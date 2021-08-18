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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7421742274237424 Додано: Чет 19 сер, 2021 11:57 Schmit

Повідомлень: 2364 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 14:03 yanyura написав: Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно

Можливо, "чмирили" по простонародному. Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів. Можливо, "чмирили" по простонародному.Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29453 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 14:16 Re: Політичні дискусії Вангую скоро цікаві новини по Кличку.

Злочинна організація в керівництві столицею це загроза безпеці держави, чи не так? unicdima

Повідомлень: 1774 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 14:42 unicdima написав: Вангую скоро цікаві новини по Кличку.

Злочинна організація в керівництві столицею це загроза безпеці держави, чи не так? Вангую скоро цікаві новини по Кличку.Злочинна організація в керівництві столицею це загроза безпеці держави, чи не так?

Згоден, Злочинна організація в керівництві країною - це загроза безпеці держави Згоден, pesikot

Повідомлень: 6023 З нами з: 31.08.09 Подякував: 417 раз. Подякували: 1158 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 16:54 Козак-характерник написав: yanyura написав: Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно Можливо, "чмирили" по простонародному. Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів. Можливо, "чмирили" по простонародному.Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів. По фрейду - кожен судить по тому що він проходив...

1 Я в армію йшов не по призиву..а для того щоб потрапити в спортроту, з другого курсу інституту( тобто міг не йти, бо брали обовязково тільки тих хто був на першому)

2 Так як не йшов служити-то потрапив в сержантську учебку з останньою хвилею призову..а тому сержанта отримав через 2 місяці.

Пояснювати що таке сержант+з 7 річною спотривною підготовкою до армії - надіюсь не треба?

3 Так як в той момент генсеки мерли що мухи, то в звязку з бардаком (хтось там щось наплутав) мене відправили в Німеччину, де я відразу потрапив в елітний підроздір РозвідДесантуРоту...Вище від цієї роти в ієрархії десантури(тоді) була тільки Рота Спецназу

4 Прслуживши рік сержантом, пішов в школу прапорщиків і через пів року повернувся в ту ж роту на посаду Старшини Роти...



Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати?



ПС

Якщо мене щось і гризе...так це те, що я бувши в 1982 році приблизно на рівні Тигипка ( він на 5 років старший і був секретарем комітету комсомолу технікуму, а я був простим членом комітету комсомолу ЛПІ) - досягнув в порівнянні з ним так мало. По фрейду - кожен судить по тому що він проходив...1 Я в армію йшов не по призиву..а для того щоб потрапити в спортроту, з другого курсу інституту( тобто міг не йти, бо брали обовязково тільки тих хто був на першому)2 Так як не йшов служити-то потрапив в сержантську учебку з останньою хвилею призову..а тому сержанта отримав через 2 місяці.Пояснювати що таке сержант+з 7 річною спотривною підготовкою до армії - надіюсь не треба?3 Так як в той момент генсеки мерли що мухи, то в звязку з бардаком (хтось там щось наплутав) мене відправили в Німеччину, де я відразу потрапив в елітний підроздір РозвідДесантуРоту...Вище від цієї роти в ієрархії десантури(тоді) була тільки Рота Спецназу4 Прслуживши рік сержантом, пішов в школу прапорщиків і через пів року повернувся в ту ж роту на посаду Старшини Роти...Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати?ПСЯкщо мене щось і гризе...так це те, що я бувши в 1982 році приблизно на рівні Тигипка ( він на 5 років старший і був секретарем комітету комсомолу технікуму, а я був простим членом комітету комсомолу ЛПІ) - досягнув в порівнянні з ним так мало. budivelnik

Повідомлень: 24807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:06 Re: Політичні дискусії yanyura написав: даже свое кафе ты не смог "отстоять", перепрофилировав его в строймагазин, а ведь оно, как ты писал, было единственным в том микрорайоне, хотя другие хозяева подобных кафе пережили и локдауны даже свое кафе ты не смог "отстоять", перепрофилировав его в строймагазин, а ведь оно, как ты писал, было единственным в том микрорайоне, хотя другие хозяева подобных кафе пережили и локдауны Навіть тут ти не розуміє,що виставляєш себе совком..

