писать на форуме на украинском, ты меня абсолютно не заставишь перейти на украинский.
А з чого ти взяв що моя мете переконати в чомусь тебе чи дейтройта?
Для мене-ви
а - шкідливі
б - пропащі...
І єдине чому я з вами гризусь- так це переживання за те, щоб ваш гнилий світогляд далі не розповсюджувався.
Так,для цього я веду себе на межі припустимості...але це один з способів досягнути результату.
І тепер дейтройт пише українською ,не відповідає трьома повідомленнями на одне, відкарскується від підтримки Замани і зайвий раз не згадує про тотальний вплив можновладців на життя Держави, ти стараєшся менше висовуватись.
Як бачиш - для мене результат позитивний,щоб ти про це собі не нафантазовував.
Якийсь ти все ж патологічний брехунець.
Я тобі тільки учора вказав, що наведи цитати у якому сенсі я згадував Заману, наводив його.
А не голослівно прибріхуй, як завжди.
І до речі, подивись хто власне саме підтримував Заману.
Листом зверненням.
Саме з єдиною метою - підтримати Заману.
Це генерали Забродський і Муженко.
Взнай хто це такі...
І допетри своєю впертою башкою, що навіть не знаючи нічого абсолютно про Заману, з ким можна погодитися відносно цього Замани???
З тобою (цитати навести тобі, який бруд ти на нього кнопав), з твоєю думкою про нього чи з генералами Муженко й Забродським?
Ще раз тобі вказую: ти сам особисто ставиш себе, м'яко кажучи, в незручіні позиції своїми отакими нелепими контраргументами мені.
Постійно.
Майже по всім питанням.
Тому що я завжди спираюсь на думки, ставлення аля смітів, бальцеровичей, муженків, законів, навіть підручників, а ти аби скнопати негатив в мій бік постійно дурну відсеб'ятіну несеш.
З безглуздими аргументами!!!
Вже не кажучи про перекручування та брехню.
Згадай скільки разів я тобі вказував -- перечитай лист-звернення генералів і подивись на підписи.
А ти й досі не осилив.
Як і смітів, кейнсів...
За Бальцеровича тільки узявся й відразу вляпався й ... досі відмовчуєшся.
Нагадаю тобі про величезний вплив можновладців на життя держави, про те, що Заману підтримали генерали, які здійснили опір рашоагресії.
І про те, що нічого такого у відповідях трьома, да хоч десятьма повідомлення немає. Дрібниця...
До мого переходу на українську ти ніякого відношення не маєш.
Тобто ти, як і раніше, безпідставно сам собі перемог накнопав.
Все в тебе ... просто тобі схотілося.
Фактичний результат -- це наочність твоїх зливів, купи брехні, хамства, елементарних помилок, дурні, проява комплексів.
На кожне з цього я тобі завжди наводжу КОНКРЕТНІ факти.
Факти, які створюють *твій гнилий світогляд*.