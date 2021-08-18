Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7420742174227423 Додано: Сер 18 сер, 2021 23:51 pesikot написав: И поискать, как позорно оттуда СССР выходил - ничего не достигнув И поискать, как позорно оттуда СССР выходил - ничего не достигнув

Наша армия выходила с поднятыми флагами.

После выхода нашей армии просоветская власть продержалась еще год. Проамериканская не продержалась и неделю.



Или для тебя 15 тысяч погибшег в Афгане - бабы новых нарожают ?

Моджахедов тогда поддерживали и вооружали и США, и Китай.

Талибов - только Пакистан. Наша армия выходила с поднятыми флагами.После выхода нашей армии просоветская власть продержалась еще год. Проамериканская не продержалась и неделю.Моджахедов тогда поддерживали и вооружали и США, и Китай.Талибов - только Пакистан. Tegularius Повідомлень: 1611 З нами з: 11.02.14 Подякував: 214 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 23:52 detroytred написав: budivelnik написав: істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав... істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав... Ага))

Що тобі залишається, як тільки вчергове злитись, згенерити зі стелі негативну маячню про істерику в опонента, приписати собі результат.



Зрозумій, що всім, хто вміє хоча б читати, це наочне.

Це факти.

Тому й ти зливаєшся: з досягнень у майновому змаганні сестри після твого впливу, з кому рекомендував і що Бальцерович, що рекомендуєш контрактникам рядовим, з підписів Муженка-Забр, з чому повинен Будівельник йти воювати, з перевірки на 5 куе. своєї брехні про замполіта, плати за пости.



Про зміну в себе сам подивись -- ти навіть посмішку вставив... Ага))Що тобі залишається, як тільки вчергове злитись, згенерити зі стелі негативну маячню про істерику в опонента, приписати собі результат.Зрозумій, що всім, хто вміє хоча б читати, це наочне.Це факти.Тому й ти зливаєшся: з досягнень у майновому змаганні сестри після твого впливу, з кому рекомендував і що Бальцерович, що рекомендуєш контрактникам рядовим, з підписів Муженка-Забр, з чому повинен Будівельник йти воювати, з перевірки на 5 куе. своєї брехні про замполіта, плати за пости.Про зміну в себе сам подивись -- ти навіть посмішку вставив... Ага-не ага

Просто порівняй це своє повідомлення і два попередніх

Різницю побачиш сам.

А раз є різниця - значить хтось на тебе вплинув..

І хто це був? Ага-не агаПросто порівняй це своє повідомлення і два попередніхРізницю побачиш сам.А раз є різниця - значить хтось на тебе вплинув..І хто це був? budivelnik

Повідомлень: 24800 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 23:56 Tegularius написав: Наша армия выходила с поднятыми флагами.

После выхода нашей армии просоветская власть продержалась еще год. Проамериканская не продержалась и неделю. Наша армия выходила с поднятыми флагами.После выхода нашей армии просоветская власть продержалась еще год. Проамериканская не продержалась и неделю. Не смію запитати

1 А що досягнула радянська влада в Афганістані?

2 А що отримали (крім цинків) громадяни СРСР від того що радянська армія тишком нишком зайшла в Афганістан і з високо піднятими прапорами вийшла?



3 Я розумію , що офіційно захід в Афганістан радянської армії унеможливив тоді захід в Афганістан чи то англічан,чи то американців,чи то пакистанців....

Але де тепер СРСР?

4 Втрати СРСР(10 років) в 4,5 разів більші від втрат Коаліції (20 років)

Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч військовослужбовців.

