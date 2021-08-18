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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7421742274237424
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:57

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:03

  yanyura написав: Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно

Можливо, "чмирили" по простонародному. :cry: Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:16

Re: Політичні дискусії

Вангую скоро цікаві новини по Кличку.
Злочинна організація в керівництві столицею це загроза безпеці держави, чи не так?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:42

  unicdima написав:Вангую скоро цікаві новини по Кличку.
Злочинна організація в керівництві столицею це загроза безпеці держави, чи не так?

Згоден, Злочинна організація в керівництві країною - це загроза безпеці держави
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:54

  Козак-характерник написав:
  yanyura написав: Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно
Можливо, "чмирили" по простонародному. :cry: Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів.
По фрейду - кожен судить по тому що він проходив...
1 Я в армію йшов не по призиву..а для того щоб потрапити в спортроту, з другого курсу інституту( тобто міг не йти, бо брали обовязково тільки тих хто був на першому)
2 Так як не йшов служити-то потрапив в сержантську учебку з останньою хвилею призову..а тому сержанта отримав через 2 місяці.
Пояснювати що таке сержант+з 7 річною спотривною підготовкою до армії - надіюсь не треба?
3 Так як в той момент генсеки мерли що мухи, то в звязку з бардаком (хтось там щось наплутав) мене відправили в Німеччину, де я відразу потрапив в елітний підроздір РозвідДесантуРоту...Вище від цієї роти в ієрархії десантури(тоді) була тільки Рота Спецназу
4 Прслуживши рік сержантом, пішов в школу прапорщиків і через пів року повернувся в ту ж роту на посаду Старшини Роти...

Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати?

ПС
Якщо мене щось і гризе...так це те, що я бувши в 1982 році приблизно на рівні Тигипка ( він на 5 років старший і був секретарем комітету комсомолу технікуму, а я був простим членом комітету комсомолу ЛПІ) - досягнув в порівнянні з ним так мало. :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:06

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:даже свое кафе ты не смог "отстоять", перепрофилировав его в строймагазин, а ведь оно, как ты писал, было единственным в том микрорайоне, хотя другие хозяева подобных кафе пережили и локдауны
Навіть тут ти не розуміє,що виставляєш себе совком..
Що таке справжній совок?
1 Він народився,пішов туди куди
а - сказали батьки
або
б - направив комсомол
або
в - найлегше було поступити
2 Все життя він мучився ,бо йому не подобалось те що робив...але як ті їжачки
плакали - кололись ,але жерли кактус...

Тому
Я два рази банрутував , з них один раз в будівництві, один раз в галузі дотичній до сільського господарства(бджільництві)
І те що встиг перепрофілювати кафе в буд матеріали за 3 місяці до того як всі кафе закрили на локдаун..це мій успіх..а не втрата.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:30

  budivelnik написав:Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати?

Брехню генерувати? Вам ніхто ж не заборонить. :) Ви тільки й робите те, що брешете, фантазуєте, домислюєте, обливаєте брудом співрозмовників. З Вами просто не цікаво розмовляти. Ви все перекручуєте так, як Вам зручно, навіть не розуміючи предмета дискусії. Просто потік хворобливої свідомості. Начебто не дядька у віці спілкується, а підліток, якому треба самоствердитися серед однолітків. Виглядає зі сторони це дуже вбого. Мені стидно за Вас, що Ви паплюжете в собі образ Божий, не маючи самоповаги до себе. Людина, яка поважає себе, так не поводиться з оточуючими. Вам можна лише співчувати. Але ще є час змінити щось у своєму житті, чого Вам бажаю. Найголовніше - мати самоповагу, любов до себе. Полюби ближнього, як самого себе. А Ви себе не любите, тому й ближнього не можете полюбити. Добра Вам і любові! Переусвідомте, що є найсправді цінним в житті, а що другорядним. Не ганьбіть себе й власних дітей. Відповідати не треба, сваритися я не збираюся з Вами.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:41

Козак-характерник
І цей святоша щось буде писати про чужу гординю?
Чи не ти припустив що мене чмирили?
Тепер розумієш що припущення - штука двосічна?
А от на рахунок - постійно брешеш?
Ти особисто в чому мене підозрюєш?
В тому що я не люблю таких як ти..тих хто втікає з Луганська у Львів під жіноче крильце і при цьому хизується що він альфонс?
budivelnik
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