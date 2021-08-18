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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 сер, 2021 23:51
pesikot написав:
И поискать, как позорно оттуда СССР выходил - ничего не достигнув
Наша армия выходила с поднятыми флагами.
После выхода нашей армии просоветская власть продержалась еще год. Проамериканская не продержалась и неделю.
Или для тебя 15 тысяч погибшег в Афгане - бабы новых нарожают ?
Моджахедов тогда поддерживали и вооружали и США, и Китай.
Талибов - только Пакистан.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 23:52
detroytred написав: budivelnik написав:
істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав...
Ага))
Що тобі залишається, як тільки вчергове злитись, згенерити зі стелі негативну маячню про істерику в опонента, приписати собі результат.
Зрозумій, що всім, хто вміє хоча б читати, це наочне.
Це факти.
Тому й ти зливаєшся: з досягнень у майновому змаганні сестри після твого впливу, з кому рекомендував і що Бальцерович, що рекомендуєш контрактникам рядовим, з підписів Муженка-Забр, з чому повинен Будівельник йти воювати, з перевірки на 5 куе. своєї брехні про замполіта, плати за пости.
Про зміну в себе сам подивись -- ти навіть посмішку вставив...
Ага-не ага
Просто порівняй це своє повідомлення і два попередніх
Різницю побачиш сам.
А раз є різниця - значить хтось на тебе вплинув..
І хто це був?
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1
Додано: Сер 18 сер, 2021 23:56
Tegularius написав:
Наша армия выходила с поднятыми флагами.
После выхода нашей армии просоветская власть продержалась еще год. Проамериканская не продержалась и неделю.
Не смію запитати
1 А що досягнула радянська влада в Афганістані?
2 А що отримали (крім цинків) громадяни СРСР від того що радянська армія тишком нишком зайшла в Афганістан і з високо піднятими прапорами вийшла?
3 Я розумію , що офіційно захід в Афганістан радянської армії унеможливив тоді захід в Афганістан чи то англічан,чи то американців,чи то пакистанців....
Але де тепер СРСР?
4 Втрати СРСР(10 років) в 4,5 разів більші від втрат Коаліції (20 років)
Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч військовослужбовців.
Із 2001 року міжнародна військова коаліція зазнала понад 3500 втрат, серед яких близько 2400 американців, згідно з даними Конгресу США. Понад 20 тисяч американських вояків були поранені в результаті операції в Афганістані. На вебсайті загальна кількість загиблих становить 3577.
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1
Додано: Чет 19 сер, 2021 01:40
budivelnik написав:
Не смію запитати
1 А що досягнула радянська влада в Афганістані?
2 А що отримали (крім цинків) громадяни СРСР від того що радянська армія тишком нишком зайшла в Афганістан і з високо піднятими прапорами вийшла?
Не надо было туда входить. Я не об этом.
4 Втрати СРСР(10 років) в 4,5 разів більші від втрат Коаліції (20 років)
Моджахедов тогда поддерживали и вооружали и США, и Китай.
Талибов - только Пакистан.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 07:39
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
істерить лампасник..це радує, продовжуй в тому ж дусі..більше істерики - менше подобаєшся навколишнім...менше подобаєшся навколишнім - кращий результат я отримав...
Ага))
Що тобі залишається, як тільки вчергове злитись, згенерити зі стелі негативну маячню про істерику в опонента, приписати собі результат.
Зрозумій, що всім, хто вміє хоча б читати, це наочне.
Це факти.
Тому й ти зливаєшся: з досягнень у майновому змаганні сестри після твого впливу, з кому рекомендував і що Бальцерович, що рекомендуєш контрактникам рядовим, з підписів Муженка-Забр, з чому повинен Будівельник йти воювати, з перевірки на 5 куе. своєї брехні про замполіта, плати за пости.
Про зміну в себе сам подивись -- ти навіть посмішку вставив...
Ага-не ага
Просто порівняй це своє повідомлення і два попередніх
Різницю побачиш сам.
А раз є різниця - значить хтось на тебе вплинув..
І хто це був?
Навіщо щось порівнювати?
Ти вкажи конкретні прояви істерики.
Ось і все, що від тебе треба, якщо не хочеш голословити.
Перед цим всоте вказую - поглянь визначення даного терміну.
Але ти, як завжди, зі стелі.
Бо схотілося. Прибрехати негатив у бік опонентів.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 07:56
detroytred написав:
Але ти, як завжди, зі стелі.
Бо схотілося.
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