Що таке справжній совок?

1 Він народився,пішов туди куди

а - сказали батьки

або

б - направив комсомол

або

в - найлегше було поступити

2 Все життя він мучився ,бо йому не подобалось те що робив...але як ті їжачки

плакали - кололись ,але жерли кактус...



Тому

Я два рази банрутував , з них один раз в будівництві, один раз в галузі дотичній до сільського господарства(бджільництві)

І те що встиг перепрофілювати кафе в буд матеріали за 3 місяці до того як всі кафе закрили на локдаун..це мій успіх..а не втрата. Навіть тут ти не розуміє,що виставляєш себе совком..Що таке справжній совок?1 Він народився,пішов туди кудиа - сказали батькиабоб - направив комсомолабов - найлегше було поступити2 Все життя він мучився ,бо йому не подобалось те що робив...але як ті їжачкиплакали - кололись ,але жерли кактус...ТомуЯ два рази банрутував , з них один раз в будівництві, один раз в галузі дотичній до сільського господарства(бджільництві)І те що встиг перепрофілювати кафе в буд матеріали за 3 місяці до того як всі кафе закрили на локдаун..це мій успіх..а не втрата. budivelnik

Повідомлень: 24807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:30 budivelnik написав: Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати? Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати?

Брехню генерувати? Вам ніхто ж не заборонить. Ви тільки й робите те, що брешете, фантазуєте, домислюєте, обливаєте брудом співрозмовників. З Вами просто не цікаво розмовляти. Ви все перекручуєте так, як Вам зручно, навіть не розуміючи предмета дискусії. Просто потік хворобливої свідомості. Начебто не дядька у віці спілкується, а підліток, якому треба самоствердитися серед однолітків. Виглядає зі сторони це дуже вбого. Мені стидно за Вас, що Ви паплюжете в собі образ Божий, не маючи самоповаги до себе. Людина, яка поважає себе, так не поводиться з оточуючими. Вам можна лише співчувати. Але ще є час змінити щось у своєму житті, чого Вам бажаю. Найголовніше - мати самоповагу, любов до себе. Полюби ближнього, як самого себе. А Ви себе не любите, тому й ближнього не можете полюбити. Добра Вам і любові! Переусвідомте, що є найсправді цінним в житті, а що другорядним. Не ганьбіть себе й власних дітей. Відповідати не треба, сваритися я не збираюся з Вами. Брехню генерувати? Вам ніхто ж не заборонить.Ви тільки й робите те, що брешете, фантазуєте, домислюєте, обливаєте брудом співрозмовників. З Вами просто не цікаво розмовляти. Ви все перекручуєте так, як Вам зручно, навіть не розуміючи предмета дискусії. Просто потік хворобливої свідомості. Начебто не дядька у віці спілкується, а підліток, якому треба самоствердитися серед однолітків. Виглядає зі сторони це дуже вбого. Мені стидно за Вас, що Ви паплюжете в собі образ Божий, не маючи самоповаги до себе. Людина, яка поважає себе, так не поводиться з оточуючими. Вам можна лише співчувати. Але ще є час змінити щось у своєму житті, чого Вам бажаю. Найголовніше - мати самоповагу, любов до себе. Полюби ближнього, як самого себе. А Ви себе не любите, тому й ближнього не можете полюбити. Добра Вам і любові! Переусвідомте, що є найсправді цінним в житті, а що другорядним. Не ганьбіть себе й власних дітей. Відповідати не треба, сваритися я не збираюся з Вами. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29453 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:41 Козак-характерник

І цей святоша щось буде писати про чужу гординю?

Чи не ти припустив що мене чмирили?

Тепер розумієш що припущення - штука двосічна?

А от на рахунок - постійно брешеш?

Ти особисто в чому мене підозрюєш?

В тому що я не люблю таких як ти..тих хто втікає з Луганська у Львів під жіноче крильце і при цьому хизується що він альфонс? budivelnik

Повідомлень: 24807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7421742274237424 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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