Із 2001 року міжнародна військова коаліція зазнала понад 3500 втрат, серед яких близько 2400 американців, згідно з даними Конгресу США. Понад 20 тисяч американських вояків були поранені в результаті операції в Афганістані. На вебсайті загальна кількість загиблих становить 3577. Не смію запитати1 А що досягнула радянська влада в Афганістані?2 А що отримали (крім цинків) громадяни СРСР від того що радянська армія тишком нишком зайшла в Афганістан і з високо піднятими прапорами вийшла?3 Я розумію , що офіційно захід в Афганістан радянської армії унеможливив тоді захід в Афганістан чи то англічан,чи то американців,чи то пакистанців....Але де тепер СРСР?4 Втрати СРСР(10 років) в 4,5 разів більші від втрат Коаліції (20 років) budivelnik

Повідомлень: 24800 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 01:40 budivelnik написав: Не смію запитати

1 А що досягнула радянська влада в Афганістані?

2 А що отримали (крім цинків) громадяни СРСР від того що радянська армія тишком нишком зайшла в Афганістан і з високо піднятими прапорами вийшла? Не смію запитати1 А що досягнула радянська влада в Афганістані?2 А що отримали (крім цинків) громадяни СРСР від того що радянська армія тишком нишком зайшла в Афганістан і з високо піднятими прапорами вийшла?

Не надо было туда входить. Я не об этом.



4 Втрати СРСР(10 років) в 4,5 разів більші від втрат Коаліції (20 років)



Моджахедов тогда поддерживали и вооружали и США, и Китай.

Талибов - только Пакистан. Не надо было туда входить. Я не об этом.Моджахедов тогда поддерживали и вооружали и США, и Китай.Талибов - только Пакистан. Tegularius Повідомлень: 1611 З нами з: 11.02.14 Подякував: 214 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 07:39 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав... істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав... Ага))

Що тобі залишається, як тільки вчергове злитись, згенерити зі стелі негативну маячню про істерику в опонента, приписати собі результат.



Зрозумій, що всім, хто вміє хоча б читати, це наочне.

Це факти.

Тому й ти зливаєшся: з досягнень у майновому змаганні сестри після твого впливу, з кому рекомендував і що Бальцерович, що рекомендуєш контрактникам рядовим, з підписів Муженка-Забр, з чому повинен Будівельник йти воювати, з перевірки на 5 куе. своєї брехні про замполіта, плати за пости.



Про зміну в себе сам подивись -- ти навіть посмішку вставив... Ага))Що тобі залишається, як тільки вчергове злитись, згенерити зі стелі негативну маячню про істерику в опонента, приписати собі результат.Зрозумій, що всім, хто вміє хоча б читати, це наочне.Це факти.Тому й ти зливаєшся: з досягнень у майновому змаганні сестри після твого впливу, з кому рекомендував і що Бальцерович, що рекомендуєш контрактникам рядовим, з підписів Муженка-Забр, з чому повинен Будівельник йти воювати, з перевірки на 5 куе. своєї брехні про замполіта, плати за пости.Про зміну в себе сам подивись -- ти навіть посмішку вставив... Ага-не ага

Просто порівняй це своє повідомлення і два попередніх

Різницю побачиш сам.

А раз є різниця - значить хтось на тебе вплинув..

І хто це був? Ага-не агаПросто порівняй це своє повідомлення і два попередніхРізницю побачиш сам.А раз є різниця - значить хтось на тебе вплинув..І хто це був?

Навіщо щось порівнювати?

Ти вкажи конкретні прояви істерики.

Ось і все, що від тебе треба, якщо не хочеш голословити.



Перед цим всоте вказую - поглянь визначення даного терміну.

Але ти, як завжди, зі стелі.

Бо схотілося. Прибрехати негатив у бік опонентів. Навіщо щось порівнювати?Ти вкажи конкретні прояви істерики.Ось і все, що від тебе треба, якщо не хочеш голословити.Перед цим всоте вказую - поглянь визначення даного терміну.Але ти, як завжди, зі стелі.Бо схотілося. Прибрехати негатив у бік опонентів. detroytred

Повідомлень: 24530 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 07:56 detroytred написав: Але ти, як завжди, зі стелі.

Бо схотілося. Але ти, як завжди, зі стелі.Бо схотілося.

Козак-характерник 2 Повідомлень: 29451 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7420742174227423 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_